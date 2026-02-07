Elecciones en Aragón 2026: ¿Quién ganará este domingo y quién se pegará un monumental cacharrazo según las encuestas?

Con las elecciones autonómicas en Aragón a la vista, los sondeos presentan un panorama claro. El Partido Popular de Jorge Azcón se posiciona como el favorito, con una estimación de entre 28 y 31 escaños según las últimas encuestas. El PSOE, dirigido por Pilar Alegría, se mantendría como la segunda fuerza, aunque debilitada, con una proyección de entre 17 y 19 diputados. En cambio, Vox, bajo el liderazgo de Alejandro Nolasco, podría alcanzar entre 10 y 13 escaños, convirtiéndose en un socio indispensable para cualquier investidura. La mayoría absoluta en las Cortes de Aragón exige 34 escaños, lo que obliga a Azcón a buscar alianzas, complicando así la recta final de la campaña.

La decisión de convocar elecciones anticipadas por parte de Azcón, tras romper con Vox en 2025, ha desencadenado una lucha entre bloques políticos. El PP parece mejorar ligeramente sus resultados del año pasado, donde obtuvo 28 escaños, con un apoyo estimado del 37%. Por su parte, el PSOE ha visto caer su respaldo del 29,5% al 24%, perdiendo votos hacia formaciones como CHA e IU-Sumar. En lo que respecta a Vox, este partido ha logrado fidelizar al 82% de su electorado y atraer a votantes que se habían mantenido al margen, alcanzando más del 16% en intención de voto. Otros partidos como Podemos y PAR apenas rozan el umbral del 3% por provincia y corren el riesgo de quedar fuera.

La campaña pueblo a pueblo de Abascal y su impacto

Santiago Abascal ha recorrido toda la geografía aragonesa junto a Nolasco, desde Huesca hasta Teruel, realizando actos masivos y lanzando un mensaje directo: poner a los aragoneses «en primer lugar». Esta estrategia ha llenado plazas y generado expectación, posicionando a Vox como una alternativa al «bipartidismo estafador». En su cierre en la Plaza de la Seo en Zaragoza, congregaron a unas 5.000 personas según sus datos; allí, Abascal instó a sus seguidores a convencer a los indecisos y lanzó una advertencia al PP: «No se puede estar en misa y repicando».

El líder de Vox ha ahondado en temas candentes como la regularización migratoria impulsada por el Gobierno central o el acuerdo con Bildu, acusando a Pedro Sánchez de «traidor». También ha presionado a Alberto Núñez Feijóo para que defina su postura ante situaciones complejas como la parálisis en Extremadura. Esta táctica ha dado alas al partido, que ve crecer su número de afiliados en la región con la esperanza de obtener resultados históricos; sin embargo, las encuestas no parecen augurar un sorpasso al PP. En su mitin final junto a Ignacio Garriga, dejó claro que Vox no entrará en gobiernos sin que se respeten sus «líneas rojas» relacionadas con inmigración, género y medio ambiente.

Pronósticos de las encuestas: un PP ganador pero dependiente

Las encuestas coinciden en resaltar la predominancia del bloque conservador, que suma cerca del 60% de intención de voto. A continuación se ofrece un resumen con los datos más recientes:

Encuesta PP (escaños) PSOE (escaños) Vox (escaños) Notas A+M (Heraldo) 29-30 17-23 10-13 Derecha al 60% CIS 25-29 17-23 10-13 PP primera fuerza 40dB/Sigma Dos 27-30 (37,6%) 17-19 12-14 Vox moviliza abstencionistas GAD3 (ABC) 28 18 12 PSOE peor resultado histórico Promedio RTVE 29 18 12 Vox sube 5 escaños

Además, se observa que Vox logra captar el 7,9% de exvotantes socialistas y el 10% del PP; mientras que estos últimos pierden menos electores hacia Vox. El PSOE apenas retiene el 59% de su base electoral; aunque hay menos indecisos, esto no les beneficia significativamente. Así pues, aunque parece que Azcón revalidaría su victoria electoral, todo dependerá entonces de las negociaciones posteriores.

Antecedentes y posibles consecuencias

Estas elecciones surgen tras la ruptura entre el PP y Vox en 2025 cuando Azcón lideraba un gobierno en coalición. Este quiebre obligó a celebrar comicios anticipados y coloca a Aragón como un termómetro para lo que podría suceder a nivel nacional. Si Vox consigue alcanzar los prometidos doce escaños podría influir notablemente en políticas clave relacionadas con agua, despoblación o industria; esto incluye discusiones sobre la factoría china situada en Figueruelas. Un pacto entre PP y Vox consolidaría aún más el poder conservador; sin embargo las tensiones derivadas de una «guerra sucia» entre ambos partidos podrían complicar este escenario. El PSOE busca contener esta fuga hacia otros partidos bajo el liderazgo de Alegría; sin embargo las proyecciones indican que podrían enfrentarse a su peor resultado histórico.

Durante esta campaña han estado presentes líderes nacionales como Sánchez, Feijóo y también Abascal por localidades como Zaragoza o Teruel. Cabe destacar que Vox ha sabido movilizarse especialmente bien en entornos rurales, lo cual resulta crucial para provincias donde el umbral electoral está fijado en solo un tres por ciento. Un Vox fortalecido podría marcar tendencias similares para futuras elecciones generales.

Por último, algunas curiosidades: la estación abandonada de Canfranc, cerrada hace ya más de sesenta años, simboliza esas promesas olvidadas sobre conexiones europeas que Aragón anhela recuperar. Además, durante esta campaña Vox ha triplicado sus afiliados en la región mientras que la lengua aragonesa continúa retrocediendo ante los avances digitales impulsados por activistas locales. En las elecciones pasadas del año anterior hubo una participación del65%; este domingo podría haber variaciones debido al frío viento presente.