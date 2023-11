Juan Lobato ‘se va de la lengua’ y admite que Sánchez solo traga con la amnistía por los siete votos de Puigdemont

Que Pedro Sánchez está tragando con la amnistía de Carles Puigdemont solo por los siete votos de Junts es un secreto a voces.

Desde el PSOE vienen semanas realizando malabares para negar el interés del presidente del Gobierno y justificar el beneficio judicial a los golpistas catalanes por una inventada “agenda de convivencia” en Cataluña. Sin embargo, en las últimas 24 horas el castillo de naipes se ha desmoronado por su propio peso.

Primero por las polémicas palabras de Óscar Puente. El nuevo ministro de Transporte fue entrevistado en ‘La Noche en 24 Horas‘, admitió ante el presentador, Xabier Fortes, que su partido, el PSOE, jamás habría aceptado comerse el sapo de la amnistía de no haber necesitado los votos del partido del prófugo Carles Puigdemont.

Han sido nueve segundos gloriosos porque el exalcalde de Valladolid echó por tierra la estrategia seguida por el inquilino de La Moncloa para asegurarse una legislatura más en el poder:

“Yo lo he dicho claramente cuando se me pregunta, ‘si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado?’ Problamente no lo hubiéramos adoptado”, admitió.