De la ofensiva judicial al archivo procesal: el conflicto sindical que divide a los agentes.

¿Justicia o espectáculo? El conflicto sindical que divide a los agentes

La decisión de archivar la demanda de conflicto colectivo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interpuesta por el sindicato JUPOL, ha generado una ola de indignación entre numerosos agentes de la Policía Nacional. Lo que comenzó como una ofensiva judicial cargada de promesas de justicia y reparación, terminó en un movimiento que muchos califican como decepcionante y profundamente desmovilizador.

De la denuncia ruidosa al silencio procesal

En septiembre de 2025, JUPOL anunció públicamente la interposición de una demanda contra Marlaska y los principales sindicatos policiales representativos, alegando vulneración de derechos laborales. La noticia fue ampliamente difundida en medios como EDATV y El Mundo, generando expectativas entre los agentes que veían en esta acción una oportunidad para visibilizar el abandono institucional y exigir responsabilidades.

Sin embargo, el 18 de noviembre, en sede judicial, la demanda fue archivada por la Audiencia Nacional. Aunque el procedimiento había sido admitido a trámite, el archivo se produjo en el marco de una figura procesal que, según fuentes jurídicas, permite reactivar la acción en vía de precedente con mayor solidez jurídica. No se ofrecieron explicaciones públicas detalladas por parte del sindicato.

El enfado de los agentes: “Nos han usado”

Para muchos policías, este desenlace no es solo una decepción jurídica, sino una traición moral. JUPOL, que se presentaba como el sindicato combativo y defensor de los derechos de los agentes, ha terminado replicando las prácticas de los sindicatos tradicionales, a los que tanto criticaba. La sensación generalizada —según testimonios recogidos por sindicatos alternativos como Equiparación Ya (EYA)— es que se ha utilizado el conflicto como herramienta de marketing sindical, sin intención real de llegar hasta el final.

Algunos miembros de EYA afirman que la demanda estaba mal planteada, jurídicamente débil y sin sustancia procesal, lo que habría llevado a su archivo. Pero el daño ya estaba hecho: gastos en procuradores, abogados, tiempo perdido y una nueva fractura entre los agentes y sus representantes.

Costes personales y silencio institucional

Uno de los aspectos más dolorosos es el coste económico y psicológico que han asumido los policías implicados en procesos similares. Mientras los sindicatos cuentan con subvenciones públicas y cuotas de afiliados, los agentes que denuncian desde su salario personal se enfrentan —según denuncias recibidas— a represalias, sanciones y aislamiento laboral. En este contexto, el archivo de la demanda se percibe como una claudicación que deja a los policías más expuestos que nunca.

¿Justicia o protagonismo?

La pregunta que muchos se hacen ahora es si JUPOL realmente buscaba justicia o simplemente protagonismo. La instrumentalización de la denuncia, seguida de su archivo sin consecuencias visibles, ha erosionado la credibilidad del sindicato y ha dejado a los agentes con una amarga sensación de haber sido utilizados.

En un momento en que los policías reclaman reconocimiento como profesión de riesgo, medios adecuados y protección institucional, acciones como esta solo contribuyen a la desafección y al descrédito del movimiento sindical policial.

Rectificación solicitada

Rectificación solicitada por Javier Otero, respondable de prensas en representación de JUPOL, conforme a la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo

En relación con el artículo publicado el 25 de noviembre de 2025 titulado «Retirada de la demanda de Marlaska: indignación generalizada entre los policías», se comunica lo siguiente:

La parte interesada afirma que no se ha producido retirada alguna de la demanda, sino que ésta fue archivada por la Audiencia Nacional en el marco de una figura procesal que permite su reactivación con mayor solidez jurídica. Y que seguirá adelante. Asimismo, se precisa que la demanda fue interpuesta en la jurisdicción contencioso-administrativa, y no en la jurisdicción social como se indicó erróneamente.

Esta rectificación se publica en cumplimiento de la solicitud recibida por burofax el 26 de noviembre de 2025, al amparo de la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación.