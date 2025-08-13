Zasca épico de Santiago Abascal al arzobispo de Tarragona por llamar «xenófobo» a VOX

Olvidó esa máxima bíblica de que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, salió como un poseso a atacar a VOX por estas manifestaciones que en días atrás había realizado Santiago Abascal:

La verdad es que estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica. No es solo su posición en materia de inmigración o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno. De las políticas de género se habla poquito, del derecho a la vida de los no nacidos, de los ancianos al final de su vida. Cuando VOX propuso que se escuchara el latido fetal, recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal. Por eso digo ‘una parte de la jerarquía’. Me refiero a una persona en este caso, su posición ante el Valle de los Caídos, su posición ante tantas cosas.

No sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se refiere esta debilidad o este silencio a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayuda a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas sino también al sostenimiento de estructuras de la Iglesia. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. No sé por qué es, pero asisto perplejo a estas posiciones.

Planellas saltó como un poseso:

Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Podríamos decir que más bien pueden utilizar este filón católico, que son procatólicos, pero en definitiva no lo son. Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Y me parece que debe decirse con toda la contundencia.

Abascal le dio el golpe definitivo con una imagen que, en este caso, vale más que mil palabras: