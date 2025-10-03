Rosa Díez: «La idea del PSOE siempre ha sido legalizar a ETA para ilegalizar al PP”

La ex dirigente del PSOE y fundadora de UPyD, Rosa Díez, vuelve a primera línea de actualidad informativa con la publicación de su último libro “La Sombra: Memoria histórica de Zapatero”. En él, la que fuera una de las políticas del PSOE más relevantes hasta el 2007 en que abandona el partido, desmenuza la trastienda del gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero y su vergonzante rendición a la banda terrorista ETA para acabar con el sistema político creado tras la Transición. También, la obra analiza cómo lo que se hizo en los gobiernos de Zapatero entre los años 2004 y 2011 tiene continuación en la actualidad desde la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Sobre el presidente socialista actual, Rosa Díez tiene muy claro que es un “psicópata” que no tiene ninguna intención de abandonar el poder pese a toda la corrupción que rodea a su gobierno, su partido y su familia.

En esta nueva entrevista de Tiempo De Hablar, Rosa Díez sentencia a las claras la trayectoria del que fue su partido con frases tan claras como éstas: