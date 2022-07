Los muy negativos frentes interiores y exteriores para España de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder

DEFENSA JUSTA, CONSTITUCIONAL, ACTIVA Y RIGUROSA DE ESPAÑA, DE LA GRAN NACIÓN ESPAÑOLA

Además de la muy grave irresponsabilidad política de PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, de enfrentarnos con Argelia, lo que, entre otras cosas, nos penaliza muy gravemente en materia energética; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude vienen apoyando, entre otras cosas, una muy negativa, populista, demagógica política super-ideoligicista de transición ecológica que penaliza muy gravemente a España en materia de energía y que nos debilita mucho, socioeconómica, empresarial, industrialmente, etc., interior y exteriormente, después de haber rechazado el desarrollo de la energía nuclear, etc.

Y a lo que, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles; a lo que, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, con una discurso, relato, política, etc. populistas, demagógicos, de extrema-izquierda, añaden los muy negativos y peligrosos pactos con los extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, proseparatistas, nacionalistas separatistas, etc. de Unidas Podemos, Eta-Bildu, los golpistas separatistas ilegales catalanes, etc., que tienen el apoyo de la Rusia putinista para debilitar, no solo a España, la nación española, sino a la Unión Europea, y que quieren volver, entre otras cosas muy negativas, al guerracivilismo, liquidar la nación española, etc.

Entre otras cosas, es muy grave que PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, dentro del peor extremismo, populismo, demagogia, oportunismo, todo vale por el poder incluso lo peor…, hayan pactado con ETA-Bildu la ley guerracivilista de la llamada “Memoria Histórica, Democrática”… Y que decir de las muy negativas leyes del gobierno PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios de extrema-izquierda de Unidos Podemos, etc., en materia de economía, educación, universidad, cultura, vivienda-Okupas, sanidad, asistencia social, Administración, medios de comunicación, justicia, seguridad, intento de comprar, contaminar, manipular, etc., por medio del subvencionismo, ayudismo, asistencialismo, dependentismo, malgasto público politiquero, partidista, sectario, clientelar, nepótico-familiarista, amiguita, etc.; intento de comprar, politiquera, electoralmente, interior, exteriormente, etc., a los jóvenes y otros colectivos, etc.,

Cuanto antes, los agentes, grupos, fuerzas, medios, redes, etc. democráticos constitucionales españoles, de uno y otro color, tendencia, individual y socialmente, en todas las partes de España, dentro y fuera de España, de la gran nación española, deben saber ponerse de acuerdo para, lo más rápido posible, echar democráticamente, del Gobierno de España, a PSOE Sánchez, Zapatero, etc Cum Fraude y a sus socios extremistas antiEspaña, y para aplicar una justa, buena y bien medida política democrática constitucional española, en la defensa de España, de la gran nación española, en todas las partes de España, dentro y fuera de España, de “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), de, por la libertad, educación, trabajo, justicia, seguridad, etc. honrados, responsables, eficientes, etc., de, por su mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, riguroso, competente, eficiente, etc., de la verdad justa y responsable, de la dignidad individual y social, del bien, etc., que, necesariamente, sabe, deber saber, de forma honrada, humilde, con mucho rigor y compromiso, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.



Esto es lo que dice y bien, el preámbulo de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.



Manos a la Obra y Adelante por y para el bien.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; jueves, 28 julio 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben