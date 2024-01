Pedro Manuel Hernández López: "¿La "polarización asimétrica" sanchista...?"

Cabe esperar más cinismo, más ironía y más cachondeo que el manifestado –hoy por el presidente más felón y aranero de la historia política de España– en sus recientes declaraciones? Más bien se trata, como ya viene siendo habitual –desde que accedió a dormir en el «nuevo colchón» de Moncloa– de las tres a la vez en su más amplio sentido, ya que sigue fardando y haciendo honor de una gran y manifiesta «desvergüenza» en el mentir y en la defensa y práctica de sus megalómanas decisiones y acciones .

A pesar de que hasta el día 28 no se celebra el «día de los Santos Inocentes», el día de hoy –a parte de celebrar el día de San Juan Evangelista y el día internacional de la Preparación ante las Epidemias, según la OMS– podríamos definirlo oficialmente, a todos los efectos, como el día en el que la «polarización asimétrica» ha sido declarada la «palabra política» oficial del año, tras haber hecho Pedro Sánchez una apología y directa alusión a esa distópica situación social y política en la que vive España y, a la vez disputarse el primer puesto con otras palabras como «fentanilo», «amnistia», «euribor» y, otras tantas más de distinto significado.

¿Pero exactamente qué es lo que ha querido decir con esta expresión…?. Para mi es como echarle la culpa siempre al otro, de todo lo malo que ocurre, para así, tapar nuestras propias vergüenzas . Sería como decir: «yo construyo un «muro», pero la culpa es tuya por no aceptar una legitimidad supuestamente democrática que a mí me conviene y, por tanto , te la imponga por «decreto- ley» como un dogma a creer y un paradigma a seguir».

Sánchez –una vez investido nuevo presidente del Gobierno de coalición, tras su «pírrica» victoria en la elecciones generales merced a los siete cicateros votos de JxC — cree tener un gran margen de habilidad para maniobrar y presentarse, ante la sociedad que preside, como un político «sensato», «empático», «justo» y que huye de la crispación. Así se lo «contó» — y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que tanto «cuento» como «contar», tienen la misma raíz latina y, las dos provienen del verbo latino «computare»(contar o narrar)– a los periodistas en el avión que le trasladó a Tel Aviv a echarle en cara al primer ministro, Benjamín Netanyahu, sus cruentos y salvajes ataques a los pobres y pacíficos terroristas de Hamás en la Franja de Gaza y, hacerle un cortés y servil besamanos y ofrecerle una oficial y solemne bajada de pantalones a Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Como de tonto tiene lo justo –es decir nada– conoce al dedillo lo importante que es en política ponerle nombre a las cosas y llamar «al pan, pan y al vino, vino», aunque luego diga lo contrario, porque él tiene «patente de corso» para todo pero sobretodo para mentir impunemente y luego decir que no ha mentido, sino que simple y llanamente ha «cambiado de opinión»– ha bautizado la actual crispación que vive España de «polarización asimétrica».

En su justificación vuelve a culpar de esta crispación social al PP de Feijóo por permitir que VOX le esté comiendo el terreno ideológico y ocupando su lugar en la parrilla política. Su explicación, aparte de simple, es fútil y demagógica, al poner como ejemplo que Isabel Díaz Ayuso le llamara «hijo de puta» –desde la tribuna de invitados del Congreso– durante la sesión de su investidura, y las acusaciones lanzadas por algunos de los dirigentes populares –incluido Núñez Feijóo– sobre su falta de respeto a la separación de poderes, como constatación de que vamos derechos, cuesta abajo y sin frenos hacia una dictadura social-comunista

Aunque el Gobierno trata de recular de esa dinámica que el propio Sánchez se ha ocupado en alimentar desde Moncloa, ¿acaso se ha olvidado que uno de los pilares esenciales de su discurso de investidura fue la construcción de un férreo e infranqueable «muro» político –contra la intolerancia de la derecha y la ultraderecha– frontera tras la que colocó a la mitad de los españoles frente a la otra mitad?

Esta crispación, ha sido de todo menos «asimétrica», pues sin duda, su origen no está en un «contagio» ideogico directo de Vox al PP, sino en una decisión suya, tremendamente polémica y anticonstitucional, por haber pactado cambiar «amnistia» e «impunidad» por votos. ¿Acaso no se imaginaba Sánchez que amnistiar al golpista y prófugo Puigdemont –el de Waterloo– iba a crispar a la sociedad y enervar a la Justicia en pleno?.

¿No es de puro electoralismo, de megalómana prepotencia y de un tremendo cinismo que el mismo presidente –que ha prometido crear un «muro» ideológico frente a la derecha de Feijóo y sus socios –ahora le impute a ella y la considere la única responsable de la actual incertidumbre sociopolítica de España?. O está perdiendo facultades o sus dotes diplomáticas — de las que tanto «alardea»– son más escasas que dudosas. Apenas hemos iniciado la legislatura y, ya, la relación diplomática con el Gobierno de Israel empieza a hacer aguas por todas partes. Esto promete.

Lo que Sánchez nunca imaginó ni esperó ha sido la tremenda repercusión de la movilización social que ha provocado su cesión ante los que pretendían dar un golpe institucional contra España y su Constitución. La respuesta no se ha hecho esperar y un gran pacto político y social ha concitado la unanimidad de las asociaciones de jueces y fiscales, y ha llevado a las calles de toda España a millones de ciudadanos–no sólo de derechas, sino también de izquierdas– a manifestarse en contra de esa inconstitucional amnistia fraudulentamente pactada, sin luz ni taquígrafos.

El precio a pagar por su personal y ansiada investidura –los siete votos de Junts– ha sido muy alto y ahora toca asumir sus directas y reales consecuencias. La diferencia de lo ocurrido con los «indultos», es que, estos son de un recorrido muy largo y van a desencadenar magnas y fuertes tensiones en la Justicia , no solo con los partidos de la oposición sino también entre los mismos socios del Gobierno.

La memoria de pez de Sánchez y de su progresista gobierno de coalición –que solo recuerdan lo que pasó «ayer» y, esto siempre que les favorezca– no le está haciendo ningún flaco favor a esta sociedad. Quizá –más bien pronto que tarde– el mágico espejo de la maléfica «reina de Sumar» le dirá, con meliflua voz, algún día no muy lejano a este endiosado y megalómano presidente que ya hay otro-a-e mucho más «guapo e inteligente» que él, y entonces, esos mismos que hoy le aplauden, le vitorean y le adulan como «invictus Imperator»– con tal de seguir gozando de sus mensuales mamandurrias y generosos privilegios– le dirán quién es el que ha crispado, ha polarizado y ha puesto patas arriba la mínima y necesaria convivencia social y política que España necesita con urgencia. Los primeros van a ser sus socios catalanes, que de hecho ya estan empezando.¡Ojo al dato!

La anticonstitucional y polémica «Ley de amnistía» –su famosa joya de la corona que ha negociado a espaldas de todos– va a seguir dando que hablar durante mucho tiempo. Las que también van a seguir en el candelero son las cesiones que conlleva– pues aunque no sean jurídicamente tan relevantes , no dejan de tener su importancia– de la condonación de la deuda del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) así como la «cesión integral» de los Rodalies –los trenes de cercanías a la Generalitat–ambas, directas consecuencias del interesado y cicatero pacto con Rufián — el «charnego-catalán al que , solo le oímos hablar en un catalán de «teleapuntador» cuando hay una cámara y las elecciones están al caer–.

Y todo esto, sin haberse puesto en marcha el «carnaval» de las reuniones en Suiza con el apalabrado e incluido «mediador internacional» –figura que Sánchez ha justificado por las enormes diferencias y la desconfianza que separan a Junts del PSOE»–. Vamos, que no se fían lo más mínimo de él y mucho menos de su palabra.

Esas reuniones, que, aunque secretas, siempre acabarán siendo conocidas por el público, nos van a dar mucho juego político, mediático y social. ¡Y si no, al tiempo!

No hay nada más polarizador y asimétrico que su discurso de investidura: leña pura y dura y sin disimulo al PP a través de VOX y, a la vez, absoluta, servil y condescendiente sumisión a lo «mejorcito» de cada partido que tenía que votarle. ¿Lo del «muro» y las «sardónicas» risotadas en la tribuna, al más puro estilo de «Joker.».? : ¡De atar en corto…y no se nos van a olvidar nunca!.

No debemos borrar de nuestro recuerdo el ensordecedor y futuro «ruido»de las comisiones de investigación solicitadas por los grupos independentistas de coalición para sacarle los colores a los jueces, al CNI, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ese va a ser el otro «circo político» e incluso «mediático» que les va a dar mucho que hablar, entretenimiento y juego a los medios informativos y, que aunque no creo que tengan consecuencias muy directas e importantes –más allá de las burradas que se digan en el Congreso de los Diputados– sín duda, habrá que anotárselas a la ya desgastada y mántrica «polarización asimétrica».

Seguro que aburrirnos, no nos vamos a aburrir. Por mucho que el Gobierno quiera enfriar el partido –eso va a ser muy, pero que muy difícil– sobretodo si uno tiene en su alineación a los elementos más cañeros de la actual «liga política» española. Y claro, todo esto sin contar con notables jugadores, como el contumaz y leñero guardameta «Oscarcerbero», el capitán y líder del equipo su ‘»Sanchidad» Pedro I, «El megalómano» y, cómo no, su defensa central, su vocero oficial y fiel escudero, el «Patxi, pá los amigos».

¡Que Dios nos pille confesados y que la «polarización asimétrica» de Sánchez no nos conduzca al inframundo de su más abyecta, vengativa y antisocial politica!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado y Lcdo. en Periodísmo.