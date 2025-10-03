Rosa Díez: «La idea del PSOE siempre ha sido legalizar a ETA para ilegalizar al PP”

La ex dirigente del PSOE y fundadora de UPyD, Rosa Díez, vuelve a primera línea de actualidad informativa con la publicación de su último libro “La Sombra: Memoria histórica de Zapatero”. En él, la que fuera una de las políticas del PSOE más relevantes hasta el 2007 en que abandona el partido, desmenuza la trastienda del gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero y su vergonzante rendición a la banda terrorista ETA para acabar con el sistema político creado tras la Transición. También, la obra analiza cómo lo que se hizo en los gobiernos de Zapatero entre los años 2004 y 2011 tiene continuación en la actualidad desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.
Sobre el presidente socialista actual, Rosa Díez tiene muy claro que es un “psicópata” que no tiene ninguna intención de abandonar el poder pese a toda la corrupción que rodea a su gobierno, su partido y su familia.
En esta nueva entrevista de Tiempo De Hablar, Rosa Díez sentencia a las claras la trayectoria del que fue su partido con frases tan claras como éstas:
«Cuando Zapatero comensó no era empleado de Maduro»
«Las Agrupaciones socialistas querían una cara nueva en el 2000. Y pusieron a Zapatero»
«Cuando llegamos al Congreso del PSOE en el año 2000. Todo esto estaba decicido en el PSOE»
«Zapatero no era un psicópata como Sánchez. Era un narcisista»
«Zapatero quería desacreditar la Transición y para eso había que expulsar al Partido Popular”
“La legalización de ETA que hizo Zapatero era el primer paso para romper la Transición”
“¿Qué es esto de que ETA se quejara al Gobierno de Zapatero de que se detenían terroristas?
«Es terrible que Zapatero dialogara con asesinos»
«El PSOE sólo acepta las reglas del juego cuando le van bien»
«Si roba el PSOE, está bien por son de los nuestros. Si roban otros hay que incendiar las calles»
«Han soltado antes al criminal Gadafi porque es parte de los pactos de Zapatero con ETA»
«Como el PSOE no podía invisibilizar a las víctimas de ETA, invisibilizó a los terroristas»
«Los 853 asesinados por ETA, del PSOE o no, eran escudos de la democracia»
«La nación no es un mapa. Es un instrumento que garantiza la igualdad entre los ciudadanos»
«En España no ha habido pedagogía democrática y nadie se siente obligado a defender las instituciones»
«Tenemos sentado en el banquillo por corrupción a todo el entorno del Presidente y no pasa nada»
“Por las buenas, Sánchez no se va a ir. Es un psicópata»