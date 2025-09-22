Sánchez Pérez-Castejón se gasta el dinero del contribuyente en hacerse publicidad.

Los dos sectores económicos que se han beneficiado más del desgobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón han sido, por este orden, el de la publicidad, el marketing y la comunicación, y el de las ya mal llamadas ONG.

El primero porque ha aumentado sus ingresos exponencialmente con campañas mentirosas del autócrata para vender su falsa obra en toda la larga lista de ministerios y organismo públicos que apacienta. Y las segundas porque con declararse progresista, feminista, ecologista y de las jons se han forrado a subvenciones para vivir del dinero del estrujado contribuyente.

Sánchez y los miembros de su Desgobierno y Coro utilizan la palabrería como partitura porque se les da bastante mejor la propaganda y el marketing que la gestión de las materias que más quejas y desolación produce a los ciudadanos.

Lo último con los que nos llama idiotas a los españoles ha sido con la publicidad que ha inundado medios de comunicación, redes sociales y tertulianos y periodistas a sueldo, afirmando, a través de la vicepresidencia primera del Gobierno y del ministerio de Hacienda, que “Lo que das VUELVE. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti, vuelve a todos”.

Hay que tener jeta para decir y elaborar esta campaña, sin afirmar la verdad: que SOLO una parte de lo que das vuelve. El resto y la razón por la que no hay dinero para mejorar la sanidad y la educación, construir vivienda social, mantener carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, edificios públicos señeros,…va a sus faltriqueras, a sus familiares, a sus asesores, a sus putas de compañía, a los sindicatos afines, chantajistas y tragones, a sus socios independentistas y filo terroristas para separarse de España, y a sus coaligados comunistas para no dar un palo al agua y empobrecer a los españoles hasta que solo queden dos clases sociales: la pobre y la muy rica, y ellos dando migajas al indigente y al geta a cambio del voto, cobrando del muy rico para serlo ellos también y mantener el sistema viviendo como un marajá y con tarjeta bancaria sin límite porque son progresistas.

A veces me pregunto cuánto cargo de conciencia tienen los empleados de esas empresas de comunicación, publicidad y marketing cuando elaboran estas campañas que solo son mentiras, infamias, engaños y trampas. ¿Habrá alguno que se haya negado a elaborarlas? ¿Le han echado de la Compañía o le han exonerado? ¿Hay alguna empresa digna que se ha negado a participar en esos concursos de embustes?

La cantinela que inició la ministra socialista Carmen Calvo, afirmando que el dinero público no es de nadie, la ha incluido Sánchez en su programa electoral, en su quehacer diario y en su eslogan para amigos y socios: podéis malversar porque yo os protejo y hago inmunes, siempre que me defendáis a capa y espada. Y así es.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL