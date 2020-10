Pulso a Sánchez: Ayuso decide cerrar Madrid los puentes pero abrirá entre semana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa con el pulso al Gobierno y ha anunciado este 29 de octubre de 2020 el cierre perimetral de la región pero únicamente los días de los puentes de noviembre, el de Todos los Santos y el de la Almudena. Se podrá salir de la autonomía, por tanto, los días entre semana. «Se mantiene así la idea de cerrar sólo lo imprescindible», ha defendido.

Así pues, no se podrá ni entrar ni salir de la región los siguientes días: 30, 31 de octubre y 1,2,7,8 y 9 de noviembre.

Las horas a las que arranca y termina el cierre perimetral están aún por determinar.

La noticia cogía en pleno directo al programa de laSexta ‘Al rojo vivo’, cuyos tertulianos se ponían de los nervios. Antonio Maestre aseguraba que la «variable Ayuso» era un foco de problemas para el país por llevar la contraria al Gobierno central. «A cargo de la Comunidad hay una persona incapaz, incompetente, negligente y peligrosa».

«Es imposible entender qué hace, no hay manera. Se ve que cree que es buena estrategia que dos sí, uno no, habrá buscado algún estudio que le diga que se puede hacer así. Es un peligro para la nación y es un peligro público. Todo lo que hace no tiene ningún sentido».