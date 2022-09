Ayuso y Juanma Moreno aleccionan a Sánchez con una nueva bajada de impuestos

Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno están dándole cátedra de economía a Pedro Sánchez.

Los presidentes autonómicos de Madrid y Andalucía están apostando por una gran bajada de impuestos que repercute positivamente en las economías regionales, mientras que desde el Gobierno PSOE-Podemos siguen aumentando la presión fiscal a las familias ya ahogadas por la crisis y la inflación.

Lejos de seguir las políticas económicas del socialismo que llevan a España a liderar la tasa de paro de la UE y contar con una economía aún en fase de recuperación de la crisis del COVID-19, en Madrid y Andalucía se está buscando fórmulas que incentiven la economía y generen riqueza.

De ahí que, por ejemplo, Juanma Moreno anunciase a bombo y platillos que: «Mañana se aprueba la sexta bajada de impuestos en Andalucía». Se trata de la medida ‘estrella’ que llevará este 20 de septiembre al Consejo de Gobierno y que, dentro del paquete de medidas fiscales, destaca la supresión en la comunidad del impuesto de Patrimonio.

El gobernante del PP se muestra convencido de que dicha supresión generará nuevas domiciliaciones fiscales de quienes se marcharon, por ejemplo a Madrid. «Ahora recaudaremos más por el impuesto del IRPF», confía Moreno.

Moreno admitió haber comprobado en los ejercicios anteriores al presente que el impuesto de Patrimonio «supone un freno para la inversión». De ahí que la Junta de Andalucía pretenda «favorecer» que determinadas rentas que «ya pasan largas temporadas en nuestra tierra fijen su residencia aquí, contribuyendo con sus impuestos en la comunidad» autónoma.

La medida llega solo días después de que Ayuso anunció que la Comunidad de Madrid deflactará un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, con el objetivo de que surta efectos en la Declaración de la Renta de los madrileños.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, puso énfasis en el plan de ligar el porcentaje de deflactación a lo que estén subiendo los salarios, que en principio estaba prevista para 2023, por lo que tendrá efectos en la declaración de la renta de este ejercicio.

Sánchez y su ‘trampa’ para subir más impuestos

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer desmontó en menos de dos minutos el truco fiscal utilizado por el Gobierno PSOE-Podemos para meter sus manos en el bolsillo de las empresas en plena crisis.

El exdirector de la Agencia Tributaria advirtió que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza de forma manipulada el modelo implementado por Ursula von der Leyen para aumentar su recaudación a través de los impuestos. Sin embargo, advierte que hay una importante diferencia entre lo propuesto por la presidenta de la Comisión Europea y el plan ejecutado por los socialistas y comunistas en España.

Durante su participación en el programa ‘Espejo Público’ de este 15 de septiembre, Ruiz-Jarabo precisó que “la diferencia entre impuesto y tasa está en la legislación española” y es justamente el juego entre ambos conceptos el que está utilizando el Gobierno PSOE-Podemos para disfrazar su ‘saqueo’ a las empresas.

La gran diferencia entre ambos modelos lo explica con total claridad el exdirector de la Agencia Tributaria. “La propuesta de Ursula von der Leyen es que, a aquella empresa cuyos beneficios aumenten más de un 20% frente al año anterior, se grabará el exceso que haya en ese 20%”.

“Es decir, solamente a quien tenga beneficios, que estos aumenten más de un 20% y, aún en esos casos, solo se desgravará sobre ese 20%”, matizó.

Sin embargo, advierte que no tiene nada que ver con la propuesta realizada por el PSOE-Podemos: “Imponer el 1,2% sobre el total de las ventas. Eso quiere decir que podríamos llegar al caso de que se desgrava a alguien cuyo beneficio no hubiera crecido un 20% o, incluso, a una empresa que no hubiera tenido beneficios”.

Sin embargo, desde la izquierda y la extrema izquierda se busca justificar su nuevo sablazo económico a las empresas manipulando el modelo planteado por la presidenta de la Comisión Europea.

Ruiz-Jarabo Colomer detalla, finalmente, que un aspecto fundamental que diferencia a los impuestos y las tasas es a dónde termina el dinero recaudado.

“En el caso de las tasas, todo lo recaudado va integra y obligatoriamente a un destino prefijado. Ursula von der Leyen lo ha dicho e irá directamente a subsidiar a familias y pequeñas empresas”.

En cuanto a los impuestos, “como es el caso español, el destino de lo recaudado es lo que quiera el gobierno. Es decir, nos podemos encontrar con que esos 3.000 millones de euros, que dicen que van a recaudar, acaben financiando las actividades exotéricas que habitualmente subvencionan Irene Montero o Ione Belarra”.

Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este lunes, 19 de septiembre de 2022, junto a la vicesecretaria de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid, Almudena Negro; el director de ‘Los Intocables’ (Distrito TV), Javier Algarra; el periodista Xavier Horcajo y el economista Fran Simón.