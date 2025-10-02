El exasesor de Sánchez lanza presuntas encuestas con las que meter miedo a los votantes de izquierda

Todo es manipulación y teatro.

Con la connivencia interesada de la Brunete Pedrete mediática y de la legión de paniaguados que se enriquecen a costa del presupuesto público.

En el panorama político español, cada semana trae consigo una nueva sorpresa.

Sin embargo, pocas han sido tan llamativas como la reciente ofensiva demoscópica impulsada por el entorno de Pedro Sánchez. La última encuesta revela que el PSOE podría obtener 19 escaños más que el PP.

Esta información no solo agita el miedo entre los votantes de izquierda, sino que también pretende desviar la atención de los persistentes escándalos de corrupción que acechan a Ferraz.

Quien ha firmado este inesperado giro es Iván Redondo, el exasesor de Sánchez, quien ha irrumpido nuevamente en el escenario político con su consultora Opina360, como si nunca se hubiera ido.

La estrategia recuerda a lo ocurrido en los días previos al 23-J, cuando desde Moncloa se centró en VOX y las posibles consecuencias de un pacto entre las derechas para movilizar al electorado progresista.

El guión parece repetirse: crear un clima en el que un gobierno del PP junto a VOX parezca inminente, mientras se proyecta una imagen de fortaleza socialista que no coincide con lo que indican muchas encuestas independientes. El objetivo es claro: infundir miedo en los votantes de izquierda y desviar la atención de las acusaciones de corrupción que, al igual que el Guadiana, parecen no desaparecer nunca.

El “Tezanos” privado: Redondo y su encuesta milagrosa

El último movimiento ha sido la difusión de un sondeo especial, denominado “Sondeo Especial del 1 de octubre”, que otorga al PSOE 130 escaños, frente a los 111 del PP y un notable ascenso de VOX a 74 diputados, más del doble de lo que tiene actualmente. Estos datos contrastan con los ofrecidos por los principales institutos privados y han sido recibidos con entusiasmo en el entorno socialista, pero con escepticismo e incluso burla en otras partes del espectro político.

El bloque de derechas (PP y VOX) alcanzaría una cómoda mayoría absoluta con 185 escaños, suficiente para formar gobierno, aunque el PSOE sería la fuerza más votada.

Sumar caería hasta solo 5 escaños, mientras Podemos apenas resistiría con 3.

Los partidos independentistas como ERC y EH Bildu se mantendrían alrededor de los 7 escaños.

La “cocina” ideada por Redondo no ha pasado inadvertida para los expertos en demoscopia, quienes han criticado la falta de transparencia del estudio: no se ha publicado la ficha técnica del sondeo con elementos básicos para juzgar su profesionalidad como el universo, porcentaje de error, fecha del trabajo de campo, ámbito geográfico de los encuestados, edad o sexo. Dicen, eso sí, haber entrevistado a 1.200 personas y que los gráficos presentan un sospechoso parecido cromático al manual corporativo del PSOE.

Reacciones: de la incredulidad al sarcasmo

Las reacciones no tardaron en llegar. El ministro Félix Bolaños fue rápido en celebrar la encuesta en redes sociales. Sin embargo, su alegría fue recibida con ironía por parte de la oposición: “Entonces, convocad elecciones”, fue uno de los comentarios más repetidos entre los populares. Por su parte, Óscar Puente no pudo resistir presumir que “ya no es solo el CIS” quien otorga la victoria a Sánchez; una muestra del alivio que representan estos sondeos para Moncloa en medio de la tormenta.

Entre analistas políticos, el estudio realizado por Redondo ha suscitado más risas que preocupaciones reales. Algunos recordaron con ironía cómo este mismo consultor había pronosticado que Yolanda Díaz sería presidenta del Gobierno; un recordatorio claro de que en política —y en la vida— nada está escrito a fuego. Otros señalaron que, pese a todo, esta maniobra cumple su función: agitar las aguas, sembrar miedo ante el fantasma de la derecha y tratar de movilizar a los votantes de izquierdas.

Agitar el miedo y tapar la corrupción

No es casualidad que este sondeo aparezca justo cuando resurgen informaciones sobre presunta corrupción vinculadas al entorno socialista. Desde Ferraz buscan desplazar así el foco mediático mediante encuestas y volver a centrar la agenda en términos polarizados: “O nosotros o el apocalipsis ultra”. Esta fórmula evitó el hundimiento en las encuestas del PSOE y que a Feijoo y sus posibles socios les faltasen 4 escaños para alcanzar la mayoría absoluta. Circunstancia que aprovechó Sánchez para seguir en el Gobierno pese a haber perdido las elecciones.

La intencionalidad subyacente de esta presunta encuesta de Iván Redondo es evidente:

La fidelidad del voto hacia el PP disminuye notablemente, con una transferencia importante hacia VOX, quien también capta votos jóvenes.

El PSOE aprovecha la debilidad actual de Sumar y la fragmentación dentro de la izquierda para posicionarse como el único baluarte contra las derechas.

Aunque las opciones del bloque conservador siguen vigentes, hay una correlación interna que favorece a Santiago Abascal, quien emerge como principal beneficiario tras esta “cocina” demoscópica.

Expertos coinciden en señalar que tanto las encuestas de Redondo como las del CIS dirigidas por Tezanos presentan un sesgo favorable hacia el PSOE que no se refleja en otros sondeos privados. Sin embargo, su impacto mediático es innegable: cada vez que aparecen estos resultados, los debates en redes sociales y tertulias aumentan considerablemente, desplazando temas más incómodos para el Gobierno como los casos de corrupción o cuestiones económicas.

En este presunto escenario trazado por Opina360, aunque el PSOE sería la fuerza más votada carecería realmente de capacidad para formar gobierno. A pesar del descenso del PP, sería este bloque conservador quien tendría acceso a La Moncloa gracias al ascenso experimentado por VOX. La izquierda quedaría dividida y debilitada; tendría que depender inevitablemente de pactos con independentistas y nacionalistas para intentar llevar adelante una investidura; un escenario similar al vivido en legislaturas anteriores pero con menos margen para maniobras políticas. La atribución de escaños en este intento de encuesta no puede ser más evidente: disparar a VOX para lanzar el mensaje a los vontantes de izquierdas de que el PP podría gobernar pero con un poder real en manos de los de Santiago Abascal al atruibuirles 74 escaños.

Curiosidades y datos para el anecdotario político

El logo y gráficos elaborados por Opina360 han llamado mucho la atención debido a su similitud con la imagen corporativa del PSOE; incluso algunos usuarios han bromeado sobre esta “encuesta color carmesí”.

Iván Redondo es recordado por haber anticipado anteriormente —en columnas— la llegada inminente de Yolanda Díaz a la presidencia; algo que hasta ahora parece estar lejos.

Según los datos proporcionados por Redondo, más de la mitad de los españoles preferiría mantener vigente la monarquía parlamentaria; destacando entre ellos al electorado popular quienes otorgan una nota media alta a Felipe VI: un 8,7 sobre 10.

En Disenso —la fundación vinculada a VOX— reconocen internamente que sus propias estimaciones son más conservadoras comparadas con las ofrecidas por Opina360; sin embargo admiten también vivir un momento notablemente positivo.

En resumen, la política española permanece fiel a su esencia: cada semana trae consigo nuevos giros argumentales junto a encuestas sorprendentes; mientras Moncloa parece dispuesta a todo para mantener alejados sus problemas reales. Como dirían algunos clásicos literarios: aquí siempre hay algo más interesante ocurriendo fuera del plano real.