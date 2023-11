La portavoz de Puigdemont alardea de imponerle todo a Pedro Sánchez y remata con una amenaza al PSOE antes del arranque de la investidura

¡Ojo al parche!

Los independentistas catalanes no comulgan con ruedas de molino.

En el PSOE habían dejado caer tras la firma del acuerdo con Juntos por Cataluña que los separatistas volvían a estar dentro de los márgenes que marca la Carta Magna.

Nada más lejos de la realidad.

Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de la formación del prófugo Carles Puigdemont, fue muy clara en una entrevista en el ‘24 Horas‘ de Radio Nacional de España.

La política secesionista, lejos de utilizar un lenguaje neutro o tratar de contemporizar, lanzó una amenaza directa a los socialistas antes de que arrancase la investidura de Pedro Sánchez.

La voz de delicuente de Waterloo en el Congreso de los Diputados quiso ser muy clara y tajante:

Igualmente, en declaraciones a Rac1 y a TV3 hechas este 15 de noviembre de 2023, incrementó el tono de sus advertencias:

Hoy tiene que empezar a desmentirnos en los que decimos que no cumple los acuerdos y que su palabra no vale o que solo está aquí por el poder. Espero que el discurso de Sánchez tenga cambios con respecto a la legislatura anterior. No estamos aquí para decir y hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora, y esperemos que Sánchez no diga ni haga lo mismo que ha hecho hasta ahora.

Hay desconfianza entre ambas formaciones. Por eso ha costado dar este paso. No dejamos de ser la gente que defendió el referéndum y ellos son los que aprobaron el 155. La legislatura avanzará en función de cómo avancen los acuerdos y, por eso, habrá que ir acuerdo a acuerdo.