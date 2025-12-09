Hacienda, La Mareta y Air Europa: el triángulo que acorrala a Sánchez

Pedro Sánchez tiene el asunto de color hormiga.

La política en España atraviesa en estos días una curiosa combinación entre un thriller financiero y el costumbrismo del gobierno.

Mientras Hacienda investiga un pago de 2,4 millones de euros a una persona cercana a Begoña Gómez, vinculado al rescate de Air Europa, el presidente se ve obligado a aclarar quiénes se alojaron en La Mareta tras gastar 45.000 euros en estancias durante su mandato como jefe del Ejecutivo y líder del PSOE.

Este escenario se complica aún más con los tribunales y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil poniendo a la esposa del presidente bajo la lupa por su implicación en la operación de salvamento de la aerolínea durante la crisis sanitaria.

Se ha creado un cóctel explosivo: indicios de transferencias millonarias, rescates públicos, amistades bien posicionadas, vacaciones oficiales y una percepción creciente de que la línea entre lo institucional, lo partidista y lo privado se ha vuelto peligrosamente difusa. Este no es solo un problema estético; se trata de un tema que podría tocar el tráfico de influencias, el uso indebido de recursos públicos y la responsabilidad del presidente, quien ha hecho de la “ejemplaridad” uno de sus lemas más repetidos.

El pago de 2,4 millones: la lupa de Hacienda sobre una amiga de Begoña Gómez

De acuerdo con los documentos que ha revisado el periodista Alejandro Entrambasaguas, los servicios de Inspección de Hacienda están analizando un movimiento financiero de 2,4 millones de euros recibido por una persona considerada muy cercana a Begoña Gómez. Este pago estaría relacionado con gestiones para acelerar el rescate de Air Europa, una operación crucial del Gobierno durante la crisis del Covid, organizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

El contexto es clave:

En 2020, Air Europa recibió un rescate de 475 millones de euros , al ser considerada esencial para mantener la conectividad aérea en España y fomentar el turismo.

recibió un rescate de , al ser considerada esencial para mantener la conectividad aérea en España y fomentar el turismo. La UCO ha demostrado que el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo , recurrió a Begoña Gómez cuando el rescate enfrentó dificultades, según un informe enviado al Tribunal Supremo en abril de 2025, dentro del caso conocido como caso Koldo .

, recurrió a cuando el rescate enfrentó dificultades, según un informe enviado al Tribunal Supremo en abril de 2025, dentro del caso conocido como . En conversaciones grabadas, el empresario Víctor de Aldama menciona a su socio Koldo García que Hidalgo “acaba de llamar a Begoña” para desbloquear el rescate, lo que coloca a la esposa del presidente en el epicentro de las presiones empresariales para salvar la aerolínea.

La nueva pieza del rompecabezas es la posible transferencia millonaria hacia una amiga cercana a Gómez, ahora bajo investigación por parte de Hacienda. No se trata simplemente de un pago elevado; lo relevante radica en:

el momento temporal , ligado al proceso del rescate,

, ligado al proceso del rescate, la relación personal con la esposa del presidente,

con la esposa del presidente, y la eventual contraprestación: facilitar o agilizar decisiones administrativas en beneficio de Air Europa.

Desde un punto legal, los indicios apuntan hacia posibles delitos como el tráfico de influencias e incluso el cohecho, si se demuestra que esta transferencia compensó gestiones ante altos funcionarios. Por ahora, solo hay una investigación administrativa y fiscal activa, con indicios documentales y un contexto judicial previo nada despreciable: ya hubo un respaldo judicial para investigar a Begoña Gómez por tráfico de influencias, aunque ese caso específico no incluyó directamente el rescate a Air Europa.

Además, este asunto se entrelaza con el caso Koldo, donde la UCO ha documentado cómo Víctor de Aldama, asesor clave en Globalia durante las compras masivas relacionadas con mascarillas, utilizó sus conexiones tanto en Transportes como dentro del PSOE para influir sobre decisiones respecto a contratos públicos y al propio rescate aéreo. En uno de los informes recopilados por los investigadores se señala que los propietarios de Air Europa consideraron necesario “compensar el buen trato recibido por parte de Begoña”, mencionando cifras que rondaban alrededor del millón de euros, según lo declarado por Aldama.

El pago actualmente bajo escrutinio no está formalmente incluido en esa causa específica; sin embargo, encaja perfectamente dentro del patrón observado: hay varios intermediarios cercanos al PSOE y al entorno presidencial que obtienen beneficios derivados de decisiones públicas multimillonarias. Estos pagos cruzados terminan frecuentemente en sociedades o cuentas asociadas con personas cercanas al círculo más íntimo.

La Mareta: 45.000 euros en estancias y la opacidad sobre los invitados

En medio del torbellino financiero relacionado con Air Europa, otro frente incómodo ha surgido para Sánchez: las estancias en La Mareta, residencia oficial situada en Lanzarote. El uso del complejo por partede invitados cuyas identidades han permanecido ocultas añade más leña al fuego.

Según información reciente, Pedro Sánchez se ha visto obligado a detallar quiénes pasaron tiempo en La Mareta durante su mandato como presidente y como secretario general del PSOE. Esto ocurre tras conocerse que se gastaron unos 45.000 euros en esas estancias. Aquí no solo importa la cifra; también son relevantes aspectos como:

la fusión entre roles: jefe del Gobierno y líder partidista,

el uso institucionalizado para encuentros donde podrían haberse entrelazado agendas públicas y privadas,

así como su resistencia inicial a ofrecer transparencia sobre los nombresde los invitados.

Este episodio suma otro capítulo al debate recurrente sobre cómo utilizan los gobiernos los recursos pertenecientes a Patrimonio Nacional. Sin embargo, esta vez hay matices que hacen que el asunto sea especialmente delicado:

Sánchez ya enfrenta presión debido a las investigaciones sobre Begoña Gómez y su círculo cercano relacionadas con el caso Koldo. En este contexto, han sido detectados pagos en efectivo y comisiones vinculadas con adjudicaciones públicas.

La oposición política —sobre todo PP y Vox— ha convertido La Mareta en símbolo representativo d ela “doble vara” utilizada por Sánchez: exige transparencia para todos menos para su círculo cercano.

En ambos órganos legislativos —Senado y Congreso— han proliferado las preguntas acerca del uso transparente que hace este Gobierno respecto a fondos públicos e infraestructuras estatales; esto incluye menciones directas hacia Begoña Gómez y sus allegados.

Si bien 45.000 euros no parecen ser desproporcionados comparados con otros capítulos presupuestarios absolutos, lo realmente problemático reside en esa imagen privilegiada creada alrededor del gasto público. También pesa mucho su negativa inicial a revelar quiénes fueron los beneficiarios directos al utilizar dicha residencia oficial. En tiempos donde reina la desconfianza hacia las instituciones públicas, mezclar vacaciones personales con amigos íntimos resulta letal para cualquier narrativa sobre un “Gobierno ejemplar”.