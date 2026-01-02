Las cuentas (y cuentos) de Sánchez: el PSOE manipuló sus números para ocultar 5 millones de euros en plena trama de corrupción

Hay Caja B y financiación ilegal.

El PSOE liderado por Pedro Sánchez se enfrenta a una revelación que podría poner en riesgo su reputación en cuanto a transparencia financiera.

En 2020, mientras la trama de corrupción ya estaba en ebullición en los pasillos de Ferraz, los contables del partido utilizaron una ingeniería contable para alterar el balance.

Auditores independientes del Tribunal de Cuentas han sacado a la luz que el partido subestimó su patrimonio neto en 5.185.281 euros, clasificando fondos como «provisiones» sin justificación adecuada.

No fue un simple error administrativo. El PSOE registró 3,7 millones como reservas para gastos de personal inexistentes, cuando las normativas exigen que tales provisiones estén respaldadas por riesgos ciertos u obligaciones claras. Los inspectores fueron rotundos: no era correcto registrar esas provisiones, lo que infló artificialmente las deudas y redujo la riqueza real del partido.

Imagine la escena: mientras las autoridades investigan pagos en efectivo a altos cargos del partido, Ferraz presenta unas cuentas que parecen más modestas de lo que realmente eran, como un mago que oculta el conejo bajo el sombrero.

La situación es aún más delicada. En ese año 2020, José Luis Ábalos mantenía su posición como secretario de Organización y Santos Cerdán ya comenzaba a escalar posiciones dentro del aparato sanchista como secretario de Coordinación Territorial. El partido reportó un beneficio neto de 15,31 millones, tres veces más que en 2019, pero decidió ocultar gran parte del incremento patrimonial.

Todo esto ocurre en un contexto donde existen sospechas sobre financiación ilegal, con testimonios sobre entregas de dinero en efectivo a la sede socialista, ajenas a la contabilidad oficial y que ahora están bajo escrutinio judicial.

El disparo patrimonial: un 41% en solo dos años

Los números no engañan. En diciembre de 2018, el patrimonio neto del PSOE era aproximadamente de 63,8 millones de euros. Dos años después, a finales de 2020, alcanzó los 89,7 millones, lo que significa un aumento del 41% en tan solo 24 meses. En efecto: el PSOE incrementó su patrimonio neto en un asombroso 41%: ¡25,9 millones más en solo dos años! Esta información fue revelada por Ok Diario y muestra cómo Ferraz acumuló riqueza rápidamente mientras las sombras de la corrupción se alargaban.

Esta escalada no pasó inadvertida. Los auditores no sólo cuestionaron las provisiones ficticias; también pusieron bajo la lupa la valoración de propiedades del partido, lo cual representa otra irregularidad que contribuyó al maquillaje contable. Paralelamente emergen indicios sobre flujos monetarios poco claros: entregas semanales de 100.000 euros en efectivo, donde se afirma que 90.000 habrían ido al PSOE, gracias a gestiones realizadas por Ábalos, según declaraciones ante comisiones parlamentarias. No es casualidad que esta información surja ahora con la UCO de la Guardia Civil investigando grabaciones y pruebas relacionadas con Cerdán y Koldo García.

La trama se expande. Lo que comenzó en Navarra, con amaños en licitaciones, se extendió por todo el Estado bajo el mandato de Sánchez. Contratos millonarios generaban comisiones del 5-6%, gran parte supuestamente destinada al partido, mientras intermediarios como Víctor de Aldama facilitaban este engranaje. Cuando se nombró a Ábalos como ministro de Fomento, él supervisaba obras públicas clave; su destitución en 2021 no fue un acto regenerador, sino una defensa del sistema ante quien acaparaba todo.

Conexiones con la cúpula: un sistema en red

Observe detenidamente esta red compleja que sostiene este entramado. En el centro está Pedro Sánchez, acompañado por figuras como Cerdán, Ábalos, y hasta Begoña Gómez, implicada en tráfico de influencias mediante contratos con empresas como Globalia. Flujos monetarios provenientes de compañías como Innova Next o rescates a Air Europa, con pagos anuales cercanos a los 40.000 euros al centro dirigido por Gómez alimentan este ciclo.

A continuación una tabla con los principales actores involucrados en esta red corrupta:

Nodo Descripción clave Pedro Sánchez Presidente del Gobierno y Nº1 del partido Santos Cerdán Exsecretario de Organización; amaños electorales y contratos José Luis Ábalos Exministro; vinculado a tramas sobre mascarillas y pagos irregulares Koldo García Intermediario implicado en licitaciones fraudulentas Begoña Gómez Imputada por 5 delitos, entre ellos, tráfico de influencias

Los enlaces entre personajes como Cerdán-García en Navarra o entre los contratos irregulares vinculando a Ábalos y García evidencian cómo fluye el dinero desde las licitaciones hacia el partido e influye sobre decisiones gubernamentales. Las primarias celebradas en 2014 fueron manipuladas por parte de Cerdán para favorecer a Sánchez, lo cual pone al descubierto un control interno muy marcado.

Antecedentes y posibles ramificaciones

Todo tiene su origen en la era dominada por Ábalos-Cerdán, donde Ferraz era el centro neurálgico. En 2020, mientras el mundo luchaba contra la pandemia, el PSOE triplicaba sus beneficios pero ocultaba riqueza para evitar levantar sospechas. La UCO ha sido fundamental al resistir presiones institucionales; esto contrasta con filtraciones provenientes desde la Fiscalía o intentos recientes por reformar el proceso de instrucción de casos para ponerlos en manos de la Fiscalía que controla el Gobierno a través del ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños.

¿Qué consecuencias pueden esperarse? El Tribunal de Cuentas ya ha cuestionado las cuentas presentadas, exigiendo correcciones necesarias. La Justicia podría ampliar su investigación hacia financiación ilegal; testimonios como el proporcionado por Claudio Rivas confirman estas entregas económicas irregulares. Desde una perspectiva política, esto socava la credibilidad del propio Sánchez; sus alianzas parlamentarias parecen basarse más en favores personales que ideológicos. Si avanza la investigación llevada a cabo por la UCO podrían caer más nombres relevantes y desestabilizar aún más Ferraz.

Con un toque irónico digno del momento actual: mientras Sánchez habla sobre regeneración política, sus cuentas requieren auditorías para cuadrar cifras. Datos interesantes incluyen cómo el PSOE pasó repentinamente de 63,8 a 89,7 millones en dos años coincidiendo con un aumento notablemente alto en contratos públicos bajo investigación; además las provisiones ficticias superan el 5% del incremento total; y Cerdán fue clave desde su relevancia inicial hasta ser relevado recientemente tras haber sido fundamental para el ascenso sanchista desde 2014. Números pesados como las cuestas tras las fiestas navideñas.