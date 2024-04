Feijóo trolea a Sánchez y le remacha con un zasca colosal: «Es usted irrelevante»

Primer pleno en el Congreso de los Diputados tras las elecciones vascas.

El Partido Popular sacó toda la artillería contra el Gobierno Sánchez.

Fue el líder de la formación de la calle Génova 13, Alberto Núñez Feijóo, quien inició el fuego cruzado al que iba a someter la oposición al inquilino de La Moncloa:

Pedro Sánchez se fue por Peteneras:

Feijóo fue con todo:

Veo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. Claro, estamos en campaña electoral. Mire, un presidente normal de cualquier país europeo hoy vendría muy preocupado. Y vendría muy preocupado porque un partido independentista con el pasado terrorista que ha tenido no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Exactamente, ¿qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante subalterno del independentismo? Por eso en Galicia le hicieron la campaña al bloque, en Euskadi le han hecho la campaña al PNV y a Bildu y en Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el Gobierno a los independentistas.

Señor Sánchez, usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable. Y basta ya, la silla a la que les pagamos como Presidente de España no merece una respuesta como la suya. Nos tiene usted asfixiados a impuestos con una deuda pública insostenible sin médicos suficientes, sin viviendas suficientes, deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas. Tiene usted razón, mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado los independentistas no mandaban nada, donde gobierna usted los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría, 14 comunidades autónomas del Partido Popular, cuatro el Partido Socialista. ¿Se ve una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted.