Víctor de Aldama revienta a ‘La Fontanera’ del PSOE y se lo tienen que quitar a empujones: «¿Qué c*ño tienes contra mí?»

Le reventaron la que esperaba que fuese su mañana de gloria.

Leire Díez, que este 4 de junio de 2025 comparecía en el Hotel Novotel de la calle O’Donell de Madrid, vio como su presencia ante los medios de comunicación se veía alterada por una presencia inesperada.

Y es que hasta la rueda de prensa se acercó Víctor de Aldama.

Nada más leer ‘La Fontanera del PSOE‘ el comunicado que llevaba preparado desde casa, el comisionista se acercó hasta la mesa para espetarle una más que audible frase:

El comisionista empezó a seguir a Leire cuando esta abandonaba la sala de prensa hasta recibir el empujón de Javier Pérez Dolset, otro de los miembros de la cloaca del PSOE.

A partir de ahí, todos los focos pasaron de centrarse en una Leire Díez que huyó como alma que lleva el diablo a un Víctor de Aldama que tampoco tenía especial entusiasmo por hablar con los medios y a los que intentó sacudirse con la mayor celeridad posible.

La propia comparecencia de ‘La Fontanera’ del PSOE no dejó titulares.

Lo único que hizo Leire Díez fue tratar de justificar lo que había hecho en todos estos años aduciendo que había realizado una «investigación periodística»:

Añadió que todo es parte de un libro que «versará sobre los estragos del falso patriotismo con conocidos casos como la ‘Kitchen‘, la policía patriótica o las investigaciones a partidos como Podemos».

Apuntó que:

Se parapetó en la Carta Magna y dijo sentirse amparada por el artículo 20 de la Constitución Española e insistió en que esta labor realizada no es nueva:

Lamentó la forma en la que se ha conocido la labor que está llevando a cabo:

Y nuevamente volvió a jugar la baza de la Carta Magna al denunciar que se esté violando el secreto de las comunicaciones:

Minutos después de lo vivido en la comparecencia de ‘La Fontanera’ del PSOE, el comisionista atendió a Ana Rosa Quintana (Telecinco):

Llevo mucho vivido. Muchas amenazas. No puedo hacer una vida tranquila. Se me está persiguiendo. Llega un momento en el que me canso y sí quería ver a esta señora cara y preguntarle por qué me quería ver callado y me quería ver bajo tierra. No ha sido capaz de responderme. Sobre los de más no me importa, pero me importa saber qué información pedían sobre mi. Es evidente que el PSOE ha intentado callarme, el PSOE me ha metido en la cárcel para acallarme cosa que no han conseguido. Cosa que dije que iba a demostrar cosa que se iba a cumplir, así ha sido.