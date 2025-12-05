Infantino entrega el ‘Premio FIFA de la Paz’ a Donald Trump

Durante el sorteo del Mundial 2026, se produjo un momento destacado cuando se entregó el primer Premio FIFA de la Paz. A través de un video institucional, el comité anunció que Donald Trump fue reconocido por “trabajar por la paz”, una afirmación que generó reacciones de la audiencia en el recinto.

Gianni Infantino acompañó al presidente estadounidense al escenario para presentar el galardón, momento en el que Trump recibió una medalla que le fue colocada al cuello. Infantino afirmó que se trata de un líder que “cuida a la gente”, y el público respondió con un aplauso sostenido.

Trump declaró que este reconocimiento representa uno de los honores más importantes de su vida y afirmó que sus acciones han contribuido a salvar “millones de vidas”. En su discurso agradeció a Infantino y mencionó a su familia, además de asegurar que el Mundial de verano de 2026 será un evento destacado.

PEACE PRESIDENT. 🕊️@FIFAWorldCup President Gianni Infantino awards President Donald J. Trump the inaugural 2025 FIFA Peace Prize, dedicated to an individual who achieved exceptional and extraordinary action to promote peace and unity around the world. 🇺🇸 pic.twitter.com/mfKKDb9w59 — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Entre tanto, se difundieron mensajes grabados de los líderes de las naciones sede. Mark Carney, primer ministro de Canadá, señaló que el fútbol es “el deporte número uno para niños y niñas” y señaló que la próxima copa puede ser “un gran acuerdo” para el país. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó orgullo por recibir la Copa Mundial por tercera vez y subrayó la hospitalidad hacia los millones de visitantes que se esperan.

En su intervención, Trump recordó también su afición por el fútbol y mencionó a Pelé, comentando que el deporte ha crecido en Estados Unidos. Añadió que, para el Mundial, habrá que considerar una nueva denominación para el fútbol en el contexto internacional.

La noticia subraya que el Mundial 2026 se presenta como un evento que combinará deporte y debates institucionales, con recursos de comunicación y mensajes de las naciones sede. El tiempo dirá qué impacto tendrá este marco en el desarrollo de la competición.