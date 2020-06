La inverosímil milonga que la prensa latina ha difundido sobre la Princesa Leonor

La revista latina de espectáculos, actualidad, moda y cultura Caras ha anunciado este viernes 26 de junio de 2020 que el corazón de la Princesa Leonor podría estar ocupado. Según se puede leer en su web, «han descubierto» que la primogénita de los Reyes «tiene novio».

«La Reina Letizia habría puesto el grito en el cielo al enterarse de que su heredera sale con un compañero de su clase, perteneciente a una de las familias más acaudaladas de Madrid», agrega el citado medio sobre la joven de 14 años.

Tal y como rezan sus líneas, el afortunado sería un joven (cuyo nombre no se menciona) con una buena categoría socioeconómica que recibe formación académica en la escuela Santa María de los Rosales, centro en el que estudia tanto la heredera a la Corona como su hermana, la Infanta Sofía.

La Princesa de Asturias y de Girona ha saludado a todos con unas palabras en catalán, lamentando que el acto de entrega no se pueda celebrar en las fechas habituales debido a las actuales circunstancias de la pandemia. @FPdGi @galo_guille @Pepitamarin https://t.co/0Fj46l5dIV pic.twitter.com/WfuBXnclMd — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 26, 2020

Por si esos etéreos datos no fueran suficiente para saciar el hambre de habladurías y chismorreos, la publicación señala que doña Letizia «le habría hecho saber (a Leonor) que no es momento ni de novios, ni de amores, todo lo contrario» y que la conducta de esta no fue la esperada, más bien todo lo contrario.