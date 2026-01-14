La banana se pudre: Sánchez debe rendir cuentas a la Nacion

“españoles la patria está en peligro, acudamos a salvarla”. Andrés Torrejon alcalde de Móstoles (2 de mayo de 1808)

Si viviera ahora el corajudo y ejemplar alcalde, la patriótica proclama seria: “españoles, la banana ha puesto en peligro a la Nación por obra de un tal Sánchez; el gobierno está en manos de una camarilla de traidores, corruptos y mafiosos; la democracia, la libertad, la constitución y hasta la propia supervivencia de España como Nacion, se halla seriamente amenazada. Es hora de la rendición de cuentas y la movilización de los españoles, para defender la patria y preservarla de la ruina y la destrucción” (Andrés Torrejon y el pueblo español aquí y ahora)

Dos grandes traidores a lo largo de nuestra desgraciada historia reciente, el felón Fernando VII y la luciferina aparición de un logrero sin escrúpulos llamado Sánchez. El primero, un traidor y bellaco con denominación de origen; entre su rosario de fechorías, traspasó la Nacion y se la regaló a Napoleon en Bayona el 6 de mayo de 1808; sin duda, el regodeo del corso ante el inane baldragas, tuvo que ser de antología. El segundo taimado, armó un tocomocho y en una falsaria moción de censura, resucitó el guerra civilismo, licuando el veneno del odio en la atmosfera que respiran los españoles, reventando los siete sellos de una guerra fratricida y va para un siglo; ha convertido la Nacion en una franquicia bananera de la más criminal y abyecta narco dictadura; amén, de negociar el desguace y liquidación de competencias e instituciones, con todos los desechos de tienta que ansiaban destruirla y repartirse los pedazos a precio de chamarilero; entronizando una mafia en la sede del gobierno y llevando a la Nación al borde del precipicio y la ruina. El primer felón no paró, hasta que provocó una segunda invasión, “los cien mil hijos de San Luis”; traicionó a todo hijo de vecino, rodeándose de lameculos y carroñeros que llevaron a España a la ruina, durante la década ominosa y atascando en via muerta, el vagón de la modernización e industrialización, por el que ya transitaba más de media Europa -todavía se arrastra el hedor de su pezuña en una guerra fratricida que desangró a España transcurrido más de un siglo de su fallecimiento-. Como no hay traidor sin obra maestra, bellaco sin cebada ruina y tonto con petardo que no achicharre al vecindario; coronó la guinda, restableciendo la inquisición en 1814; eso sí, ahora más discreta, embozada y menos cacareante que antaño; de la mano de los obispos, al artefacto se le denominó Juntas de Fe -eufemismo clerical-, arrastrándose la moribunda cosa hasta 1826; no sin antes, llevarse por delante a Cayetano Ripoll, un maestro de escuela valenciano, al que ahorcaron por herejía; ello, ante el espanto y encabronamiento de las cancillerías europeas, que ya transitaban avenidas más respetuosas con la dignidad y el respeto de los derechos humanos. Hasta aquí, estos breves retazos de ambos artistas; más es difícil -salvando tiempos y escenarios-, no identificar las andanzas inquisitoriales del primer felón, con el bananero régimen que tenemos que soportar aquí y ahora; léase, el “Lawfare”, vulgar anglicismo que enmascara las tablas del patíbulo y linchamiento del tercer poder del Estado, el Judicial, por la artera mano del Señor Sánchez; citemos la Ley Bolaños; autos de fe a todo Tribunal, Juez o togado que se obceque en cumplir con su función y aplicar la Ley, -delito de lesa gravedad en la garduña Sanchista-; ello, por no citar un Fiscal general delincuente y las tentativas de sustraer la instrucción de los procedimientos penales a los Jueces, transfiriendo dicha competencia a camorristas disfrazados de fiscales. Vomitivo, pura banana.

Como aplicado CEO de esta franquicia bananera, el Señor Sánchez, ha dejado al partido del puño y la rosa en la UCI o con un pie directamente en el tanatorio; ello, tras haber aplicado al pie de la letra, la hoja de ruta navajera, que ha aplastado al martirizado pueblo venezolano. Veamos; más de ocho millones de exiliados, hambre, miseria, represión y muerte; secuestrar la voluntad de un pueblo machacando urnas, encarcelando actas y a sus legítimos mártires y defensores; incluido arengas a los sicarios, exhortando a romper las piernas, al deficiente que se tomara en serio, que meter un papelito por la ranura de un cajón llamado urna, sirviera para algo. En suma, un genocidio, la destrucción de un pueblo y un atentado a la Carta de la declaración universal de los derechos humanos; crimen de lesa humanidad sin más.

Mas en la adquisición de orejeras, pinzamiento de nariz y blanqueamiento de esta barbarie, el Señor Sánchez, ha contado con la inestimable colaboración de un tal Zapatero y una bandada de fétidos espantapájaros, graznando a favor de legitimar esta ópera bufa del terror bolivariano; he aquí a estos jetas woke del postureo cinco estrellas, purpurados del trinque y me lo llevo; chupacirios y trincones de este poscomunismo choricero, que lo mismo defienden a una narco mafia, que a una teocracia medieval donde se sepultan vivas a las señoras y se cuelga de una grúa a homosexuales o lo que se tercie; poco les importa, mientras se lo puedan seguir llevando crudo de aquí, de allí y de allá; de eso sabe bastante el asfixiado y atracado contribuyente español, que soporta la soga cuasi confiscatoria, para mantener el postureo cinco estrellas de estos artistas.

La humanidad atesora un infierno de cientos de millones de muertos, atrocidades y psicópatas sin cuento, legitimados en origen por la biblia del mesías del comunismo, un artista llamado Carlos Marx; más, ¿que fue del materialismo dialectico y la lucha de clases?; ¿que queda de aquel mesías que osó enmendarle la plana a Heguel?; ello, amén de un rosario de polvorientas jaculatorias; léase “la religión el opio del pueblo”; “las superestructuras como elemento de explotación de la clase dominante”-incluido la cultura, ahora se explica-; “la alienación y bla, bla, bla….,puro Atapuerca; más para hacer justicia al iluminado, su epistemología no era comparable a la producción de estos desechos de tienta, del postureo woke, piojos neuronales del grupo de puebla y portacirios de rastrillo de los más granado de la escoria que ha parido la especie humana. Sigamos

Hagamos un alto y citemos a la escuela de Salamanca; ellos, construyeron los cimientos morales, que hizo de esta Nación, la más grande y con peso histórico de Occidente, es decir de la humanidad; citemos a Francisco de Vitoria, Luis de León y a Domingo de Soto entre otros; en sus textos, hallaremos la arquitectura moral y divina, que ensalza y glorifica a pueblos y Naciones o los sepulta en la negra fosa de la destrucción y ruina. Extractamos: “Cuando la rapiña y el engaño suplantan el servicio al pueblo, la autoridad puede ser legal, más jamás será legitima; la justicia será destruida, la virtud escarnecida y la iniquidad y la injusticia, se adueñarán del orden hasta destruir la convivencia y convertir hasta el último rincón en la boca del infierno”; “La autoridad no proviene del rey o gobernante de manera absoluta, sino que tiene un fundamento moral y natural”; “El poder político es un servicio a la comunidad, no un privilegio personal”; “Un gobernante es legítimo si actúa en favor del bien común, si el gobernante abusa del poder, los ciudadanos tienen derecho a resistirlo” No necesitamos más, sigamos

Reanudemos, vayamos a la franquicia banana del Partido obrero y español de la mano de su secretario general; chusco, la mayor decepción y traición a ellos mismos, a aquellos que impulsaron dentro de sus filas la transición, dando una oportunidad histórica a la reconciliación, convivencia, libertad y futuro de las dos Españas fundidas en una sola y eso tuvo nombres, siglas y grandeza, ahora bellacamente traicionadas y arrojadas al cubo de la ignominia y basura. Para empezar, el Señor Sánchez, comenzó trilando el poder en una torticera moción de censura, siguió mintiendo de forma sistemática y luciferina-si es que a estas alturas todavía alguien se sorprende del término-; perdió unas elecciones, más dejando la cocción del guiso, en el punto justo para seguir mangoneando y mantenerse en el poder; armó un engendro Frankenstein y se aferró al Falcón y al poder como mil pulpos a una roca; lleva sin presupuestos desde 2023; le da igual, tiene la llave de la caja y está dejando una deuda elefantiásica que se va a llevar por delante el futuro de varias generaciones; ha infectado un virus mortífero en instituciones y empresas, colocando a beatos de su particular Garduña, en no menos-contando a la ligera- de cuarenta instituciones y empresas de primer rango; pocos se salvan de este comisariado político parasitado por esta particular camorra; desde el tribunal constitucional, SEPI, Tribunal de Cuentas, RTVE Indra, Telefónica y así….a este paso calco cubano, hasta en las pollerías de barrio te colocan un chivato de accionista. Sigamos, ha comprado el poder tirando el dinero por la ventana y asfixiando fiscalmente a los españoles; desguazado las instituciones, desmembrado el estado con un reparto alocado de competencias, a los que le mantienen en el poder; rotura de la caja única y solidaridad en esta España tan suya de los pinganillos; persecución a los Jueces, inseguridad jurídica y ciudadana, inmigración descontrolada; instalar una mafia en el centro del poder que afecta hasta a su propia familia y….Ahí lo dejamos, sin duda como CEO de una franquicia bananera es un modelo de éxito y gestor eficiente; supera todos los indicadores de las potencias del averno, aunque no resulta muy recomendable, para la buena salud de las libertades, riqueza y prosperidad de caserío alguno, menos de una Nacion

Sigamos, la culminación de un golpe de estado banana, es un proceso gradual, de ocupación mafiosa de las instituciones y control de la Policia y el ejército, mutando servidores por sicarios medalleados; más la estación termino es invariablemente, el hachazo a las urnas, la genuina expresión de la voluntad de un pueblo. Veamos, ¿no tenemos fe en el Señor Sánchez?; ¿no tenemos fe en los procesos electorales?; respuesta, crédito al Señor Sánchez cero; en cuanto a los procesos electorales remitiremos la fe a la religión, que es el hábitat que le corresponde; en lo que atañe a urnas y votaciones, existe una palabra inviolable, garantías; la piedra angular que legitima todo el sistema, asi de claro.

No parece que los méritos y trayectoria del Señor Sánchez, inviten a la fiabilidad del sistema; menos, al frente de un gobierno devenido en franquicia banana, ya en su propio partido, fue sorprendido agazapado tras el cortinaje mareando o sobando urnas; demostró escasa voluntad democrática y respeto a los ciudadanos, convocando a las urnas, un 23 de Julio; sorprendiendo al personal sesteando, con bañador floreado y más de uno ataviado de “bucino”; léase, aletas, gafas y tubo de plástico de baratillo; amen de una ración de bravas en algún chiringuito playero porque la cosa no da para más. A fecha de hoy, seguimos sin tener explicaciones sobre la fiabilidad y custodia del voto en correos; al parecer un ectoplasma femenino sin nombramiento en nada y mangoneo en todo, apareció por allí, espantando votos como zorra en un gallinero y a fecha de hoy, seguimos esperando, clarificación e informe oficial de los hechos. Igualmente, la empresa encargada del volcado y tratamiento automatizado de los procesos electorales es Indra, casualmente inficionada también por el Señor Sanchez, via SEPI; el resto del proceso no deja de sustentarse en una liturgia tan sacra como artesanal; papeletas y actas; sin duda no hay partido político alguno con capacidad instrumental y sincrónica para supervisar el cómputo en el conjunto del territorio; asi que sería exigible y en el ánimo de dotar de las máximas garantías al sistema, que el tratamiento automatizado y volcado de los datos fuera asignado a una empresa independiente del gobierno de turno, sea el que fuere, “la mujer del Cesar exige el ser y la apariencia”, ambas cosas; dado que aquí, todo hijo de vecino cacarea y hace profesión de demócrata, debemos vacunarnos; visto la deriva al otro lado del charco y habiendo asistido en directo al tanatorio de las urnas, excluyamos la fe y traslademos la sacralidad de la cosa, a la supervisión y exigencia a tiempo completo de garantías, sin más; el resto manipulación, narco propaganda y filfa.

El Señor Sánchez ha sido el peor enemigo de los españoles; por primera vez, un personaje sin escrúpulos, encaramado al gobierno de aquella manera, utiliza el aparato del Estado para destruir la Nacion desde dentro. Innumerables las cuestiones de las que deberá responder ante la historia y los poderes mundanos aquí y ahora; ha instrumentalizado la política exterior, no por el supremo interés de la Nacion, sino al servicio de un mafia o camarilla; ello, sin otro objetivo que el enriquecimiento y botín personal; seguimos esperando, conocer los negocios del Señor Zapatero y el papel oficioso que ha desempañado, en esta siniestra y lucrativa opereta bufa; incluido, el sorprendente giro y visita del Señor Sánchez a China, rindiendo pleitesía al mausoleo de Ho chi Minh. El escarnio está a la vista, somos los parias y apestados del mundo libre; el saldo, deberá ser abonado en toda su crudeza y lo pagaremos todos los españoles, no el Señor Sánchez, que antes o después se quitará de enmedio; este segundo felón en reciente historia, ha pactado sin pudor ni vergüenza alguna, con el fugado Puigdemont y con el primer advenedizo, que transitara por el pasillo para llevarse algo; resultado, una cesión alocada de competencias, caos y desmembramiento de la Nación, rompiendo el mercado único, la caja única, la unidad y cohesión territorial; la última fechoría, el petardazo final 4700 millones más, en respuesta al chantaje catalán; amén de más cesiones en materia fiscal y tributaria; los últimos dias del agonizante bunker monclovita, van a salir más caros al martirizado contribuyente, que el mantenimiento diario de un portaviones nuclear. Sigamos, ha utilizado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para crear su red personal de fieles, infiltrados en el accionariado de empresas estratégicas y colocando en puestos de direccion y control, a beatos de obediencia debida; ha instalado una mafia en el centro del poder que alcanza hasta a su propia familia; ha dilapidado los fondos europeos en amarrar voluntades; la política de subvenciones es un despilfarro sin control alguno y un saqueo a los bolsillos de los contribuyentes; la inmigración sin control, amenaza con romper la convivencia y reventar el tejido social; otro tanto ocurre con dramas como el problema de la vivienda; inseguridad jurídica e inseguridad a secas; fiscalidad cuasi confiscatoria; lenidad, irresponsabilidad o complicidad en políticas de lucha contra al narcotráfico y asentamiento de mafias, seguimos sin conocer qué criterios llevaron al Ministerio del interior a dar luz verde al narcotráfico, desmontando la OCON SUR, unidad de élite de la Guardia Civil española, creada en 2018 para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y con una eficacia y resultados espectaculares. Pasemos a otras cuestiones; seguimos esperando rendición de cuentas, sobre la gestión de las catástrofes, que la Nación ha sufrido bajo el mandato del Señor Sánchez, léase, la erupción del volcán de Las Palmas; apagón que dejo a la Nacion a oscuras en abril de 2025; la DANA, sin duda una dolorosa tragedia a fecha de hoy preñada de sombras y lagunas; en fin, solo bruma, sofismas y elusión de responsabilidades, es lo que hay. Seguimos sin explicación oficial sobre el rescate de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa, según consta en los respectivos expedientes “empresas estratégicas” -choteo al canto- ; Idem, explicación oficial sobre el rosario de vuelos del Señor Sánchez, via Falcon, a la Republica Dominicana -63 vuelos según algunas publicaciones-; seguiríamos por el desprecio y ninguneo banana a las instituciones -incluida la Jefatura del Estado-, persecución al poder judicial, martirizado con proyectos de Ley a la altura de las Juntas de Fe, del felón Fernando VII y…..no seguimos, la pestilencia supera hasta el mefítico hedor del infierno en los textos homéricos

Por último, ahora que el titular de la empresa matriz, el criminal Maduro, ha sido trasladado de domicilio, es hora de que el Señor Sánchez nos libre de su presencia; sin duda, la inmensa mayoría de españoles, está despertando y observando con pasmo y tensión mal contenida, que toda la falsaria y trilera trayectoria del sátrapa Sánchez, no ha tenido otro objetivo, que instalar una mafia en el poder, el enriquecimiento de una cuadrilla y rebañar el suculento botín, a costa de la canallesca infamia de desmembrar a la Nación y fomentar un guerra civilismo neolítico, que ha envenenado la convivencia entre españoles; ídem, vejando el prestigio, honor y dignidad de la Nación, a la que ha situado en el escarnecedor pelotón de los parias; ello, como franquicia banana de una mafia, con méritos acreditados, de haber destruido a su pueblo al otro lado del océano. Mas rescatemos el aforismo castellano, “mucho hueso para tan poco perro”; esta gloriosa Nacion, no está destinada a la salchichería bananera; ni estará ni se la espera en esa charcutería pocilga; ello, por mucho que lo intenten unos tuercebotas del trinque disfrazados de estadistas; por derecho propio y algo más, somos socios de pleno derecho de la UE y nuestro lugar y destino se halla en el mundo libre; asi que, cuando nos libremos de esta pesadilla, este “mal sueño en tétrica posada”; sin duda volveremos a ocupar el lugar que nos corresponde en el concierto de las Naciones

Añadiremos que muchos creemos, que al igual que los seres humanos, las Naciones tienen su divinidad tutelar, espíritu planetario o poder divino que las protege y sustenta, -cada cual lo llame como le parezca-; lo cierto, es que hay un destino inexorable, que sin duda preserva y protege a España en los momentos más difíciles, sombríos y tenebrosos, a lo largo de su dilatada historia; asi que no dudamos, que sobreviremos a esta pesadilla llamada Sánchez; personaje, al cual se le debe exigir aquí y ahora, que rinda cuentas a la Nación y nos libre de su presencia.

Cerramos, como no puede ser de otra forma, con los principios morales que hicieron de España, la Nación más determinante, gloriosa y con peso histórico de Occidente, o sea de la humanidad: “Un gobernante es legítimo si actúa en favor del bien común, si el gobernante abusa del poder, los ciudadanos tienen derecho a resistirlo” Viva la Libertad y Viva ESPAÑA