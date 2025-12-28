España: se acelera el vuelco hacia el centroderecha y Sánchez perderá en 2026 una elección tras otra hasta el batacazo final

El giro del electorado español hacia el centroderecha refleja un rechazo creciente a la censura woke, el antiespañolismo, la claudicación ante proetarras y separatistas, la desquiciada política migratoria, la propaganda anti-España y las leyes desquiciadas sobre género.

Encuestas recientes confirman que VOX crece fuertemente entre jóvenes y que la carestía d ela vida y la mentira económica de Sánchez le enajenan el respaldo de las clases más populares y los parados.

El desgaste del Gobierno Frankenstein sucede en todos los territorios, mientras el PP consolida liderazgo, VOX se dispara y el bloque de centroderecha supera los 200 escaños en todas las proyecciones electorales.

Las más recientes encuestas electorales presentan un panorama desolador para el Gobierno Sánchez.

En medio de una carestía que afecta las compras semanales de innumerables familias, el Partido Popular se posiciona como la primera fuerza política, mientras que VOX avanza a pasos agigantados, incluso restando votos al propio PP.

Otra noche para el recuerdo. Lo de ayer en Arganda fue inolvidable. El auditorio abarrotado de gente. Personas de todas las edades cargadas de ilusión, buen rollo y espíritu navideño. Hubo tiempo para todo: para reivindicar, para protestar, para reflexionar, para cantar, para… pic.twitter.com/cgk4WCivfJ — Los Meconios (@LosMeconios) December 27, 2025

Este giro hacia el centroderecha intensifica el desgaste del socialismo, con proyecciones que anticipan derrotas tanto en elecciones autonómicas como generales para 2026.

Para muchas familias, llenar la cesta de la compra se ha transformado en una auténtica odisea.

Los precios desbordados no son solo un asunto ideológico; son una realidad que empuja a los votantes hacia alternativas que prometen un cambio significativo. El PP ya reina en autonomías clave como Castilla y León, donde un sondeo de Sigma Dos para El Mundo le otorga un 36,8% de los votos y entre 36 y 38 escaños, superando sus resultados de 2022.

En grandes ciudades y a nivel europeo, los populares también lideran, mientras que el PSOE se hunde sin apoyos parlamentarios sólidos, sin presupuestos aprobados y con la peor expectativa de voto en años.

Este vuelco no es casual. Las dinámicas políticas han cambiado drásticamente en los últimos meses.

Todas las estrategias del PP giran en torno a Vox: Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su discurso sobre temas como la migración ilegal, la seguridad o la ocupación, compitiendo así en el mismo terreno que Santiago Abascal.

Si el Gobierno sigue en pie, es gracias a un cordón sanitario contra Vox, que fomenta una lógica de resistencia común entre los socios del PSOE. La ansiedad electoral, alimentada por la inmigración descontrolada, la delincuencia callejera, la burocracia de Bruselas y la ineficacia administrativa, otorgan alas a la formación verde.

🔴¿CUÁNDO Caerá un Meteorito y se empieza de Cero? Creo que es en el Ayto de Villanueva del Trabuco, Gobernado por PSOE. Ojo, no es por su orientación sexual, ni por su forma de vestir, si no, por la mierda que sale de su cerebro por la boca👇 pic.twitter.com/UuQky7gko0 — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) December 28, 2025

El auge imparable de Vox entre los jóvenes

Vox no solo resiste; está creciendo a costa del PP e incluso de antiguos votantes socialistas. Sondeos recientes como el de Sigma Dos para El Mundo colocan a Vox en un 15,9% de intención de voto, lo que podría traducirse en hasta 20 escaños en generales, captando cerca de 1,1 millones de votos populares. SocioMétrica para El Español lo eleva a hasta 55 escaños y un 16,6%, consolidándose como la segunda fuerza dentro del espectro de derecha con una fidelidad del 85%. En diciembre, otro sondeo de El Mundo lo sitúa incluso con hasta 57 diputados y un apoyo del 16,9%, especialmente fuerte entre hombres (19,4%) y jóvenes de entre 18 y 29 años, donde alcanza un notable 23,3%.

El dato sorprendente indica que el 52% de los nuevos votantes opta por la derecha según Hamalgama para Vozpópuli, con el PP alcanzando un 34,2%, mientras que Vox se sitúa en un interesante 14,6%, sumando una mayoría absoluta potencial con hasta 192 escaños. Los jóvenes varones son los principales protagonistas de este trasvase: resulta que Vox se convierte en la primera opción entre hombres menores de 25 años e incluso supera al propio PP entre aquellos menores de 45 años. La estrategia adoptada por Abascal de mantenerse al margen de las instituciones parece dar frutos: logra retener a sus fieles y captar indecisos cansados por lo que perciben como «censura woke» y por la situación económica actual.

Mientras tanto, el panorama para el PSOE es sombrío. En Castilla y León pierde unos inquietantes 7,6 puntos frente al PP. En proyecciones generales, algunas encuestas lo dejan con apenas 105 escaños (26,9%) frente a los impresionantes 147 del PP (34%) , o incluso por debajo del centenar según otras fuentes como SocioMétrica para El Español (99) o Antena 3 (99-105) . La formación política conocida como Sumar también cae al abismo con cifras entre el 5,6% y el 8%, perdiendo unos alarmantes tres millones de votos junto al PSOE. El presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, vaticina unas elecciones generales para 2026 y señala a la dirección nacional socialista como responsable por errores pasados .

La estrategia del muro y el desgaste socialista

Sánchez apuesta por construir un «muro» contra la derecha: polarización extrema para movilizar su base. Sin embargo, la cruda realidad cotidiana parece traicionarlo. Familias que deben racionar su compra semanal debido a la inflación; barrios asediados por okupas y delincuencia; una administración atrapada en trámites europeos generan un clima propicio para el voto castigo . El PP capitaliza este descontento con proyecciones que le otorgan entre 153-154 escaños e incluso podría gobernar en solitario . En autonomías como Murcia puede ganar sin mayoría absoluta pero ya empata o supera al PSOE .

La suma del bloque derechista alcanza ya cifras históricas con hasta 199-200 diputados según las encuestas más recientes . Feijóo supera a Sánchez por hasta 42 escaños en algunos barómetros mientras un significativo 63% de españoles demandan un «nuevo ciclo político» . La izquierda muestra signos evidentes de fractura: Podemos-IU experimenta ligeros aumentos en algunas regiones pero no logran compensar el desplome nacional .

En un giro irónico pero nada despreciable: mientras Sánchez asegura presupuestos para 2026 prorrogando los actuales desde 2023 , las encuestas le recuerdan amargamente que las cuentas parlamentarias no perdonan promesas vacías . Page advierte: «No puedes seguir diciendo que todos salen ganando; eso sería faltar a la verdad» .

Para ilustrar mejor este vuelco político tan significativo aquí tenemos una tabla con las proyecciones clave respecto a los escaños en las generales (datos agregados provenientes de sondeos recientes):

Partido Escaños estimados % Voto aproximado PP 146-154 33,8-35,5% PSOE 99-105 26,9-29,5% Vox 49-57 14,6-16,9% Sumar 8 5,6-6,2%

El PP amplía su base captando alrededor del 7,5% de exvotantes socialistas mientras Vox retiene entre un impresionante 84-88% del suyo . A nivel regional formaciones como UPL o Soria Ya pierden impulso lo cual beneficia notablemente al bloque conservador .

Y ya para cerrar con curiosidades finales: Vox ha pasado del modesto 10% al impactante 17,4% en apenas un año duplicando sus votos en ciertos escenarios . Entre menores de 35 años compite palmo a palmo con el PSOE e incluso llega a superarlo entre varones . Y en Castilla y León se vislumbra una posible mayoría absoluta del PP junto con VOX pese a este último cayendo al 13.2% regionalmente . Datos reveladores que sugieren que durante plena Navidad de 2025 lo único claro será que lo único “regalado” para Sánchez será enfrentar una legislatura llena de desafíos.