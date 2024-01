Juan Perez de Mungia: «Pompa y Postureo (Capítulo I de 1996-2015)»

El PP actúa como perro faldero del PSOE allanando el camino a sus secuaces. Juegan al odio a Sánchez para postularse como alternativa en el típico intercambio de cromos de la alternancia del bipartidismo del antiguo régimen. Gritan la crítica y conspiran para hacer los mismo gesticulando los sábados, celebrando la alharaca de los domingos y celebrando la amnesia en lunes. Siguen el camino de sus cómplices como secuaces del socialismo sanchista, conspirando para delinquir y consumando la agresión a los españoles en las políticas que conducen a una ruina inexorable rebasados por todos los países de Europa en todos los parámetros sociales y económicos, promoviendo la descomposición del pais en feudos, taifas y satrapías. El PP es el vivo retrato de la indignidad política y Feijoó tras el vestido del opositor, el cautivo que refrenda a quien pretende sustituir para hacer lo mismo. Feijoó no va a ser presidente nunca.

(1996) Pacto del Majestic PP-CIU: Privilegio de financiación autonómica; Cesión de competencias de tráfico a Mossos; Cesión de recaudación de impuestos; Destitución de Alejo Vidal Quadras https://somatemps.me/2017/01/11/el-pacto-del-majestic-historia-de-un-fracaso-rotundo/

(1996) El gobierno del PP de Aznar otorgó indultos a terroristas de Terra Lliure https://elpais.com/diario/1997/12/11/espana/881794805_850215.html

(1996) Creación de Euskaltel rompiendo el monopolio de Telefónica en un acuerdo con el PNV. https://www.elcorreo.com/economia/empresas/euskaltel-absorbe-masmovil-acuerdo-opa-oferta-publica-adquisicion-politica-20210329011609-nt.html

(1997) Obligación en el currículo de 50% en catalán en Baleares. https://www.abc.es/local-baleares/20131004/abci-balear-idioma-catalan-201310031210.html?ref=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

(1998) El gobierno del PP de Aznar acercó a 120 presos etarras, excarceló 311 y permitió el regreso de 300 etarras exiliados en un acuerdo con Herri Batasuna y negociaciones con ETA. https://www.elmundo.es/1998/12/17/ , https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2007/03/14/aznar-perdono-194-anos-carcel-48043976.html

(1998) El gobierno del PP de Aznar pactó con ETA en Suiza. http://www.el-mundo.es/1998/11/04/espana/

(1998) El gobierno del PP de Aznar cedió la recaudación del IRPF hasta el 30% cuando antes era del 15% para las comunidades. https://cadenaser.com/nacional/2023/09/18/el-pp-de-aznar-hizo-concesiones-ineditas-a-los-nacionalistas-el-estaba-dispuesto-a-todo-con-tal-de-gobernar-cadena-ser/

(2000-2004) Aznar NO volvió a la ley de 1980 para la elección del CGPJ para que la elección de magistrados fuera más independiente a pesar de tener mayoría absoluta

(2001) El gobierno del PP de Aznar abolió el servicio militar obligatorio que contribuía a la cohesión de España, a la defensa y a la percepción de nación, de nuevo para complacer a los separatistas y como resultado del pacto del Majestic. https://elpais.com/diario/2000/03/09/espana/952556409_850215.html

(2002) EL gobierno del PP de Aznar completó la transferencia de competencias de Sanidad a las comunidades, aumentando las desigualdades entre los españoles y demostrando su eficacia con las tarjetas de “desplazado“ y los 17 tipos de protocolos de vacunación en niños. https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/-el-legado-de-las-transferencias-sanitaria-es-una-historia-de-exito–7514

(2011)El gobierno del PP de Rajoy posibilitó la absorción monopolística de la Sexta en bancarrota por Antena3, ignorando el informe en su contra de la Comisión Nacional de la Competencia. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/08/25/empresas/1345901980_850215.html

(2012) El PP votó en contra de la propuesta de UPD para ilegalizar a Bildu y Amaiur

https://twitter.com/elentirvigo/status/1656889638051610624 a pesar de tener mayoría absoluta en el congreso.

(2012) El gobierno del PP de Rajoy cambió la ley para elegir a dedo al presidente de RTVE. https://www.lainformacion.com/espana/el-pp-cambia-la-ley-para-poder-elegir-al-presidente-de-rtve_ksjrGgEQyjeC83abttJL87/

(2012) El gobierno del PP de Rajoy excarceló al etarra Bolinaga por razones “humanitarias” y acabó muriendo tres años después. https://elpais.com/politica/2012/08/17/actualidad/1345192652_135134.html

(2013) El PP de Rajoy llevó en su programa electoral volver a la ley de 1980 para la renovación del CGPJ derogada por González para que la elección de los magistrados fuera independiente pero lo incumplió como gobierno y no la modificó a pesar de tener mayoría absoluta. Además volvió a pactar la renovación del CGPJ con el PSOE. https://www.elmundo.es/espana/2013/11/20/528c1a2d61fd3df1478b4582.html

(2013) El gobierno del PP de Rajoy benefició a etarras derogando la doctrina Parot del Tribunal Supremo, que no era técnicamente exigible a pesar de la sentencia del TJUE https://www.vozpopuli.com/espana/Doctrina_Parot-ETA-Presos-Condena-Tribunal_de_Derechos_Humanos-Sentencias_0_635936443.html

(2013) El gobierno del PP de Rajoy no reinstauró la ley derogada por Zapatero que anulaba el delito de convocatoria ilegal de Referéndum modificando el código Penal. https://www.libertaddigital.com/nacional/zapatero-anulara-el-delito-de-convocatoria-ilegal-de-referendum-previsto-en-el-nuevo-codigo-penal-1276235655/

(2011-2015) El gobierno del PP de Rajoy NO cambió la ley electoral, a pesar de tener mayoría absoluta.

(2011-2015) El gobierno del PP de Rajoy NO derogó la ley de violencia de género aprobada por Zapatero que viola el Art. 14 de la Constitución a pesar de tener mayoría absoluta.

(2011-2015) El gobierno del PP de Rajoy NO derogó la ley de memoria histórica, a pesar de que viola la libertad de cátedra y tiene carácter totalitario.

(2016) El gobierno del PP de Cifuentes permitió la aprobación de la ley Trans en Madrid. https://www.elmundo.es/madrid/2016/03/17/56eaa52a46163fa31d8b45c9.html

(2017) El gobierno del PP de Rajoy privilegió en financiación autonómica al País Vasco favoreciendo un balance neto a su favor, por primera vez en la historia, tras un acuerdo con el PNV con una seguridad social en pensiones deficitaria justo antes de su traición en la moción de censura que llevó a Sánchez al poder. https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/4811367/claves-acuerdo-pp-pnv-presupuestos-2017/

(2017) El gobierno del PP de Rajoy dió instrucciones tardías a la abogacía del Estado para investigar el referéndum ilegal y sólo forzado por Vox, la sociedad civil, la fiscalía y el Rey aplicó el artículo 155 CE durante un tiempo ridículo pactando con el PSOE que no resolvió nada. https://elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508582060_563919.html , https://www.outono.net/elentir/2019/02/13/el-pp-se-atribuye-el-merito-de-vox-de-llevar-a-los-golpistas-a-juicio-asi-comenzo-esta-causa/

(2017) El gobierno del PP en Galicia es el maestro mas que el aprendiz de los nacionalistas. Mantiene la iniciativa política de incentivar a gallegos a que cambien sus apellidos para que no parezcan españoles https://www.outono.net/elentir/2023/12/21/las-perlas-nacionalistas-del-coordinador-del-programa-electoral-del-pp-de-galicia/

(2019) El gobierno del PP y Cs en Murcia pactan introducir la ideología de género y memoria histórica en el Estatuto de la Región de Murcia. https://www.libertaddigital.com/espana/2019-04-01/pp-y-cs-pactan-meter-la-ideologia-de-genero-y-la-memoria-historica-en-el-nuevo-estatuto-de-murcia-1276635834/

(2019) Sistemática unión del PP y del PSOE en las instancias europeas, votaron en contra de siquiera discutir una propuesta de Vox de calificar a los CDR como grupo terrorista en el Parlamento Europeo, https://www.europapress.es/nacional/noticia-eurocamara-rechaza-discutir-si-cdr-deben-ser-considerados-grupo-terrorista-20191126120303.html

(2020) El gobierno del PP de Bonilla erige a Blas Infante, filoislamista, como héroe de Andalucía, un delirante narcisista y supremacista que fomentaba la pulsión separatista en Andalucía. https://www.lavozdelsur.es/actualidad/moreno-bonilla-asegura-que-blas-infante-nos-entrego-la-llave-maestra-del-porvenir-de-nuestra-tierra_187315_102.html

(2020) El PP se abstiene en la votación del estado de Alarma a pesar de que explícitamente violaba el reglamento de renovación que debía ser cada 15 días. https://elpais.com/espana/2020-10-28/el-pp-se-abstendra-en-la-votacion-del-estado-de-alarma-y-lo-denunciara-en-europa.html . Fue declarado ilegal por el tribunal Constitucional tras una denuncia de Vox. https://elderecho.com/el-tc-declara-inconstitucional-el-segundo-estado-de-alarma-por-seis-votos-contra-cuatro

(2020) El PP promete de nuevo que cuando gobierne volverá a la ley de 1980 para la renovación del CGPJ derogada por González para que la elección de los magistrados sea independiente https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10835186/10/20/El-PP-propone-volver-a-la-ley-de-1980-y-que-los-propios-jueces-elijan-a-12-de-los-20-vocales-del-CGPJ.html . La misma ley que prometió Rajoy y que con mayoría absoluta no cambió. Y de nuevo el PP ha vuelto a pactar con el PSOE la renovación del CGPJ en 2023.

(2021) El PP pacta en Ceuta con el PSOE https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-pp-ceuta-no-repite-vox-pacta-presupuestos-ciudad-2021-psoe-20201120114222.html

(2021) El PP pactó con el gobierno de Sanchez el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos https://www.elperiodico.com/es/politica/20211021/gobierno-pp-anuncio-pacto-organos-constitucionales-12330814

(2021) El gobierno del PP en Andalucía permite que UGT reciba subvenciones de nuevo a pesar de su corrupción. https://gaceta.es/actualidad/el-pp-salva-de-la-quiebra-a-ugt-en-andalucia-tras-sus-casos-de-corrupcion-20210511-1333/ , https://sevilla.abc.es/andalucia/devolvera-anos-millones-ayudas-reclama-junta-andalucia-20221229014510-nts.html

(2022) Apoyo a la agenda 2030 desde el gobierno del PP en Andalucía https://twitter.com/EPAndalucia/status/1567985727253745665

(2022) EL PP vota en contra de derogar las leyes climáticas que impiden explorar y explotar nuestros recursos naturales. https://twitter.com/vox_es/status/1559866035376881665

(2022) El PP felicita la diada como día “nacional” catalán https://twitter.com/AlbertoTarradas/status/1569014920431239170

(2022) El PP vota en contra de instalar nuevas centrales nucleares o extender la vida útil de las existentes https://twitter.com/Pablo_Tena_/status/1560955327167733760

(2022) El PP renuncia a denunciar ante el Supremo el reparto de los fondos europeos de Sánchez. https://www.elmundo.es/economia/2022/04/10/62530b3ee4d4d8dd328b45a5.html

(2022) El PP declara que España es un estado plurinacional. https://elpais.com/espana/2022-05-16/el-pp-de-feijoo-defiende-que-espana-es-un-estado-plurinacional.html

(2022) “Error” de Alberto Casero del PP por la que el gobierno de Sánchez consigue aprobar la reforma laboral. https://elpais.com/espana/2022-02-03/alberto-casero-el-diputado-del-pp-que-ha-salvado-la-reforma-laboral-del-gobierno-equivocandose.html

(2023) EL gobierno del PP en Galicia, impone a los niños 21 días hablando sólo gallego, un programa para desterrar el español. Enmascarado en el bilingüismo cordial de Feijóo tienen que prohibir a los niños el poder hablar en español, para que hablen gallego https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/76576/programa-dinamizacion-linguistica-21-dias-con-gallego-arranca-quinta-edicion?langId=es_ES

(2023) El PP vota en contra de un plan hidrológico que interconecte todas las cuencas https://twitter.com/libertaaddexp76/status/1659339942697357316

(2023) El PP mantiene las subvenciones a los sindicatos condenados por corrupción y malversación de fondos públicos en las regiones donde mantiene mayoría absoluta. https://www.elconfidencial.com/espana/2023-11-05/pp-blinda-subvenciones-sindicatos-gobiernos-libres-vox_3766909/

(2023) El PP de Ceuta hace vicepresidente de la mesa de la asamblea en Ceuta a Fátima Hamed del partido islámico Movimiento por la dignidad y la ciudadanía, que hace abierta apología del islamismo https://twitter.com/vox_es/status/1737895829111722356

(2023) El gobierno del PP en Andalucía copia a los separatistas catalanes pidiendo el traspaso de la red de cercanías.https://gaceta.es/espana/el-pp-copia-a-los-separatistas-exige-el-traspaso-integral-de-la-red-de-cercanias-a-andalucia-20231130-1930/

(2023) El gobierno del PP de Madrid quiere reprobar a Ortega Smith y no lo hizo contra Sánchez. https://www.outono.net/elentir/2023/12/28/el-pp-que-no-quiso-reprobar-a-sanchez-si-que-apoyara-la-reprobacion-de-ortega-smith/ https://twitter.com/gaceta_es/status/1729470201899753484

(2023) El gobierno del PP en el Madrid de Ayuso modifica la ley para tener control de Telemadrid y para colocar a dedo al presidente de transparencia. https://elpais.com/espana/madrid/2023-11-11/ayuso-aplica-el-rodillo-de-la-mayoria-absoluta-para-controlar-telemadrid-la-camara-de-cuentas-y-el-consejo-de-transparencia.html

(2023) El PP vota en contra de derogar la ley del solo sí es sí. https://gaceta.es/espana/el-pp-se-suma-al-psoe-y-sus-socios-para-votar-en-contra-de-la-derogacion-de-la-ley-del-solo-si-es-si-20231212-1938/

(2023) Almeida otorga la medalla de Madrid a Gustavo Petro, exterrorista del grupo M19, socio de narcocomunista y perteneciente a la red del Grupo de Puebla al que pertenece Maduro. https://twitter.com/SrLiberal/status/1738306530645004546

(2023) El gobierno del PP en Madrid de Ayuso mantiene la hormonación en menores en la ley trans https://twitter.com/madrid_vox/status/1735684706006393232

(2023) El PP frena la investigación de la ley del solo sí es sí en Europa votando como el PSOE



(2023) El PP de Cantabria pacta con el partido de Revilla NO investigar los hechos sospechosos de corrupción.https://gaceta.es/espana/el-pp-limita-y-rebaja-la-investigacion-de-la-corrupcion-del-prc-en-cantabria-tras-su-acuerdo-con-revilla-20230729-1149/

(2023) EL PP NO se opone al cupo vasco en el Senado. https://www.europapress.es/nacional/noticia-senado-aprueba-definitivamente-leyes-renuevan-concierto-cupo-vasco-convenio-navarro-20230329124529.html

(2023) El gobierno del PP en Andalucía se sube el sueldo https://www.elmundo.es/andalucia/2023/12/27/658c3704e9cf4a5a068b4586.html

(2023) El PP mantiene el uso de las lenguas regionales en el Senado, habiéndola criticado previamente, a pesar de tener mayoría absoluta en esta cámara. https://gaceta.es/espana/disparate-broma-torre-de-babel-incomprensible-lo-que-decia-el-pp-del-uso-de-las-lenguas-regionales-en-el-senado-20230922-1408/

(2023) El PP vota en contra de la ilegalización de partidos separatistas y proterroristas (https://gaceta.es/espana/el-pp-se-suma-a-sanchez-y-rechaza-la-ilegalizacion-de-partidos-como-erc-o-bildu-20230208-1552/)

(2023) El PP llama naturalidad democrática a que Bildu esté en las instituciones https://www.outono.net/elentir/2023/05/19/el-pp-llama-naturalidad-democratica-a-que-bildu-este-en-las-instituciones-vox-responde/

(2023) El PP se aparta de la causa en la audiencia nacional en el caso Tsunami https://www.elmundo.es/espana/2023/10/10/65243ab121efa00e5c8b4576.html

(2023) Feijóo se abre a hablar con Junts antes de su investidura, Pons se reúne con ellos. https://www.lasexta.com/noticias/nacional/feijoo-abre-pactos-junts-pnv-siempre-que-esten-dentro-constitucion_202312216584325dd7b0c300019f143e.html

(2023) El PP excluye de la Mesa del Congreso a Vox, el tercer partido de España, permitiendo que entre en su lugar el PNV. https://www.elconfidencial.com/espana/2023-08-11/pp-insiste-via-pnv-mesa-congreso-ignora-exigencias-vox_3716587/

(2023) El PP pacta con el PSOE las comisiones del Congreso en pleno golpe de Estado de Sánchez para repartirse prebendas, beneficios y primas (2023) https://gaceta.es/espana/el-pp-pacta-con-psoe-y-sumar-31-comisiones-una-de-ellas-destinada-al-seguimiento-de-los-objetivos-de-la-agenda-2030-20231128-1943

(2023) EL PP de Feijóo pacta con Sánchez después de su Golpe de Estado, la renovación del CGPJ y la consideración de la reforma constitucional, un viernes, justo antes de Navidad y el día en que dan la lotería, para que pase desapercibido y con el esperpento de un “mediador internacional”. https://www.outono.net/elentir/2023/12/22/las-cesiones-de-feijoo-ante-sanchez-en-medio-del-ataque-socialista-al-estado-de-derecho/