José Manuel García Albarrán: «El ocaso del 2023 y el incierto futuro del 2024»

Escribo este artículo a poco más de 24 horas de que expire este año 2023, al que creo que ni los más optimistas podrían calificar como un ‘año normal’ sino más bien como un año ‘esperpéntico’ e ‘irrepetible’ desde el punto de vista político-social, y que el 2024 como diría un ginecólogo, parece ‘venir de nalgas’ con un ’cierto riesgo’ para él mismo y para la madre… Patria.

Basta analizar fríamente los acontecimientos políticos y electorales que se han fraguado en tan solo tres meses, por obra y gracia de Pedro Sánchez, erigido en el presidente de esta ‘falsa democracia’, circunstancia que ha provocado que más de la mitad de los españoles opinen u opinemos que hemos entrado en una dictadura social-comunista de difícil asimilación y peor porvenir, observando como poco a poco se va deteriorando la convivencia entre las distintas CC.AA, dado el especial trato discriminatorio que pretenden aplicar a catalanes y vascos con respecto a los demás ciudadanos españoles que seguimos pagando nuestros impuestos sin que observemos ninguna ventaja al no pertenecer a las CC.AA citadas, que son imprescindibles para que este filibustero, narcisista y traidor a España siga viajando en el Falcom y durmiendo, sin remordimiento alguno, en el Palacio de la Moncloa.

En medio de un estado de crispación general por el alza de los precios de productos básicos necesarios para conseguir una alimentación correcta y saludable -carne, pescado, huevos, verduras, frutas, pan, aceite, etc. -hace que muchas familias ’mileuristas’ y un gran número de ‘pensionistas’ apenas puedan mantener su economía mensual, obligándoles incluso a descartar estos productos básicos de su dieta.

Es indecente escucharles a ustedes ‘los políticos’ hablar de la igualdad, del progreso, de la prosperidad, de la normalización y de otras ‘milongas socialistas’ que intentan vendernos ocultando sus prebendas y el salto que dan al pasar a una clase social privilegiada que les permite alcanzar un fabuloso ritmo de vida tras ‘perjurar’ reiteradamente sus cargos ante S.M. el Rey, para luego no sólo no reducir el insostenible gobierno de los 22 Ministerios y más de 1.400 altos cargos y asesores, sino que aumenten las plantillas con ‘personal del partido’ nombrado a dedo, ocupando numerosos cargos públicos sin ser funcionarios de carrera y en múltiples casos con una dudosa preparación y discutible valía para poder aportar algo positivo en sus ‘asesoramientos’.

Difícil ha sido digerir como un Presidente que llegó al poder mintiéndonos sistemática y sucesivamente ha alcanzado este último mandato -sin ser el ganador de las elecciones- volviendo a ‘cambiar de opinión’ en temas tan decisivos como el conceder el Indulto y la Amnistía a los golpistas del 1-O, negociando con EH-Bildu concesiones independentistas que han sido ocultadas en un principio, pero cuya punta del ‘iceberg’ ya se ha visto siendo el apoyo en Pamplona a EH-Bildu, ese partido heredero del terrorismo etarra, para ganar la moción de censura y desbancar a la alcaldesa de UPN, lo que ha provocado una fractura en la sociedad pamplonesa.

¡Es inútil que lo nieguen Sr. Sánchez, esto era una condición impuesta por EH-Bildu para apoyar su investidura!

El resto de su pacto ‘secreto’ lo iremos viendo sin duda en breve y es posible que sea inaceptable e hiriente para aquellos que fueron víctimas, de una u otra forma, de los ‘gudaris’ etarras antecesores de los que ahora propician que usted Sr. Sánchez siga siendo el Presidente de sólo parte de los españoles, porque la otra parte maldecimos su impresentable mandato, por el

precio que vamos a pagar por él.

El Rey Felipe VI en su tradicional discurso de Navidad, en un tono educado y sereno pero firme se lo dijo bien claro: “… Los valores que nos cohesionan son la Libertad, la Justicia, la Igualdad y el Pluralismo político que le dan fortaleza a un Sistema Democrático como el nuestro”…

“Gracias a la Constitución hemos logrado consolidar un Estado democrático”…

“Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay Democracia ni convivencia posibles, no hay Libertades sino Imposición, no hay Ley sino Arbitrariedad…Fuera de la Constitución no hay una España en Paz y Libertad.”

Creo que ‘más claro el agua’ y no parece que S.M. pueda “cambiar de opinión” con la facilidad que lo hace Ud. a menudo, o lo que es lo mismo, que pueda mentir repetidamente con el descaro y con la poca vergüenza propia de sus intervenciones.

No obstante sus socios comunistas de Sumar, los escindidos de Podemos, los republicanos catalanes de ERC, EH-Bildu y JxCat han criticado duramente, cómo era de esperar, este conciliador discurso llegando a rayar con el insulto y la amenaza o advertencia de la ex ministra -Ione Belarra- de que ‘puede ser el último Rey’.

Así están los ánimos y las intenciones de los que han permitido una nueva legislatura de Sánchez bajo un claro chantaje -republicanos, nacionalistas y secesionistas- por lo que su mandato estará condicionado minuto a minuto y hará lo que en cada momento le ordenen sus avalistas.

Y qué decir del último movimiento del gobierno de Sánchez de este año:

*Carlos Cuerpo como Ministro de Economía, quien ha acudido a la cita -Jura del cargo ante el Rey- con un traje de chaqueta en diferentes tonos, pantalón negro y americana azul marino y que además ha conjuntado con unas zapatillas de color marrón, dando ‘el cante’ al comparar cómo vestían los demás con zapatos negros de piel. ¿Se les permite saltarse el protocolo?

*María Jesús Montero prometió ante el Rey sus dos nuevos cargos: el de nueva vicepresidenta primera del Gobierno y el de ministra de Hacienda. Cargo que sin duda se habrá ganado por ‘su verbo fácil’ y sus ‘magníficas lecciones de ignorancia histórica’ en el Congreso.

José Luis Escrivá -antes Ministro de Seguridad Social- se hace cargo del Ministerio de Transición Digital y asumirá las competencias de Función Pública y Empleo público. Juró apoyando su mano en la mesa y no en la Constitución.

¡Es que valen para todo!

Con estos mimbres dudo mucho que se puedan llegar a hacer buenos cestos y efectivamente creo que el año 2024, parangonando la opinión del ginecólogo… “viene de nalgas”.

¡Feliz Año y mucha Suerte!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado