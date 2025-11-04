Ramiro Grau Morancho: «El PP del PSOE»

Ramiro Grau Morancho: "El PP del PSOE"
Hoy, 3 de noviembre de 2025, podría haber sido un día de victoria para el  PP, pues el PSOE se arrastra por los tribunales:

  • Juicio ante el Tribunal Supremo, con el fiscal general del  partido (que no del Estado), acusado.
  • Procesamiento de José Luis Ábalos Meco y  parte de la banda (hay más, pero espero vayan cayendo también).

Pues nada, Feijóo, el ministro sin cartera, y en la sombra, de Sánchez, secretario general del  PP,  la marca blanca del  PSOE, ha optado por hacer méritos y asesinare, políticamente hablando, a Mazón,  haciendo que se haga el harakiri, en vivo y en directo…

Todo sea para contraprogramar las noticias, y echar carnaza a los medios giliprogres, es decir al  95% de los medios, y eso  como  mínimo.

¡Bravo Feijóo, vas camino de un gobierno de coalición con la PSOE, donde seguro que te hacen vicepresidente quinto, de asuntos sin importancia!

Con esta no oposición, Sánchez nos acabará encarcelando a todos los disidentes, como se hacía y hace en Rusia, y en China, su país de referencia.

Y auto coronarse como Emperador de la Ex España, como en su día hizo Napoleón.

Los del PP, ¿son tontos de nacimiento, o es que estudian para ser idiotas…?

Ha pasado más de un año desde la Dana, y tenía que ser este día, precisamente, cuando Mazón es cesado, y obligado a dimitir,  para que parezca que es por su propia voluntad…

Todo  sea para apoyar al  PSOE.

¿Comprenden ustedes porque voy a votar a VOX, Dios mediante…?

¿Está la  masonería y el  poder oculto que mueve el  mundo, detrás de esta pinza para aislar a VOX, intentando llegar a un gobierno de coalición PPPSOE, o PSOEPP…?

No me extrañaría nada.

