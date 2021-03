Twitter sopapea al ricachón de Pablo Iglesias, que ha multiplicado por seis su patrimonio desde que está en politica

Si son cinéfilos recordarán como al final de Psicosis sale a flote el coche que Norman Bates había hundido en el fango para ocultar un asesinato.

Pues algo similar sucede en Twitter.

Por mucho que la banda podemita trate de esconder y hasta de borrar sus ‘cadáveres tuiteros’, con el paso del tiempo acaban volviendo a ver la luz.

Y eso es lo que le ha sucedido al locuaz Pablo Iglesias.

Ahora que se ha conocido que entre él y su pareja, Irene Montero, la ministra de Igualdad, amasan un patrimonio de unos 800.000 euros, la red social del estornino ha rescatado un viejo mensaje del líder de Unidas Podemos.

Hay que remontarse al año 2012.

En esa época Iglesias aún no tenía siquiera el embrión de Podemos, pero ya tenía fijación con los ricos, especialmente con los políticos.

Y así se despachaba contra el entonces ministro de Agricultura del Gobierno de España, Miguel Arias Cañete, del Partido Popular:

Este tuit choca frontalmente por como le ha ido posteriormente la vida a Pablo Iglesias, quien ha multiplicado por seis su riqueza desde que entró en la rueda política.

Y es que su paso por el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros le ha hecho acumular un patrimonio de 233.282,15 euros en bienes inmuebles, 111.098,10 euros ingresados en cuentas bancarias, 8.000 euros en la categoría de otro tipo de bienes. El montante total quedaría en 352.380 euros. Nada que ver con los poco más de 60.000 euros que en 2014 reconocía en el portal de Transparencia de Podemos.

Su pareja, Irene Montero, ha declarado 335.049,49 euros en bienes inmuebles y 107.420,33 euros en depósitos, en buena medida heredados.

Obviamente, los tuiteros se han hecho eco de estas contradicciones de Iglesias por apalear por aquel entonces al ministro de Mariano Rajoy y ser hoy él, el líder morado, quien viva como un auténtico marqués.

Porque no solo es el sueldo, sino el casoplón de Galapagar, la escolta, la niñera, el coche oficial. Muchos lujos para quien criticaba hace una década a quien los disfrutaba y quien aseguraba que nunca se iría de su humilde morada de Vallecas.

.váyase del @gobiernoespa de la @ComunidadMadrid y no contamine más las instituciones como lo está haciendo, la mayoría ni lo necesitamos ni lo queremos,comunismo es todo lo que usted a traicionado, al ejemplo de cualquier dictador del otro lado del charco #PabloIglesiasDimision

… si no tiene principios, que era de lo que siempre ha presumido orgulloso , no vale para representar a ningun ciudadano, muchos defraudados y si sintiéndose engañados ahora mismo por todos sus actos de mala fe, del cual yo jamas confíe ni pienso confiar…2

Has aprendido ya que somos esclavos de nuestras palabras,Marques? O hasta que no te sienten en el banquillo no lo aprenderas?tranquilo,todo llega y hasta tu,pagaras

— Cris M. (@squat37) March 27, 2021