Ramiro Grau Morancho: «Margarita Robles, o el cinismo y la hipocresía»

Margarita Robles lleva desde 2018 a la sombra del culo de Sánchez…

Y aunque Pedro la ha definido públicamente como “una pájara”, creo que le tiene tanto miedo -pues Robles es corrosiva-, que no se atreve a prescindir de ella.

Ayer, viendo su actuación estelar en Ceuta, pensé que gran actriz ha perdido la cinematografía española.

No para rodar películas para adultos, pues la señorita ya tiene una edad, pero si por su cinismo e hipocresía, y esa cara dura, de cemento armado, que tiene.

¡Lástima que media cara, la parte derecha, creo recordar, prácticamente se le caiga, no sé si por exceso de botox, de grasa, o de qué! (Yo tampoco estoy hecho un caramelo, ahora que no nos oye nadie, y es que los años no perdonan).

Es todavía más vieja que yo, pues ya pasa de los setenta años, y, la verdad, no entiendo esa avidez por mandar, por ostentar una pequeña parte del poder (no nos engañemos, el que realmente manda es el sátrapa psicópata), de forma vicaria, sobre las fuerzas armadas de España, o lo que queda de ellas, que no es mucho, la verdad…

¿Qué tendrá el poder, que hay gente que quieren morir mandando…, y montados en la grupa de nuestras espaldas, y nuestros impuestos…?

En Ceuta se superó, pues para abrazar a las pobres señores que le faltaban públicamente al respeto (aunque para obtener respeto hay que saber ganárselo, con los hechos, con las obras, y no solo con palabras), me pareció digno de una actuación de teatro, o de circo, aunque más que una comedia, estamos ante una tragedia, de gigantescas proporciones, y que supone el comienzo de la total destrucción de España, nuestra Patria.

Siempre he pensado que Margarita y Marlasca (no le pongo el Grande, porque es un simple esbirro, de Sánchez y de Marruecos) son lo peor del actual gobierno, siendo malos todos ellos…

Y es que, en su caso, al ser jueces de carrera, y por oposición, saben perfectamente todas las barbaridades que están haciendo, contra la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes.

¡Pero les da igual!