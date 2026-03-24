Sebastián Urbina: «El odio a España»

Alberto G. Ibáñez, en su libro La leyenda negra. Historia del odio a España, dice: «A partir del siglo XVII todas las naciones europeas optaron por privilegiar y consolidar un idioma común como único modo de construir un estado moderno y competir económicamente. España no fue una excepción…».

Si en España han pervivido algunas lenguas regionales más tiempo y con más extensión que en otros países no ha sido debido a su mayor (y singular) arraigo social, sino a su utilización como herramienta política por las élites regionales que viven del separatismo … en 1756, por ejemplo, el catalán era hablado sólo en las montañas y por la gente menos culta: toda la burguesía, la población urbana y las clases más cultas se expresaban en castellano; otro tanto ocurría en tierras vascas.

¿Por qué este odio progre/separatista a España, la lengua española y lo español en general?

Este odio no se limita a la lengua, aunque ha sido utilizado -y sigue- como un elemento central de la supuesta opresión españolista. Falsa. Porque el franquismo no discriminó más contra el catalán (La mentira del franquismo y las lenguas, Pedro Insúa, El Mundo) que los catalanistas contra el español. ¡Los catalanistas, en democracia! Gracias a la vergonzosa cobardía y mediocridad del bipartidismo gobernante.

La lengua es un elemento central para los catalanistas. Cuando la raza catalana dejó de ser el leitmotiv del catalanismo, debido a la derrota de Hitler y el desprestigio del racismo, el victimismo y el supremacismo catalanista se centraron en la lengua catalana. Para los incrédulos, La raza catalana: el núcleo doctrinal del catalanismo, Francisco Caja.

Esta obsesión enfermiza por la lengua catalana no se explica por sí misma. Hay intereses económicos e intereses políticos. Cualquiera conoce la matraca catalanista de los Países Catalanes. Una enfermiza obsesión imperial que se materializa, por ejemplo, en la imposición del catalán de Barcelona, en las escuelas de Baleares. Con el aplauso de la mayoría de los profes – no merecen ser llamados ‘maestros’- de nuestra Comunidad.

Y el apoyo, con generoso dinero de los bolsillos del apaleado contribuyente, de la gran mayoría de políticos. Haciendo genuflexiones a la imposición catalanista. Alguna lección deberíamos aprender de esta vergonzosa rendición.

¿Cómo se realiza esta labor de zapa a favor de los Países Catalanes? Primero, imponiendo la lengua imperial catalana. Esto hace que los baleares se puedan sentir, más fácilmente, miembros de los míticos Países Catalanes. ¡Hablamos lo mismo! ¡Somos hermanos!

Además, es conveniente organizar excursiones escolares a la metrópoli y vacaciones en las montañas catalanas, como hacía la Falange. Visitar el monasterio de Montserrat, para empaparse de catalanidad, cantando canciones patrióticas que estimularán las emociones primarias de pertenecer a una tribu superior.

Les contarán la falsa y gloriosa historia de Cataluña. Con las mentiras y exageraciones habituales. Por eso no les dirán la verdad, que la fiesta nacional catalana -la Diada- conmemora la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 ante las tropas de Felipe de Borbón durante la guerra de Sucesión. El conflicto se originó al fallecer sin descendencia en 1700 el monarca Carlos II y extinguirse la línea dinástica de los Habsburgo.

Como consecuencia, se produjo un enfrentamiento armado entre las pretensiones a la Corona hispánica de franceses y austriacos, encarnadas respectivamente por Felipe de Borbón y el archiduque Carlos de Austria. Los dos bandos -catalanes- eran partidarios de la unidad de España.

Les dirán que, en 1714, el oprimido pueblo catalán se levantó en armas para conseguir la independencia frente a España. Mentira. Lo repetirán año tras año. En las escuelas, en las celebraciones, en las excursiones campestres de la esclavizada Cataluña. Y los niños y adolescentes, en su gran mayoría, tragarán estas mentiras. Como la gran mayoría de políticos. Porque, entre otras cosas, apenas hay colegios en los que no se manipule la historia y se pueda enseñar en lengua española.

Además, la manipulación de las conciencias no se limita a la escuela, sino que sigue en la gran mayoría de los medios de comunicación. Adecuadamente subvencionados para decir lo que tiene que decir un auténtico catalán de pata negra.

Esta gran manipulación, que incluye escuelas, institutos, universidades, prensa, radio, televisión, etcétera, hace posible que unos dos millones de catalanes -centralmente pertenecientes a la llamada Tractoria, por oposición a la no nacionalista Tabarnia- se traguen estupideces como: España nos roba. O que Cataluña es la Dinamarca del Mediterráneo. O den un golpe de Estado contra un Estado democrático y digan que los golpistas son los demócratas y los que defienden la legalidad democrática son los fascistas.

Sin una prolongada y planificada manipulación, que se inicia con el Muy Honorable Jordi Pujol -que confesó, en 2014, haber defraudado a Hacienda durante treinta años-, no sería posible que tanta gente creyera tantas idioteces. Mezcladas con odio a España.

El periodista y exprofesor Antonio Robles dice: «Con ser inmenso, no es la corrupción económica el mayor mal, el mayor daño ha sido haber envenenado el alma de cientos de miles de catalanes en nombre de la nación, el haber utilizado la escuela para infectar de odio a los niños contra España».

Esta gran basura identitaria no hubiera sido posible sin el fracaso histórico de los dos grandes partidos PP y PSOE, que han gobernado España durante décadas. Nunca la defendieron frente a los ataques y desprecios progre/separatistas.

Por una mezcla de errores, mediocridad, cobardía y absurdos complejos frente a los nacionalistas, permitieron -incluso facilitaron- que los separatismos antiespañoles crecieran -en competencias y con dinero de los españoles- hasta dar un golpe de Estado.

¡El socialista Sánchez recibió a los golpistas catalanistas en la Moncloa, y, encima, les ofreció un referéndum sobre el Estatut, que tendría como referencia el parcialmente declarado ilegal, en 2010, por el Tribunal Constitucional!

Sánchez dispuesto a todo para seguir en la poltrona. Incluso aceptar los chantajes de golpistas, separatistas y comunistas. Y llevarnos, otra vez, a la ruina. Como Zapatero. O la ruptura de España. Mejor las dos cosas. Somos la izquierda.

Año 2026. Vamos a mucho peor. Sánchez y sus socios podemitas (comunismo siglo XXI) quieren legalizar a más de 500.000 ilegales, además de sus familias, (otros afirman que legalizan a más de un millón) para que España deje de serlo. Unos tres millones en total. Confían en que les voten, en agradecimiento. Así se anularía a los votantes ‘fachas’ del PP y Vox. Es el odio a España del envilecido socialismo antiespañol. Y votantes aborregados de progreso.

Sus socios de gobierno apestan igual: comunistas, separatistas, golpistas y filo terroristas. La nueva ‘esperanza blanca’ catalanista, Silvia Orriols afirma públicamente: ‘Odio a España’. Sánchez quiere excluir a ETA de las organizaciones terroristas que reconoce la UE. A petición de Bildu, su socio filo etarra. Con el que NUNCA pactaría, como dijo en televisión. Todo para seguir en el sillón presidencial. O sea, socialismo auténtico. Y Alberto desdeña más a Santiago/Vox que al dictador socialista Pedro.

El socialista Albares, (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España) se arrodilla ante la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y pide perdón por el descubrimiento de América y los abusos de los españoles a los mexicanos.

Sin embargo, el descubrimiento de América es un acontecimiento glorioso y ejemplar del que todo español bien nacido debería estar orgulloso. Juan Miguel Zunzunegui, historiador mexicano: ‘Antes de España y Hernán Cortés, los mexicas vivían en la Edad de Piedra’… la Monarquía Hispánica llevó a cabo una «acción civilizatoria» (ABC) Pero Albares desprecia a España, como su jefe.

Sólo una muestra, entre cientos, de la vileza antiespañola del gobierno socialista. En febrero 2025, anunció un pacto con ERC para perdonar a Cataluña 17.000 millones de su deuda. De nuestro dinero. ¿Por qué? Porque los separatistas catalanistas apoyaron la investidura de Sánchez. Parecidas infamias con los separatistas vascos antiespañoles, incluida la liberación anticipada de asesinos etarras.

Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, sanguinario jefe de ETA, en la calle. Pese a su condena de 377 años de prisión. Anboto (María Soledad Iparraguirre), otra asesina, condenada a 645 años, también en la calle. Etc.

Dais asco a las personas decentes, pero el populacho de progreso, os vota. ‘Pobre España! Es decir, ‘este país’.