PSOE: Caja B, dinero negro y un tufo a financiación ilegal que tira para atrás

Empezaron a robar desde el primer día.

Sin tino y sin vergüenza.

Convencidos de que eran intocables.

El escándalo contable que envuelve al PSOE está causando un verdadero revuelo en la política española.

Auditores nada independientes, porque los contrataron los propios socialistas y son afines al sanchismo, han revelado que el partido liderado por Pedro Sánchez manipuló sus balances para subestimar su patrimonio neto en 8,87 millones de euros durante el trienio 2018-2020. Esta cantidad equivale a un tercio de los 27 millones de beneficios que se declararon en ese mismo periodo, justo cuando el sanchismo consolidaba su poder y comenzaban a surgir sospechas de corrupción.

La afirmación inicial no es una exageración: Ferraz presentó cuentas alteradas ante el Tribunal de Cuentas, inflando artificialmente las provisiones para disminuir su riqueza real.

En 2020, el año crítico, ocultaron 5,18 millones, aumentando el patrimonio desde 63,8 millones en 2018 hasta 89,7 millones dos años después; un incremento del 41% que intentaron disimular. Los contables desviaron fondos a partidas inapropiadas, como reservas para gastos de personal inexistentes, algo que los auditores calificaron como «no ajustado» al Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas (PCAFP).

Antecedentes de la trama contable

Todo comenzó en la sede de Ferraz, centro neurálgico del PSOE. Entre 2018 y 2020, el partido experimentó un aumento notable en sus ganancias: 6,74 millones en 2018, 4,96 millones en 2019 y un impresionante 15,3 millones en 2020, más del triple que el año anterior. Sin embargo, lejos de reflejar esa prosperidad, optaron por la ingeniería contable.

En 2018 , subestimaron 2,86 millones .

, subestimaron . En 2019 , ocultaron 2,38 millones .

, ocultaron . En 2020, se alcanzó la cifra máxima: 5,18 millones.

Los auditores fueron contundentes: «El registro de estas provisiones no deriva de una obligación implícita o tácita como consecuencia de un suceso pasado». Incluyeron 3,7 millones como provisiones para personal sin justificación real, distorsionando así la imagen fiel de las cuentas. Esta artimaña se produjo durante la gestión de José Luis Ábalos como secretario de Organización y el ascenso de Santos Cerdán, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba pagos en efectivo y posibles cajas B.

Periodista Digital ha calificado estas cuentas como «cuentos de Sánchez», subrayando cómo Ferraz alteró cifras en medio del escándalo por corrupción.

La UCO está indagando sobre entregas recurrentes de sobres con dinero a altos cargos e incluso a empresarios que afirman haber llevado efectivo a la sede. Además, la caja del PSOE se disparó un asombroso 240% entre 2018 y 2021, justo cuando el Supremo analizaba indicios sobre contabilidad B.

El tufo a financiación ilegal

El aroma a dinero negro flota sobre este asunto. Aunque un informe forense encargado por el propio PSOE a académicos descarta cualquier indicio de financiación ilegal –sosteniendo que la caja es «coherente y verificable» con fondos procedentes del BBVA, merchandising o loterías– reconoce también gastos llamativos durante la etapa de Ábalos. Entre ellos figuran cenas opulentas y pagos sin justificar. El Gobierno, representado por Pilar Alegría, sostiene: «Pagar en metálico no es ilegal», asegurando que todo está bajo control fiscal.

Sin embargo, las contradicciones son evidentes. El PSOE reportó hasta 80 pagos en efectivo a Cerdán, sumando un total de 30.000 euros entre 2014 y 2024; entre estos hay hasta 21 pagos realizados mientras era secretario de Organización (alrededor de unos 7.000 euros). La Fiscalía ha encontrado indicios suficientes para investigar si tanto Ábalos como Koldo García blanquearon dinero ilícito a través del partido. Documentos inéditos revelan una caja B con más de 7.088 euros extra destinados a Koldo entre 2017 y 2018.

El partido popular exige explicaciones a María Jesús Montero, acusando al PSOE de violar el límite establecido por Hacienda para los pagos en metálico –que es de mil euros–. Mientras tanto, la UCO ha destapado un millón oculto dentro de Servinabar, empresa vinculada a Cerdán donde pasaron alrededor de 8.9 millones, presuntamente una tapadera para comisiones ilegales. Y no hay que olvidar que el PSOE pagó también unos impresionantes 15.612 euros a Leire Díez por trabajos periodísticos realizados en 2017.

Estas irregularidades oficiales –sin contar posibles flujos negros– retratan un PSOE enriquecido rápidamente. El Tribunal de Cuentas ya ha criticado su falta de transparencia y ahora la Justicia avanza con grabaciones y pruebas contundentes.

Consecuencias posibles en el tablero político

¿Qué implicaciones tiene esto para Sánchez y sus aliados? La manipulación contable erosiona seriamente la credibilidad del partido que prometió una regeneración tras desalojar a Rajoy del poder. Si la UCO confirma la existencia de una caja B podría haber imputaciones por financiación ilegal con Ferraz actuando como eje central . El Supremo ha ordenado investigar datos sobre el PSOE relacionados con Cerdán mientras que el PP solicita comisiones tanto en Congreso como Senado .

Políticamente hablando, el desgaste es evidente. El patrimonio neto real del PSOE fue superior en unos 9 millones, lo cual pone bajo sospecha su transparencia respecto a las subvenciones públicas . Si los auditores independientes ya han descubierto este maquillaje contable, imaginen lo que podrían esconder las cuentas no oficiales; parece que Ferraz ha aprendido trucos dignos del mejor ilusionista al hacer desaparecer millones .

La oposición no se hace esperar: «De limpio no tienen nada», comparan esta situación con la caja B del PP; pero ahora mismo todos los ojos están puestos sobre el presente del sanchismo . A pesar del informe interno del PSOE que cierra cualquier puerta hacia financiación ilegal , quedan aún muchos gastos extraordinarios por aclarar mientras la Audiencia Nacional se prepara para actuar .

En términos numéricos:

Año Beneficio neto declarado Ocultación detectada Patrimonio neto real 2018 6,74 millones 2,86 millones Infravalorado 2019 4,96 millones 2,38 millones Infravalorado 2020 15,3 millones 5,18 millones +41% total

Este conjunto complejo revela un PSOE bajo vigilancia intensa con Sánchez al mando desde 2018.

Entre curiosidades destacadas está el crecimiento del 240% en su caja durante años clave; además Pedro Sánchez admitió haber recibido sobres como «liquidación» . Otro dato relevante son los 100.000 euros en efectivo relacionados con Ábalos; 90.000 destinados al partido . Y esa suma oculta dentro Servinabar añade más picante al asunto . Estos casos prometen seguir desarrollándose como si fueran un fascinante thriller político.