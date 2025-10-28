Encuesta un año después de la Dana / Mazón gana las elecciones, VOX sube y el PSOE está desacreditado

La política valenciana ha dado un giro inesperado tras el desastre ocasionado por la DANA.

No solo las inclemencias meteorológicas han dejado huella, sino también el ambiente político que se ha visto alterado: la fuerte subida de Vox.

Según la última encuesta de GAD3 para ABC y Las Provincias, el panorama ha pegado un vuelco: los de Santiago Abascal sacarían siete escaños del PP de Carlos Mazón, aprovechando la frustración generada por las inundaciones y el desgaste propio de quien gobierna.

En este nuevo reparto de fuerzas, el centroderecha continuaría al frente de la Comunidad Valenciana con unos resultados similares a las últimas elecciones, aunque con una composición diferente.

El Partido Popular, que en las elecciones autonómicas de 2023 obtuvo 40 escaños, caería hasta los 33, cediendo siete representantes a Vox. Pese al bajón, Mazón volvería a ganar en los eventuales comicios.

Por su parte, los de Bambú podrían alcanzar entre 17 y 20 diputados, según las proyecciones más optimistas, superando holgadamente el 17% de los votos. El auge ha sido notable especialmente entre jóvenes menores de 30 años.

Este sondeo, publicado justo cuando se cumple un año desde la catástrofe, refleja que pese a la presión y cierta desconfianza hacia los principales partidos en el gobierno por una parte de los valencianos, Mazón mantendría el poder pactando nuevamente con Vox.

El PSOE aburre con Morant

En el otro extremo del hemiciclo, la izquierda enfrenta su propio momento crítico.

El PSOE, lejos de beneficiarse del desgaste del gobierno actual y de su estrategia de utilizar la DANA como un arma arrojadiza, enfrenta un estancamiento crónico. La nueva figura socialista, Diana Morant, no logra conectar ni ilusionar; así que el partido podría obtener un resultado casi idéntico al de 2023, rondando los 31 escaños. Los analistas apuntan a dos factores clave: los ciudadanos no olvidan el nulo papel en la gestión de la catástrofe por parte del Ejecutivo central y los casos de corrupción siguen pesando sobre los socialistas como una sombra.

El gran beneficiario dentro del bloque progresista es Compromís, que capitaliza los cuatro escaños que pierde el PSOE y asciende hasta los 16 diputados, logrando una ligera mejora en la provincia de Valencia. La coalición nacionalista consigue así mitigar su propia crisis interna y disputa el lugar como tercera fuerza política en liza a Vox; aunque todavía está lejos de competir por liderar su bloque. Este trasvase electoral es evidente: muchos votantes progresistas desencantados con el PSOE optan por Compromís como refugio ante el avance del bloque conservador y ante la desmovilización total de Podemos, que quedaría fuera de Les Corts por falta de apoyos.

El sondeo realizado por GAD3 para ABC y Las Provincias ofrece cifras reveladoras sobre el actual panorama político valenciano:

El PP bajaría a 33 escaños (una caída de 7 respecto a 2023).

bajaría a 33 escaños (una caída de 7 respecto a 2023). Vox ascendería hasta los 20 escaños (una ganancia neta de 7).

ascendería hasta los 20 escaños (una ganancia neta de 7). El PSOE se mantendría en 31 escaños con un ligero descenso en votos.

se mantendría en 31 escaños con un ligero descenso en votos. Compromís aumentaría a 16 escaños (sube 4).

aumentaría a 16 escaños (sube 4). Podemos y otras formaciones minoritarias seguirían sin representación.

Estos números corroboran una tendencia ya recogida por otras encuestas recientes: el bloque centroderechista sigue disfrutando de mayoría absoluta gracias al ascenso significativo de Vox. En total suman 53 diputados frente a los 46 del bloque progresista; esto asegura cierta gobernabilidad aunque Mazón enfrenta ahora una correlación mucho más incómoda.