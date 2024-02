Concha Calleja adelantó en Periodista Digital la situación de Carlos III: «No quieren decir el nombre de lo que tiene»

El rey Carlos III de Inglaterra, de 75 años, ha sido diagnosticado de cáncer, según informa este lunes el Palacio de Buckingham en un comunicado oficial en el que han informado que pospondrá sus obligaciones públicas.

El monarca británico fue ingresado hace unos días para una operación de próstata. Coincidió su ingreso con el de su nuera Kate Midleton. Si bien sobre la salud de la Duquesa de Cambridge se ha impuesto un manto de silencio que ha hecho especular a la prensa europea, sobre la salud de Carlos III se ha ido informando puntualmente. Debido a la situación familiar, con los Cambridge de baja y los Sussex (Harry y Meghan) fuera de al circulación, ha sido Camilla Parker quien ha hecho las veces de Regente. Además, ha visitado todos los días a su marido y posado ante la prensa en la entrada del hospital. También la salida del hospital fue recogida por los medios, evitando el secretismo que por contra ha rodeado a los Príncipes de Gales.

Ahora la Casa Real inglesa confirma que el Jefe del Estado sufre un cáncer para el que se va a tratar. Aunque no han señalado la naturaleza del tumor si que han querido puntualizar que no se trata de un cáncer de próstata como podría preverse al ser operado de la misma.

La historiadora Concha Calleja en ‘Fuera de foco’ en ‘La Sala VIP de PD’ habló sin tapujos de la enfermedad del rey inglés:

«El Rey ha salido de una operación que han querido minimizar. Ahora es una práctica que se hace no como antaño. La recuperación antes era muy difícil. Me consta que al Rey se le ha operado con una especie de robot. Le hemos visto salir caminando. Su recuperación será con fisioterapia y muy fácil. Sabemos lo que ha tenido, aunque no han querido mencionar la palabra que es, aunque sabemos la palabra, pero lo ha llevado muy bien y las perspectivas de futuro son muy positivas»