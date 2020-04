Losantos no deja títere con cabeza ante la última mascarada sanitaria del Gobierno sociocomunista

Federico Jiménez Losantos, tanto en su editorial de las seis de la mañana en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) como en su tribuna de El Mundo de este 15 de abril de 2020, no deja títere con cabeza en el Gobierno sociocomunista tras destaparse nuevos escándalos a cuenta de operaciones financieras para adquirir material y pruebas que ayuden a frenar y a combatir la pandemia del coronavirus.

Losantos comienza recordando como en la jornada del 14 de abril de 2020 el Ejecutivo copresidido por Pablo Iglesias ofreció una muestra digna del chavismo más expropiador:

Ayer, 14 de abril, día de la monarquía parlamentaria, reivindicada por las dos nefastas repúblicas que llevaron a España a guerras civiles y dictaduras, el Gobierno social-comunista en que manda Iglesias se ofreció un banquete expropiatorio a cuenta de las clínicas privadas, que hacían test a quienes los pedían y pagaban, por la incapacidad de la banda de malvados trufada de incompetentes instalada en el Consejo de Ministros. Porque ayer también tuvimos las primeras pruebas de que los amiguitos de Delcy confían a estafadores y golfos off shore el abastecimiento de test, respiradores y mascarillas para la mascarada letal del coronavirus, con Icet-Illa, Marlaska, Ábalos y el jetavirus Simón como estrellas del cementerio.

A continuación, denuncia la trama ‘filesaica’ que se esconde detrás de ciertas operaciones cuando menos dudosas para la adquisición de pruebas y material sanitario preciso para luchar contra el Covid-19:

Era de esperar –o comenté aquí– la aparición de filesas del PSC-PSOE a cuenta del virus. El comisionismo es la otra cara del socialismo. Dos por el precio de una: Icet-Illa, ayuntado con una firma condenada por estafa en 2015, donde brilla un tal Xicola, de Sant Cugat del Vallés. Y Ábalos le da veinte millones de euros a un tío de Zaragoza, sito en Malta, donde, si no recuerdo mal, opera la esposa de Pedro Duque. El golfante de Illa es experto en publicidad de bebidas alcohólicas fuertes, sin relación con el mercado sanitario, pero es de Sant Cugat. El baturro maltés de Ábalos es experto en asesorías africanas: Mauritania y Angola. De China, nada, pero, ¿cómo negarle una oportunidad si comparte asesorías con la señora de Sánchez? ¡Sólo los compañeros salvaremos el planeta!

Resalta como se ha llegado al extremo de quitarle directamente a una empresa las mascarillas que tenía destinadas a sus empleados:

Y mientras Montero humillaba a Casado por ayudarles, Simón anunciaba la expropiación de Illa, con un discurso propio de Caracas. Escondidos ilegalmente tras el estado de alarma, que no se hizo para crear una dictadura comunista y zarrapastrosa, despojan de su propiedad a las clínicas privadas, y de sus datos a los pacientes, para impedir que el sector privado haga lo que no hace el público: los test del virus. Dicen que para controlar precios. ¡Los socios del hampa subastera! No: es por la envidia que despierta la eficacia en la incompetencia. A Siemens le requisaron 2.000 mascarillas y sus trabajadores tenían para volver al trabajo. Así es el comunismo.