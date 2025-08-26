C on los Judas no se pelea… ellos se ahorcan solos.

En el segundo artículo de su libro, titulado «Entre héroes, corruptos y canallas» , José Manuel Sánchez Fornet aborda el trato a los guardias civiles demócratas y sus experiencias de persecución y jubilación forzosa.

La Persecución a los Guardias Civiles Demócratas

Fornet explica que los guardias civiles que intentaron aplicar la legalidad de la Constitución fueron perseguidos como terroristas por los servicios de la Guardia Civil. A través de irregularidades e ilegalidades, estos guardias fueron detenidos, encarcelados y, en su mayoría, forzados a una jubilación con una pensión miserable. El autor señala que hubo solo dos excepciones a esta situación, ya que tuvieron la suerte de ser jubilados por razones de servicio, lo que les permitió recibir una pensión más alta. Páginas del libro en Amazón

El Costo de la Lucha

Fornet enumera a varios de los afectados que pasaron por la cárcel, arrestos, persecuciones y jubilación forzosa, como José A. León, Juan A. Cillán, y muchos otros. Lamenta que el precio más alto de esta lucha lo pagó Manuel Linde, quien murió en el proceso. El autor destaca que todavía está pendiente hacer justicia con él y con otros que, como José Morata, José Piñeiro y Manuel Rosa, siguen vivos pero fueron expulsados de la Guardia Civil –En la actualidad todos rehabilitados en todos sus cargos, no pudo verlo DEP– . Estos hombres pagaron el precio de perder su libertad y pertenencia al Cuerpo por su demanda de democratización, buscando el cumplimiento de un texto constitucional que, para ellos, llegó tarde o sigue sin llegar.

Héroes de la Democracia

Fornet describe a estos hombres y a sus parejas, que los apoyaron defendiendo sus derechos, como los «héroes de la democracia», quienes fueron maltratados por mandos y gobernantes «corruptos y canallas». El autor menciona que las detenciones y encarcelamientos de 1990 y 1991, utilizando prácticas ilegales, acabaron con el movimiento sindical en la Guardia Civil. A pesar de la indefensión y las «barbaridades» cometidas contra ellos, estos guardias civiles mantienen su dignidad frente a lo que Fornet llama la «miseria moral del Estado profundo». El libro también resalta el valor de otros, como José Morata, Florencio Garrido, José Piñeiro, y Alejandro Álvarez Borja, J.A Martínez, J.A León quienes, coincidiendo con el escándalo de Luis Roldán, impulsaron la legalización de COPROPER. La legalización de esta entidad fue determinante gracias a la Secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles.