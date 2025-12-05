  • ESP
    España América
Política

El acto marca el inicio del recorrido hacia el Mundial 2026

Infantino entrega el ‘Premio FIFA de la Paz’ a Donald Trump

Un momento destacado del sorteo del Mundial 2026, con mensajes desde las sedes y referencias al futuro torneo

Infantino entrega el 'Premio FIFA de la Paz' a Donald Trump
Donald Trump recibe el Premio FIFA de la Paz POTUS
Archivado en: Política | Política

Durante el sorteo del Mundial 2026, se produjo un momento destacado cuando se entregó el primer Premio FIFA de la Paz. A través de un video institucional, el comité anunció que Donald Trump fue reconocido por “trabajar por la paz”, una afirmación que generó reacciones de la audiencia en el recinto.

Gianni Infantino acompañó al presidente estadounidense al escenario para presentar el galardón, momento en el que Trump recibió una medalla que le fue colocada al cuello. Infantino afirmó que se trata de un líder que “cuida a la gente”, y el público respondió con un aplauso sostenido.

Trump declaró que este reconocimiento representa uno de los honores más importantes de su vida y afirmó que sus acciones han contribuido a salvar “millones de vidas”. En su discurso agradeció a Infantino y mencionó a su familia, además de asegurar que el Mundial de verano de 2026 será un evento destacado.

Entre tanto, se difundieron mensajes grabados de los líderes de las naciones sede. Mark Carney, primer ministro de Canadá, señaló que el fútbol es “el deporte número uno para niños y niñas” y señaló que la próxima copa puede ser “un gran acuerdo” para el país. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó orgullo por recibir la Copa Mundial por tercera vez y subrayó la hospitalidad hacia los millones de visitantes que se esperan.

En su intervención, Trump recordó también su afición por el fútbol y mencionó a Pelé, comentando que el deporte ha crecido en Estados Unidos. Añadió que, para el Mundial, habrá que considerar una nueva denominación para el fútbol en el contexto internacional.

La noticia subraya que el Mundial 2026 se presenta como un evento que combinará deporte y debates institucionales, con recursos de comunicación y mensajes de las naciones sede. El tiempo dirá qué impacto tendrá este marco en el desarrollo de la competición.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]