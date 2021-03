Losantos: «En Podemos debe haber una Caja C que no es ni la del sueldo oficial ni la de los sobresueldos en B»

El aumento por seis o por 10 de la riqueza de Pablo Iglesias desde que entró en política está dando que hablar.

Todos se han puesto a echar cuentas y los números, así se hagan y se rehagan un millar de veces, no cuadran.

Y lo cierto es que se empieza a sospechar que hay algo mucho más oculto en la financiación de Unidas Podemos, una especie de Caja C, tal y como este 28 de marzo de 2021 la define Federico Jiménez Losantos en su artículo de Libertad Digital.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) considera que el titular con el que El Mundo abría su edición del 27 de marzo de 2021 era un golpe en toda la mandíbula del macho alfa podemita:

Aunque cierto es que excompañeros de fatigas como Ramón Espinar ya calentaban el ambiente el día anterior, el 26 de marzo de 2021, haciendo alusión a que, aunque creía en la honestidad de Iglesias y Montero, no estaba de más que se diesen explicaciones de dónde había salido todo ese parné.

Para Losantos queda meridianamente claro que en las declaraciones de los ‘marqueses de Galapagar‘ hay puntos la mar de oscuros:

Añade que:

187.000 euros, aparte de cientos de miles de patrimonio declarado, son incompatibles con el ingreso tasado por los estatutos, que no debería superar en tres veces el salario mínimo, dejando el resto para el partido y donaciones. Debe haber otra fuente que no sea la del sueldo oficial, ni la Caja B de los sobresueldos, denunciada en sede judicial y en proceso de investigación; ni siquiera Neurona, la caja B particular de Monedero.