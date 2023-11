Page, Puigdemont e Iglesias confirman su ‘cagazo’: Sánchez, presidente de la infamia

Confirmado el ‘cagazo’ de los que amenazaron de boquilla la investidura de Pedro Sánchez.

El socialista Emiliano García-Page, el prófugo Carles Puigdemont y el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, se guardaron muy mucho de oponerse al líder socialista y ordenaron a sus diputados votar sí en la votación.

Eso sí, hasta que los parlamentarios de Juntos por Cataluña, encabezados por su portavoz, Míriam Nogueras, no verbalizaron su sí, hubo ciertos nervios en la bancada socialista, máxime tras las amenazas hechas por este partido de repensarse su voto afirmativo a Sánchez:

Ahora mismo en el Congreso. – Secretario: «Nogueras i Camero, Miriam»

– Portavoz de Junts: «Sí». La bancada del PSOE respira ya tranquila. pic.twitter.com/yabrU9qQPd — María Blanco (@Mariablanco_) November 16, 2023

La infamia ya está perpetrada y no solo comienza a andar el nuevo Ejecutivo socialcomunista, sino que además se inicia el camino para la amnistía y todas las pretensiones expuestas por nacionalistas, independentistas, golpistas y proetarras.

El inicio de la segunda sesión de la investidura no puede ser más perjudicial para las arcas españolas.

EH Bildu y PNV saldrán a pedir lo suyo y, a ser posible, lo mismo o más que los golpistas catalanes.

Abrió el fuego, nunca mejor dicho, la portavoz de los bilduetarras, Mertxe Aizpurua, que dejó bien claro que no vota al candidato del PSOE por convicción, sino para evitar que PP y VOX lleguen a La Moncloa:

Traslado hoy a esta Cámara la misma posición política que hemos mantenido desde el inicio de la campaña electoral. EH Bildu votará a favor de su investidura y lo haremos por una cuestión de principio. Por encima del voto a una determinada sigla, la ciudadanía nos trasladó un mandato democrático claro por encima de cualquier otro: frenar el acceso de las extremas derechas al gobierno del Estado.

Por supuesto, la de EH Bildu dejó su tarjeta de visita asegurando que su apoyo no es un cheque en blanco:

Hoy no le concedemos un cheque en blanco, hoy con nuestros seis votos EH Bildu les interpela en términos de compromiso histórico, les brinda una oportunidad, les hace un invitación. Hoy aquí hay fuerzas políticas muy diversas y distintas, vamos a conformar un bloque de investidura que debe significarse en un bloque histórico antiautoritario plurinacional y de carácter progresista.

Una vez más, la política del partido de Arnaldo Otegi lanzó su alegato contra los ricos:

Dice usted que las recetas neoliberales han fracasado, esperamos que no sean solo palabras porque esta vez no bastará con tomar ciertas medidas coyunturales y superficiales que no transforman la realidad de la desigualdad social y el neoliberalismo económico. Esa realidad que usted ha definido como fracasada. Esta vez no vale con señalar lo malo que ha hecho la derecha y decir que ustedes harán cosas diferentes. Deben demostrarlo, debe notarse una apuesta clara para reequilibrar la balanza en favor de los trabajadores y en detrimento de los privilegios de las élites.

También dedicó una parte de su intervención a arremeter contra la bancada del PP:

Cada semana, durante los últimos cuatro años, ponen el grito en el cielo y pueden seguir cuatro años más. Todos sus ataques, amenazas, acusaciones, ni han hecho ni nos harán desviarnos ni un ápice de nuestra apuesta en nuestro objetivos. Nos comprometemos ante la mayoría plurinacional de esta Cámara y nuestro pueblo a trabajar para que todos estos retos puedan ser realidad. Nos comprometemos a mejorar a nuestro país y las vidas de las clases populares vascas. Un compromiso que hacemos extensivo a los trabajadores de todos los pueblos del Estado.

Aizpurua acabó su intervención reclamando la república vasca y dejando una cita más que controvertida:

Será un camino lleno de complejidad, de dificultad, lleno de obstáculos. Yo también voy a aportar una cita a este debate, una cita de Maquiavelo, no hay mucha diferencia entre obstáculo y oportunidad. Las personas sabias son capaces de aprovechar ambas.

Eso dio pie a Sánchez para marcarse una sobrada:

Hay que leer más a Maquiavelo de lo que se suele hacer.

Y seguidamente anunciar que el entendimiento con EH Bildu ha satisfactorio y lo seguirá siendo:

El diálogo con su grupo parlamentario ha sido fructífero y tengo la convicción de que también lo será en esta legislatura, especialmente para seguir avanzando en las políticas sociales, para abrir un debate en el modelo territorial y para la dignificación de los derechos laborales.

El PNV pone el cazo

A renglón seguido, turno de Aitor Esteban, del PNV, que lo que vino fue a poner la mano para arrancarle más dádivas competenciales al Estado:

Nadie dice que la tarea de gobierno vaya a ser fácil en la coyuntura en que nos encontramos. Quiero ser optimista, es la actitud la que permite que algo se haga realidad, ¿respetará la acción de nuevo Gobierno las competencias autonómicas? Demasiadas veces he visto quedarse en agua de borrajas. Espero lo mejor y preveo lo peor. Así es como encara mi grupo parlamentario el momento.

El líder nacionalista, después de haber arrancado más dinero al Gobierno socialcomunista, sacó su faceta más chulesca, amenazando con desvelar conversaciones privadas con el PP cuando Feijóo recabó su apoyo para una investidura que se acabó convirtiendo en fallida:

Llama la atención que los acuerdos con los partidos nacionalistas siempre se consideren ilegales. Como si los votantes de los mismos no tuvieran derecho a nada. ¿No dicen ustedes que los vascos, catalanes y gallegos son españoles y solo españoles? Porque si eso creen sean coherentes y acepten que nuestros votos valen tanto como los suyos. Algún día igual contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses.

Y de paso, quiso tener su momento ‘club de la comedia’ con una gracieta sobre el PP y VOX:

#InvestiduraSánchezRTVE | Aitor Esteban a Núñez Feijóo: «A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra asonante, consigo que lo entienda. Alberto tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox» https://t.co/CdmWKdIL9y pic.twitter.com/owDn6nxN6i — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 16, 2023

Aitor Esteban también reclamó a Sánchez la consolidación del autogobierno vasco:

Según el acuerdo firmado con mi partido que se basa en el respeto estatutario, tiene la obligación de una cláusula foral para respetar nuestro autogobierno. Vamos a defender con uñas y dientes nuestro autogobierno aunque nos quedemos solos en esa defensa.

Pedro Sánchez valoró las palabras del portavoz peneuvista:

Es evidente que el PSOE entiende mucho más la diversidad territorial de nuestro país de lo que pueda hacerlo el PP, que ha utilizado la confrontación territorial. Les ha importado bien poco poder pactar con ustedes en múltiples competencias que evidentemente no las cuestionó.

El BNG avisa: «Este no es nuestro Gobierno»

Néstor Rego aprovechó su turno de intervención para reclamar más autogobierno para Galicia, empezando por las competencias que, a su juicio, no reclamó el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Igualmente, el líder del BNG dejó patente que vota a Sánchez más por necesidad que por convicción:

Ni este ni ningún gobierno español será nuestro, y el BNG mantiene profundas diferencias con el PSOE. Sin embargo, hoy vamos a darle su apoyo a la investidura, en base al acuerdo al que hemos llegado.

Coalición Canaria reclama el pleno Gobierno

Cristina Valido demostró la ‘coherencia’ de su partido. Si hace casi dos meses daba su sí a Feijóo, ahora se echaba en los brazos de Pedro Sánchez al que le dejó caer la posibilidad de qie Canarias tuviese también la opción de la autodeterminación:

Nadie nos perdonaría haber perdido, con razón, los recursos y compromisos con nuestra tierra. Estoy de acuerdo con usted, señor candidato, en que toca mirar al futuro con valentía. Hay que ser destructivos, todo ha cambiado. La política también.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha defendido tanto el apoyo que dieron a la investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en septiembre como el que darán hoy a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. https://t.co/MzJ9CUHtt3 — Cristina Valido (@CristinaValido) November 16, 2023

Hay que romper corsés y normas. Estamos en tiempos de abolir fronteras y no de crearlas. Estamos o no en la construcción de la Europa de los pueblos. La plurinacionalidad de este estado es compatible con la Europa que entiende la diversidad, identidad y la lejanía. Me gustaría que Canarias tuviera derecho a pronunciarse sobre su futuro. Yo también deseo el pleno gobierno. No lo niego.

UPN apaliza a Pedro Sánchez

El único momento incómodo que vivió Pedro Sánchez fue con la intervención de Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El parlamentario navarro echó en cara el líder del PSOE el hecho de haberse bajado los pantalones con los independentistas:

¡Qué papelón! España no puede ser gobernado por aquellos que quieren destruirla, esos son sus socios señor Sánchez. Señor Sánchez deberá dejar claro qué ha acordado con EH Bildu que no da ningún cheque en blanco. Pasará tarde o temprano su factura. Han hablado de territorialidad y de presos se podría hablar porque son objetivos que se marcan los herederos políticos de ETA.

Patxi López, invectivas contra el PP

El portavoz del PSOE, último en intervenir antes de que se procediera a la votación, salió enloquecido a cargar contra la derecha, especialmente contra el PP:

Hoy el Congreso va a hacer realidad lo que los españoles dijeron en las urnas. Aunque las calles están bien, y algunos les gustan mucho últimamente, donde habla la democracia es en las urnas. El PP sale a las calles porque las urnas no le han dado la capacidad de gobernar. Salen a protestar, no por la amnistía, sino porque las urnas no les han permitido gobernar. Es legítimo salir a las calles para eso está el derecho a la manifestación, lo que no es tan legítimo son las soflamas y mentiras con las que se convocan esas manifestaciones.

No son aceptables soflamas como que España se rompe. Cuando uno dice, como Aznar, el que pueda que haga, una frase para echarse a temblar; o Tellado dice que el presidente debiera salir en el maletero de un coche, solo se define como un antidemócrata de toda la vida, y él debiera salir de la Cámara por la puerta de atrás

Patxi López acusó al PP de alentar a quienes hoy mismo han agredido a diputados socialistas:

A nuestros cargos y militantes, ánimo, fuerza, no nos van a callar.

En el colmo de los despropósitos, el socialista se atrevió a hacer una pregunta de chiste:

Los socialistas hemos defendido la Constitución hasta con la vida, lo que no hemos defendido nunca es la violencia, ni la hemos defendido ni nos hemos callado ante ella. Señor Feijóo, hay silencios estruendosos. ¿Pueden decir cuándo hemos roto los socialistas un trocito pequeño de España? ¿Cuándo? Nosotros la unimos en su diversidad y sumamos historias, culturas, tradiciones, lenguas e identidades. Ustedes las enfrentan porque en el fondo no les gusta España.

Por supuesto, justificó la concesión de la amnistía a los separatistas:

Como dice el derecho internacional, la amnistía busca garantizar la convivencia, alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales de un país. Y esto, ustedes lo saben, para los españoles para nosotros no es nuevo. Lo hicimos en la transición, superar un pasado de confrontación, de ruptura de unos con otros.

Primera jornada

El 15 de noviembre de 2023 comenzó la liquidación de España.

O al menos el intento de dejar el país en la ruina más absoluta.

Pedro Sánchez salió al estrado para vender a los españoles las ‘bondades’ de su acuerdo de investidura con los golpistas catalanes y la ‘excelencia’ que supone para la convivencia que se fuerce el marco constitucional para meter a martillazos, para empezar, la amnistía a quienes trataron de quebrar la unidad de España.

El candidato del PSOE, consciente no obstante, de que su proyecto no es visto con buenos ojos por la mayor parte de la ciudadanía y por ello, rompiendo una tradición de años, optó por no acceder al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo por la puerta principal, sino colarse por la parte trasera y así evitar el abucheo lógico que hubiese recibido por parte de un nutrido grupo de viandantes que aguardaban a cierta distancia por mor de las medidas de seguridad instauradadas para la ocasión.

Sánchez volvió a ponerse la medalla de líder constitucionalista, como si los pactos con los golpistas catalanes fuesen un invento de los medios de comunicación o de la oposición:

Hoy y mañana en esta Cámara vamos a escuchar a 25 millones de españoles. Vamos a escuchar y acatar la voluntad del pueblo español representada por sus representantes elegidos. Hoy y mañana seguiremos las reglas de la cemocracia parlamentaria que fija nuestra Constitución. Solo hay democracia dentro de la Constitución, porque fuera de la Constitución y sus reglas solo hay imposición y capricho.

Por si alguien tenía dudas de la postura que el Gobierno socialcomunista tiene con Israel, Pedro Sánchez despejó todas las incógnitas con la famosa fórmula del sí pero no:

Fuimos testigos, hace no mucho en Siria, Afganistán e Irak. Y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, en este caso Ucrania, frente a un país agresor como la Rusia de Putin, por la flagrante violación del derecho internacional, con la misma determinación exigimos a Israel el alto el fuego. Y que no haya dudas: estamos con Israel en la repulsa y respuesta al atentado terrorista que sufrieron.

Pero acto seguido metió la cuña que esperaban sus socios:

Inspirándonos en la resolución de las Cortes de 2014, el nuevo Gobierno va a trabajar en Europa y en España para reconocer al Estado Palestino.

Ataques a VOX y al PP

Por supuesto, Sánchez, ante la complicación que supondría hablar alto y claro desde la tribuna de sus componendas con los golpistas y hablar de la ley de amnistía, prefirió cargar contra la oposición:

Las ideas reaccionarias acaban parasitando a los partidos de derecha tradicional. O afrontamos todas estas transformaciones con justicia social y desde la justicia social, o España continúa avanzando o retrocede. La opción reaccionaria e involucionista promete un ilusorio regreso a un glorioso pasado y falso. Una opción que, como ocurrió en la Grecia clásica, señala culpables expiatorios sin soluciones reales.

Y el chiste se contó solo cuando el candidato a la investidura quiso presumir de españolidad:

Existen dos alternativas: esa propuesta de las derechas retrógradas, que quieren desmantelar avances durante décadas, que rezuman clasismo, rechazan el Estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman la forma de amar distinta, imponen un modo único y excluyente de ser españoles. Por cierto: somos tan españoles como ustedes, no menos.

Siguió erre que erre contra las derechas, la del PP y la de VOX:

La extrema derecha se ha expandido gracias a una derecha tradicional que les ha benedecido como compañeros y les ha abierto las puertas de los gobiernos. Durante muchos años los españoles nos hemos librado de este flagelo, y muchos analistas elogiaban que España se librara de la ultraderecha en sus instituciones. Eso cambió hace 4 años cuando la ultraderecha irrumpió con fuerza, pero sin tanta fuerza. El cambio cristalizó en las elecciones municipales del 28 de mayo. El PP decidió tras el 28-M bendecir a la ultraderecha y le abrió las puertas a 5 gobiernos autonómicos, 5 diputaciones y 135 ayuntamientos. le brindó la plataforma para propagar su mensaje de odio e incluso lo hizo parcialmente suyo.

Pedro Sánchez, como si fuese poco menos que un alienígena, se atrevió a soltar más perlas cultivadas:

Vengo a defender que que descartemos la política del insulto, del odio, de la crispación. Que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia. Hemos cometido errores y carencias, como cualquier otra condición humana. Errores involuntarios y carencias que supliremos en este nuevo mandato. El balance de logros es incuestionable. Solo es cuestionable desde el partidismo extremo y mala fe.

Comienza el ‘show de las paguitas’

El socialista, que después de una hora no había mencionado la palabra ‘amnistía’, comenzó a darle a la máquina de los billetes con promesas de ayudas y descuentos varios. O lo que es lo mismo, la carta a los Reyes Magos:

Vamos a impulsar una cultura laboral distinta, que permita conciliar y garantizar que el SMI aumente. Y nos dejaremos la piel, como dije durante la pandemia y también durante la guerra y sus efectos económicos. Acometeremos refuerzos que voy a mencionar posteriormente y con medidas a corto plazo para resolverlo mañana.

Vamos a acometer la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros a los 38.000 para acogerse a la medida de alivio hipotecario que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los 7 años. A partir del 1 de enero del próximo año el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas.

Por supuesto, los mayores también entraron en esta tómbola de millones de euros:

Vamos a mejorar la vida de los mayores, porque significa brindarles certezas y asistencias. Es un asunto de mera justicia. Para blindar la dignidad y bienestar de nuestros mayores, les anuncio que vamos a seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC, vamos a aumentar los recursos destinados a la dependencia y con un modelo asistencial de modalidad de más calidad. Vamos a cumplir el Pacto de Toledo. Vamos a destinar al fondo de reserva de la Seguridad Social 5000 millones de euros cada año para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas.

Y como si en España en los últimos cinco años hubiese gobernado la Abeja Maya, también prometió facilitar el acceso a la vivienda:

Una vida mejor depende de un techo que la cobije. Nuestra tercera prioridad será mejorar el acceso a la vivienda, que si no el mayor, es uno de los mayores problemas, especialmente para los jóvenes. En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes, pero vamos a apoyar ahora a los jóvenes que quieren independizarse a edades más tempranas. Vamos a aumentar el bono para el alquiler. Crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir el 20% de sus hipotecas y vamos a habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. También apoyaremos a los españoles de clase media que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro y les ayudaremos para reforzar y modernizar su vivienda.

Otro de los mantras sanchistas que no faltó en su inagotable intervención fue atacar a quienes más tienen:

Hay que acabar de una vez por todas con las vías de evasión fiscal, cuando no de elusión fiscal, de las grandes fortunas y grandes multinacionales. Los ricos, lo siento, tienen que pagar más que el resto. Mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto.

Y después de larga hora y media… ¡¡¡pronuncia la palabra amnistía!!!

Cuando a Pedro Sánchez se le fueron acabando sus promesas económicas y sus ataques a los adversarios políticos y a la Iglesias, no le quedó de otra que hablar, aunque fuera de manera breve, de la amnistía.

Con su talante prepotente y arrogándose él la propiedad del país, soltó sin despeinarse que:

En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas durante en el procés catalán. En Cataluña y en otros territorios hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes. El gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar, no comparte esa creencia.

Nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor. Más próspera. Más fuerte. La pregunta es cómo garantizamos esa unidad. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social, como intentó el PP y consiguió que los catalanes se alejasen de España con un récord histórico. Que se incendiaran las calles de Cataluña, que el mundo mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país. Y el resultado fue la mayor crisis territorial de nuestra democracia. En definitiva, la receta del PP condujo al desastre.

En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas durante en el Procés catalán. Es una medida que pide una parte importante de la sociedad catalana y que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como la mayoría de fuerzas presentes en esta Cámara.

Y como si el partido de Pedro Sánchez no hubiese votado a favor del 155, el candidato del PSOE soltó otra de sus incoherencias:

Impulsamos la amnistía porque nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1-O. Cataluña está lista para el reencuentro total y nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante. La amnistía que planteamos es perfectamente legal y acorde a la Constitución.

Para redondear el esperpento, aseveró rechazar ciertas acciones de los líderes golpistas, pero valoró más el hecho de que la amnistía redundaría en una mejor convivencia:

Va a beneficiar a líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo, pero también a policías y mossos que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso; ni siquiera quienes no teníamos responsabilidades de gestión. La amnistía se aprobará con luz y taquígrafos y total transparencia, se debatirá aquí. Esta amnistía no será un ataque a la Constitución, sino una muestra más de su fortaleza y vigencia.

Feijóo sacude con fuerza

Alberto Núñez Feijóo mandó a la lona a Pedro Sánchez durante su intervención.

El líder del PP reprochó que el presidente del Gobierno en funciones no ganó el apoyo “de nadie”, sino que ha “comprado” las voluntades de sus actuales socios del Gobierno. Un “cheque que pagaremos todos”.

Para el ‘popular’, las palabras del líder del PSOE “no han sido un discurso, sino un total delirio”. Tras lamentar que “perdiera la razón”, le echó en cara que “yo no necesito esconderme detrás de nadie y sí puedo mirar a la cara a los españoles”.

Feijóo advirtió que Sánchez no conoce “límites éticos, políticos y legales” y le reprochó que desde Moncloa afirmen que “en España se persigue a la gente por sus ideas”, con respecto a la adopción del término lawfare.

De ahí que el líder de la oposición advirtió que “hay que encender todas las alertas democráticas”, ya que “lo siguiente será cualquier cosa que a usted no se le ocurra, sino que le exija cualquiera a cambio de su apoyo”.

Lo que le llevó a asegurar que Sánchez podría llegar a ser tildado de “ultra” y “peligro para la democracia” por sus propias declaraciones.

También le reprochó que no repitiera las elecciones generales con “toda la información en la mesa”, pero de inmediato le reprochó: “Usted no lo hará porque tiene mucha cara”. De ahí que denunció que la actual investidura es un “ejercicio de corrupción política” por “tomar decisiones contra el interés general a favor del interés personal”.

“¿No se da cuenta de que está haciendo el ridículo?”, le preguntó al presidente del Gobierno en funciones al recordarle que tildó de “ultras” a quienes se oponen a sus pactos a través de las manifestaciones populares. Lo que le llevó a Feijóo a preguntarse si las críticas de los históricos del PSOE también pueden ser calificadas de radicales.

Feijóo remató a Sánchez al recordarle, con sus propias palabras, la falta de coherencia.

El líder ‘popular’ recordó las declaraciones del líder del PSOE que chocan frontalmente con sus actuales pactos: «Ni yo ni el 95% de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno»; “Con todo el respeto a los votantes de ERC, no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas”; “con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista”; “siento vergüenza de que un político indulte a otro”; “me comprometo a traer de vuelta a España a Puigdemont» y “el independentismo pide la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar”.

Y le remató: “Y podría seguir, pero el resultado será el mismo… usted ni se inmuta. Para eso, hace falta pudor y usted no lo tiene…”.

El Congreso de los Diputados rompió en aplausos cuando Feijóo dejó con cara de póker a Sánchez cuando le preguntó “¿cuál es el pacto encapuchado con Otegi?”. Unas duras palabras que llegaron justo después de que desarmó al líder del PSOE al preguntarle cómo es posible que “se vendan como el gobierno más feminista de España, pero cesen a su ministra de Igualdad”.

📹 La reacción de Irene Montero ante la pregunta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez: "¿Es usted el Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?"#InvestiduraT5 > https://t.co/lVEpFzNgP4 pic.twitter.com/Pv7M1955Kn — Informativos Telecinco (@informativost5) November 15, 2023

Sin pasar por alto el divertido troleo a Podemos por su extinción: «No se rindan. Quedan unas horas. Aprieten por un ministerio o dos. Sí se puede”.

Feijoo a Podemos: "No se rindan. Quedan unas horas. Aprieten por un ministerio o dos. Sí se puede”. 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/IfFuZuKPeI — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 15, 2023

En la recta final de su intervención, Feijóo aprovechó para meter un ‘zasca’ a Francina Armengol. Cuando la socialista presidenta del Congreso le pidió ir terminando su discurso, el líder Popular le interrumpió y pidió los mismos 10 minutos extras que sí otorgo a Óscar Puente durante su turno de respuesta al anterior debate de Legislatura. «Presidenta, podemos terminar bien. Me quedan tres folios, unos ochos minutos en comparación con los 10 que sí le otorgó a Óscar Puente».

Esto de Feijóo a Sánchez sobre Podemos. Es demoledor. 😂🔥👏🏻 pic.twitter.com/LOBAym0Akh — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 15, 2023

Dos tazas

En su segunda intervención, Feijóo empezó con fuerza: “Usted vino a insultar a todos. Hasta a los que no viven. Y especialmente a la presidenta Ayuso y a su familia. Comprendo que como son incapaces de ganar en Madrid no soportan a Ayuso. No tienen siquiera a personas que quieran presentarse”.

No solo salió en defensa de Ayuso, sino también de Santiago Abascal, a quien le reconoció que “ha tenido más altura de Estado” que Sánchez en algunos momentos. Y se le pitorreó en su cara: “Si usted necesitase los votos de VOX, usted defendería que Abascal es el más progresista”.

Sobre sus ataques por usar Google para rebatirle la cita de Machado, el líder ‘popular’ le troleó: “Usted sabe mucho más de Google, hizo la tesis con ello”.

Sobre las burlas de Sánchez cuando aseguró, en plena risotada: “cómo va a renunciar a ser presidente del Gobierno”, el líder de la oposición le retrató: “Usted no lo entiende porque ve inconcebible no ser presidente y lo desea a cualquier precio”.

“Sus pactos nacen de un fraude masivo a los ciudadanos”, le recordó Feijóo. Quien aprovechó sus últimos segundos para acusarle de “haber perpetrado el mayor ataque al estado de Derecho de la nación”. “Usted podrá dormir en La Moncloa, pero no podrá decir a los españoles que no ha mentido”… De inmediato, le cortó el micrófono la presidenta del Congreso.

Abascal sin piedad

Santiago Abascal aprovechó su intervención para sacudir a Pedro Sánchez por haber asegurado al PP que eran víctimas de la “dictadura de los votos”. A lo que el líder de VOX le recordó que “Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones y después maniobró para liquidar la democracia”.

“La dictadura de los votos, con ella han llegado al poder muchos de los peores tiranos de la democracia”, agregó.

«No puede ser que un representante vaya en contra de los cimientos de la democracia. Este país sabe lo que es una dictadura y un golpe de estado. La democracia se basa en las instituciones que lo conforman y esta cámara es la representación de la sociedad. Le pido que retire las palabras del golpe de Estado porque si no, en base a mis competencias, las retiraré yo», indicó en su turno de palabra.

Abascal -que advirtió que “darán mañana el primer paso para un golpe a la nación, un golpe de estado, para iniciar el fin de la democracia y la abolición del Estado de Derecho”- mandó un duro mensaje al presidente del Gobierno en funciones: “Es un personaje capaz de todo con tal de aferrarse a un sillón. El único asiento que usted merece, señor Sánchez, es el del banquillo de los acusados por atacar la constitución como lo está haciendo”.