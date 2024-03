Lo que le faltaba a la Familia Real británica: Harry, a Only Fans

La Casa Real británica no gana para disgustos. Los cuatro ‘reyes’ de al baraja real están fuera de servicio: Carlos III en tratamiento del cáncer, Camilla causando baja por estrés, Kate desaparecida y William con ella. El siguiente en la línea de sucesión, Harry, por deseo propio vive lejos de la institución. Así las cosas han tenido que recurrir a miembros de bajo perfil para representar a la corona.

Por si fuera poco ahora una mujer afirma que tienes imágenes del Duques de Sussex completamente desnudo y está dispuesta a hacerlas públicas a través de al conocida red de contenido para adultos Only Fans. La mujer en cuestión, Carrie, asegura haber formado parte de la vida del Príncipe y estar enfadada por que éste no la cite en sus recientes memorias. Así lo ha explicado al diario londinense The Sun:

«Estoy un poco enfadada por haber sido borrada de su libro (…) Me sorprende que recuerde el nombre de alguien porque estaba bastante ebrio, pero podría haber hablado de las pocas cosas que pasaron entre nosotros. Harry era tan loco, amante de la diversión y espontáneo. ¿A dónde fue eso? Creo que Meghan le quitó la vida, ahora es aburrido»

Según Carrie «estas fotografías nunca han sido vistas por el público. Tengo fotos junto a la piscina de antes de la noche en cuestión y fotos de Harry desnudo. La gente se sorprenderá. Nunca antes había publicado estas fotos por respeto. Ahora, no importa. Es un maldito idiota». Además de la venganza, también el dinero es una motivación ya que asegura que por el material sacará al menos «un par de millones».

No sería la primera vez que el mundo viera desnudo el hijo menor de Carlos III y Diana de Gales. En 2012 en Estados Unidos se hicieron públicas unas imágenes del príncipe, que entonces tenía 27 años, jugando al ‘strip-billar’. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y coincidieron con las celebraciones del jubileo (60 años en el trono) de su abuela Isabel II. Por este motivo algunos medios ingleses se negaron a publicar las fotos, aunque sí hicieron una recreación de las mismas.