Ridículo mundial de Sánchez: EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia le dan la espalda por sus socios pro Hamás

Nuevo ridículo mundial de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, que ya se le vio marginado dentro de la OTAN en marzo de 2022, ahora vuelve a quedar aislado de sus principales aliados internacionales por las polémicas de sus socios de Sumar y Podemos.

España se quedó fuera del comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y Reino Unido junto a Alemania, Francia e Italia, donde han expresado su “firme y unánime apoyo” a Israel. En el texto, también muestran su rotunda condena al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a sus “actos de terrorismo”. De esta forma, y sin conocer aún el motivo, España se ha quedado fuera de esta declaración.

Es importante recordar que los principales socios políticos del presidente del Gobierno en funciones han buscado blanquear el ataque de Hamás contra Israel, además de mostrar una postura claramente a favor de Palestina. Es el caso de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero y Enrique Santiago.

En el comunicado internacional han amparado el derecho de Israel a “defender a su pueblo de tales atrocidades”, y han subrayado la importancia de que “ninguna parte hostil a Israel” intente sacar provecho de este momento.

En ese sentido, los cinco países han reiterado su unión y coordinación «como aliados y como amigos comunes de Israel» para defenderles del ataque de Hamás y para establecer «las condiciones para una región pacífica e integrada».

«Todos nosotros reconocemos las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones, y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre», se lee en la misiva.