Sebastián Urbina: «Prioridad a los nacionales»

Si no se da prioridad a los nacionales, significa que los que han construido la nación y sus riquezas, con su trabajo y su esfuerzo, están en iguales condiciones que los que acaban de llegar.

Es injusto. Estos actos de tan extrema generosidad no son moralmente obligatorios. Son acciones de héroes y santos. O sea, la izquierda (políticos y votantes) debería compartir sus vidas con los inmigrantes. Por algo son moralmente superiores. Por ejemplo, repartir su comida con inmigrantes ilegales.

¿Por qué no compartir la casa y el coche?

A los que se quejan de la prioridad nacional, les pongo el siguiente ejemplo.

Un grupo de tres albañiles construye una caseta. Dedican cuatro días, a ocho horas cada día, para construirla. Cuando ya falta muy poco para terminar, aparece un cuarto albañil, que comparte los trabajos hasta que se termina la caseta. Participa un total de dos horas.

A la hora de cobrar, quiere cobrar lo mismo que los otros tres albañiles, que trabajaron 32 horas cada uno. ¿Es justo?

‘Ayuso alza la voz contra el «ilegal» concepto de «prioridad nacional» introducido por Vox en su pacto con Guardiola. La jefa del Ejecutivo madrileño subraya que no se puede excluir a nadie de servicios básicos y defiende el cumplimiento estricto de la ley’. (Libertad Digital)

Diaz Ayuso parece no entender- o se ha explicado mal- que no se trata de excluir. Es lo que sucedería si se prohibiera que los inmigrantes ilegales puedan acceder a las atenciones sanitarias.

El problema es otro. Recordemos que los bienes y servicios son limitados, son escasos. Además de no venir del cielo, sino del trabajo y del esfuerzo de las personas. En este caso, muy mayoritariamente, de los españoles.

Pongamos un ejemplo. ‘La frase «mujeres y niños primero» es un código de conducta no oficial y de roles de género, según el cual se debía salvar primero la vida de las mujeres y los niños en una situación de riesgo vital, típicamente al abandonar un barco, cuando los recursos de supervivencia, como los botes salvavidas, eran limitados’. (Wikipedia)

En principio, se supone que el objetivo no era matar a los hombres del barco. Lo que se pretendía era establecer prioridades. ¿Por qué? Porque los botes salvavidas no eran suficientes para todos. Si hubieran sido suficientes para todos, la prioridad no habría tenido sentido.

Lo que nos lleva al origen del problema. ¿Por qué, en una supuesta democracia, ciertos políticos se atreven a decidir una invasión inmigratoria, sin haber preguntado antes a los ciudadanos, si quieren, o no quieren, tal invasión?

¿De verdad esto es un sistema democrático? No lo es. ¿Qué otras importantes medidas nos preparan estos políticos, sin preguntar si las queremos?

Seguimos con los atropellos de este gobierno.

‘Sánchez propone en la cumbre de líderes comunistas que las redes queden sometidas al «control democrático» … Sánchez amenaza desde Barcelona con «hacer lo que sea necesario» para blindar su modelo’. (LD)

En cuanto al ‘control democrático’ de las redes, se resume en ‘se hará lo que yo diga’. Es el ‘Ministerio de la Verdad’ de los comunistas, en versión Pedro Sánchez.

En cuanto a la amenaza del presidente de ‘hacer lo que sea necesario’ para blindar su modelo, muestra su voluntad dictatorial. Un presidente democrático prometería hacer todo lo que pueda, respetando el ordenamiento jurídico.

Amenazar con ’hacer lo que sea necesario ’es una clara muestra de que no tiene límites. Típico de los dictadores. Contrariamente, un político democrático sabe que hay límites y que es obligatorio respetarlos. El presidente el primero.

Si la mayoría del pueblo español sigue votando al Caudillo Sánchez, es que se ha convertido en populacho, y prefiere autocracia a democracia. No se comportarían como ciudadanos, sino como feligreses con derecho a voto.

Basta ver con quién se ha rodeado Sánchez en la reunión de ‘progresistas’ de Barcelona. Lula, Petro, Sheinbaum… Así lo ha entendido la Nobel de la Paz, la venezolana Corina Machado. Los conoce bien y sabe que apestan.

Dejo en interrogante si Pedro Sánchez convocará elecciones en 2027, como es debido. También era debido presentar Presupuestos y no lo ha hecho. Y no pasa nada. Ni con los muertos de Adamuz, ni con los muertos de la Dana, ni…

Dejo en interrogante si habrá pucherazo electoral, como algunos medios-no subvencionados- rumorean. Lo que sí es seguro es que la gran mayoría de los inmigrantes ilegales, si les dejan votar, votarán a Pedro Sánchez, el Faro de Occidente.

‘La iniciativa de Sánchez ha provocado asombro e indignación en los socios europeos’. (‘Una catástrofe para toda Europa’- Jesús Cacho)

‘El Gobierno prepara la denuncia de un golpe de Estado judicial para protegerse del banquillo al hermano y a la esposa de Sánchez’. (La Razón)

No sea cómplice de esta secta corrupta, dictatorial y antiespañola, despierte.