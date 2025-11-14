El Tribunal Supremo remata la semana horribilis del PSOE: vía libre al camión de HazteOír sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez

El camión de HazteOír que el PSOE trató de retirar de la circulación.

El Tribunal Supremo remata otra semana horribilis para el PSOE.

La formación de la calle Ferraz (Madrid), por mandato directo de Pedro Sánchez, pretendió retirar de la circulación el camión que la asociación HazteOír sacó por las calles en los años 2023 y 2024 donde se anunciaban los presuntos delitos que acorralan al matrimonio monclovita.

Los socialistas entendieron que acusar al presidente y a su mujer de los delitos de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción no era legítima.

Sin embargo, el Alto Tribunal acaba de considerar este 14 de noviembre de 2025 que estos camiones, que circularon por las calles de Madrid, incluso frente al Congreso de los Diputados, donde exhibían mensajes relacionados con la corrupción que giraba en torno al Gobierno, están amparados en la libertad de expresión.

🚨 URGENTE / COMPARTE 💪 HAZTE OÍR GANA / EL PSOE PIERDE 🗞️ El PSOE pincha en el Supremo por el camión de @hazteoir contra Sánchez y Begoña Gómez 👨‍⚖️ La Sala rechaza su demanda y ampara en la libertad de expresión la iniciativa, que enmarca en el debate público sobre «la… pic.twitter.com/gbJ0anGfPw — HazteOir.org (@hazteoir) November 14, 2025

Lo cierto es que la maquinaria del PSOE trató de impedir que el camión de esta asociación estuviese circulando por las calles de la capital de España y para eso recurrió a varias estratagemas.

Primero recurrió la campaña ante Junta Electoral Provincial de Madrid (JEPM) por considerar que los hechos integraban una campaña negativa y de desprestigio.

Seguidamente ante la Junta Electoral Central (JEC) que se pronunció en los mismos términos.

Y aun así, el PSOE optó por jugar la baza del Tribunal Supremo. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha terminado por dar la razón a HazteOír y permitir que pueda seguir sacando el camión por la vía pública.

Señaló el Alto Tribunal que se trataba simplemente de una campaña que era simplemente un ejercicio de «libertad de expresión»:

Las hechos denunciados notoriamente estaban en el debate público, como eran la corrupción en torno al Presidente del Gobierno y la imputación de su esposa. Por lo que el mensaje de HazteOír está objetivamente enraizado y conectado directamente con el debate político del momento. Y, por ello, amparado por la libertad de expresión y su derecho de participación política, derechos fundamentales que, no siendo absolutos, no pueden quedar limitados con la simple afirmación que realiza el PSOE de que las expresiones que incorporan los mensajes difundidos son injuriosas o calumniosas, pues en ningún momento se ha intentado probar la falta de veracidad de tales expresiones.

La asociación, en un comunicado, aseveró que: