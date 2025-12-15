Sánchez saca a pasear su lado más cínico en el balance del año: «Compromiso absoluto con el feminismo»

Esperpéntico.

Pedro Sánchez ha vuelto a convertir su balance de fin de año en un acto de autoafirmación política en plena tormenta por los casos de acoso y corrupción que cercan al PSOE. Desde La Moncloa, el presidente ha defendido que el compromiso de su Gobierno y de su partido con el feminismo es “absoluto” y que la “contundencia contra el acoso sexual tiene unas únicas siglas: las del PSOE”. El problema es que ese mensaje choca de frente con los hechos que se conocen en paralelo.​

En la comparecencia, adelantada este año para evitar tener que reconocer el fuerte bofetón electoral en Extremadura, el presidente del Gobierno ha presentado su discurso como un mitin y no una rendición de cuentas.

En lugar de pedir perdón y asumir responsabilidades, ha sacado pecho de la “transparencia” de Ejecutivo y de su partido; de apoyo a las víctimas y de avances en igualdad.

Por si fuera poco, ha enmarcado las denuncias por acoso y los casos de corrupción como algo estructural que pasa en todos los trabajos y organizaciones pero que gracias a los protocolos han actuado con “firmeza” y ha animado a denunciar cualquier abuso.​

Sin embargo, en su relato ha pasado de puntillas por un dato clave: el PSOE se ha negado en varios casos a trasladar los expedientes a la Fiscalía pese a la gravedad de algunas acusaciones. Esa resistencia a llevar los asuntos a los tribunales cuestiona el mensaje de tolerancia cero que Sánchez repite desde el atril. Cuando presume de ejemplaridad feminista, lo hace mientras su partido gestiona con opacidad parte de esos expedientes internos, según las informaciones publicadas.​

En materia de corrupción, el presidente ha tirado del libreto habitual: ha presentado la corrupción del PP como “sistemática” y justificativa de su salida del poder, y ha sostenido que hoy “no hay esa corrupción” y que su Gobierno actúa con firmeza. No ha entrado en nombres ni en detalles de las investigaciones que afectan al entorno socialista ni en las diligencias judiciales en marcha. En lugar de eso, ha reforzado la idea de que la oposición, “más ultra y más estéril que nunca”, trata de desgastar al Ejecutivo por vía judicial y mediática.​

Sin embargo, para justificar cómo supuestamente ni sabía ni se enteraba, tiró de una supuesta campaña de “fango” y “ataques personales” contra su figura, afirmando que sus palabras sobre que no conocía personalmente a Ábalos fueron ‘malinterpretadas’ y ha tirado de la foto de Núñez Feijóo con Marcial Dorado para evitar asumir responsabilidades: «Se conoce más a alguien yendo de vacaciones y montando en su yate que sentándote en el Consejo de Ministros».

El marido de Begoña deja por fuera sus viajes en el Peugeot por todo el territorio junto a su exministro y ex secretario de Organización; así como sus distintos encuentros en fiestas, cumpleaños y sí, vacaciones con la familia de Ábalos.

Sánchez también ha usado el balance para reivindicar su supuesta mayoría parlamentaria. Pese a perder las últimas elecciones, ha recordado que su Gobierno surgió de los comicios del 23 de julio de 2023, y ha prometido cumplir los cuatro años de legislatura, descartando cualquier adelanto.