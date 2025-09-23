HazteOír.org, el azote de Pedro Sánchez dentro y fuera de España

La asociación civil HazteOír.org, con base en Madrid y presencia activa en varios frentes de comunicación, ha reforzado en las últimas semanas su estrategia para presentarse como uno de los principales azotes del presidente Pedro Sánchez. Lo que comenzó hace años como una plataforma de campañas sociales de corte conservador ha derivado en un frente constante de críticas directas hacia el Gobierno, tanto en el plano nacional como en escenarios internacionales.

En España, HazteOír ha multiplicado sus acciones de protesta y difusión, articulando mensajes de fuerte reproche hacia la gestión socialista. Manifestaciones, campañas digitales y el uso de espectaculares carteles forman parte de su repertorio habitual.

Su objetivo declarado es “alertar a la opinión pública de los riesgos” que, a su juicio, encarna el Ejecutivo actual.

Pero el alcance de estas campañas no se limita al territorio nacional. A modo de golpe de efecto, la organización llevó recientemente su mensaje a Nueva York para coincidir con la presencia de Sánchez en foros internacionales. En las calles de Manhattan circuló un autobús que exhibía un cartel con el rostro del presidente acompañado de la palabra “corrupto”, una acción diseñada para dañar la imagen exterior del dirigente español.

La internacionalización de estas ofensivas simbólicas marca un salto cualitativo en la estrategia de HazteOír, que busca no solo movilizar a su base de simpatizantes en España, sino también proyectar en la comunidad internacional sus críticas a la gestión del Ejecutivo socialista. Críticos de la asociación han señalado que este tipo de acciones ahondan en la polarización política y tratan de exportar al exterior una imagen deteriorada de la democracia española.

Sea como fuere, HazteOír mantiene su posición como un actor incómodo para el Gobierno, capaz de generar titulares tanto en la prensa nacional como en medios extranjeros. Y con cada campaña, intensifica su perfil de opositor extrainstitucional que pretende pasar de la protesta callejera al escenario global, siempre con Pedro Sánchez en el punto de mira.