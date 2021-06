Rebelión autonómica contra la ministra ‘Dañina’ Darias: «¿Por qué no planteó esas restricciones con el estado de alarma?»

Hay una canción del grupo M-Clan que viene muy al pelo.

Se trata de ‘Carolina‘ y más en concreto una de sus estrofas en las que dice:

Carolina trátame bien,

no te rías de mi,

no me arranques la piel

Carolina trátame bien,

o al final te tendré que comer

Pues más o menos, aunque sin tomalidad musical, fue lo que le vinieron a decir la gran mayoría de consejeros autonómicos de Salud a Carolina Darias, ministra de Sanidad, con relación a sus imposiciones.

Y es que desde la tarde del 2 de junio de 2021, con lo acontecido en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la mayoría de comunidades están que trinan contra la titular de la sanidad española.

Salvo casos concretos como Canarias o la Comunidad Valenciana, con los socialistas Ángel Víctor Torres y Ximo Puig, respectivamente; el resto se han opuesto frontalmente a ese ‘semáforo Covid’ que se ha sacado Darias de la manga.

Y es que resulta muy complicado ahora vender que ahora, sin estado de alarma, se endurezcan unas medidas que van directamente contra el corazón de la hostelería, ya de por sí muy dañado.

De hecho, una de las quejas principales que se pudo escuchar en el transcurso de ese encuentro semanal entre el Ministerio de Sanidad y los titulares de Salud de las 17 autonomías más Ceuta y Melilla fue esta:

¿Ahora sí se mete en las competencias de las autonomías, cuando en el estado de alarma no quiso?

Es más, las regiones no entienden el intervencionismo que pretende ejecutar ahora el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez cuando en este segundo estado de alarma ya caducado había apostado por la cogobernanza.

Una cogobernanza que, a ojos de muchos responsables autonómicos, fue la manera de sacudirse responsabilidades desde Moncloa.

Por eso ahora, cuando Sánchez no ha movido un solo dedo para intentar prorrogar ese estado de alarma, no se comprende que ahora opte por la táctica del perro del hortelano, la de ni come no deja comer.

Así se expresaban algunos dirigentes y responsables autonómicos del área de salud:

¿Por qué las medidas son más duras ahora que cuando teníamos una incidencia de coronavirus mucho mayor y estábamos en estado de alarma?

Los titulares sanitarios de Murcia, País Vasco, Madrid o Cataluña tienen claro que ahora el Ministerio de Sanidad, con la aquiescencia de Sánchez, pretende hacer ver que se preocupa por la salud de los ciudadanos, pero olvida que pasó olímpicamente de ellos cuando tuvo en su poder el mando de la situación.

Es más, llegaron a tildar a ‘Dañina’ Darias de intransigente e inflexible puesto que cuando solicitaron que les diese tiempo para analizar el nuevo documento, ella simplemente se limitó a responder esto:

Esto no puede alargarse más, porque hay comunidades que están deseando aplicar las normas y bajar la tasa de incidencia.

También se negó a escuchar los planteamientos de consejeros como el murciano o el andaluz que reclamaban que, más que imposiciones, eran recomendaciones lo que debían de ponerse sobre la mesa:

Ministra, si esto son recomendaciones, sí; si no, no estamos de acuerdo.

Y añadían esos mismos responsables de Salud otra reflexión: