En laSexta insultan a Ayuso con la complicidad de Ferreras: «¡Negligente!¡incapaz!»

La decisión de Díaz Ayuso de cerrar Madrid pero ‘solo’ los puentes y en cambio dejar la comunidad abierta los días entre semana supone un pulso al Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde hace tiempo, parece que Madrid se ha quedado como una especie de ‘bastión’ frente a las imposiciones del Gobierno central en la manera de hacer frente a la pandemia.

Una actitud que no ha sentado nada bien en tertulias como las de laSexta, más cercanas a tratar con condescendencia al Ejecutivo y a Pedro Sánchez en la lucha contra la pandemia.

«¡Incapaz, negligente, peligrosa!»

La noticia cogía en pleno directo al programa de laSexta ‘Al rojo vivo’, cuyos tertulianos se ponían de los nervios. Antonio Maestre se llevaba la palma y aseguraba que la «variable Ayuso» era un foco de problemas para el país por llevar la contraria al Gobierno central. «A cargo de la Comunidad hay una persona incapaz, incompetente, negligente y peligrosa».

«Es imposible entender qué hace, no hay manera. Se ve que cree que es buena estrategia que dos sí, uno no, habrá buscado algún estudio que le diga que se puede hacer así. Es un peligro para la nación y es un peligro público. Todo lo que hace no tiene ningún sentido», añadía el tertuliano de la extrema izquierda sin que el conductor del programa, Antonio García Ferreras, hiciera además de frenar esa sarta de improperios.

Miguel Sebastián la tacha de la «Bolsonara»

El presentador leonés añadía su granito de arena: «Dice que cerrar cerrar no, bueno sí pero solo un poquito».

Pero a Maestre le salió un duro competidor en sus ataques a Díaz Ayuso. El ex ministro socialista Miguel Sebastián, otro habitual de los programas de laSexta, que la calificó de «Bolsonara», en referencia al polémico presidente de Brasil.

Desafío de la CAM a Pedro Sánchez

Ayuso desafía de esta manera al Gobierno de Pedro Sánchez, tras la carta que le hizo llegar ayer 28 de octubre de 2020 donde le hacía llegar la petición de un cierre de menos de siete días.

El decreto del estado de alarma en vigor establece que estos cierres tienen que ser por al menos una semana de duración. La vicepresidenta Carmen Calvo ha expresado públicamente que no modificarán ese decreto. Pero Ayuso sigue intentando hacer valer su propuesta de mayor flexibilidad y menor rigidez para que la economía no se resienta aún más.