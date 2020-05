Almeida y Ayuso rompen con unas elocuentes imágenes el luto de pega que ahora pretende imponer Sánchez

Pedro Sánchez convierte cada comparecencia suya en la sala de prensa de La Moncloa en la oportunidad ideal para hacer propaganda.

Al presidente del Ejecutivo le da igual utilizar incluso a los muertos por el coronavirus a los que ahora pretende honrar con un luto de diez días.

Eso sí, un luto anunciado en mitad de sus anuncios populista como lo de la renta mínima vital, el comienzo de la Liga de Fútbol o agilizar los trámites para intentar salvar, a buenas horas, la temporada turística para España.

Está claro que para Sánchez todo es un anuncio en sesión continua.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 23, 2020

La cuestión de fondo es que el presidente del Gobierno socialcomunista, como diría Matías Prats en esas cuñas de una conocida aseguradora, llega tarde.

Pedro Sánchez trata de ponerse la medalla del luto más largo cuando, para empezar, tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid, es decir José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, ya lo decretaron el 30 de marzo de 2020 y de hecho tanto la capital como la región siguen de duelo.

Y a buena fe que en las redes sociales le recordaron al ‘okupa’ de La Moncloa que no utilice ahora a su conveniencia el dolor de los familiares que han perdido a un ser querido en esta pandemia del coronavirus:

Madrid lleva de luto oficial desde el 30 de MARZO y aún no se ha levantado, Sánchez decreta el luto oficial el 27 de MAYO y por diez días. Las diferencias son tan evidentes … q poco más hay que decir. Quien siente y quien no. Sera que la corbata negra no favorece a Sánchez. pic.twitter.com/sK4BQTVvDu

— Lna 🇪🇸 #LaRevoluciónSeConvierteEnUnDerecho (@elenay29) May 23, 2020