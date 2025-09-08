Abascal acusa a Sánchez de querer armas nucleares para defender a los terroristas de Hamás

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha respondido con dureza a Pedro Sánchez tras su comparecencia de esta mañana en Moncloa sobre Gaza. Desde su cuenta de X, Abascal ha sentenciado:

«Sánchez quisiera tener armas nucleares … pero no para defender España. Para defender a Hamas. Y seguramente a Maduro. Los tiranos acorralados siempre acaban enloqueciendo. Es capaz de aliarse con Hamas para tapar que su mujer, imputada por robar, declara ante el juez esta misma semana.

Esta ha sido la primera respuesta de Abascal a las 9 medidas contra Israel anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez para dificultar las operaciones del gobierno de ese país en contra de los terroristas de Hamás. Así, el Ejecutivo español ha planteado el embargo de armas a Israel, prohibirá la entrada a puertos españoles de barcos que transporten combustibles a Israel y la prohibición de acceder al territorio nacional de todas aquellas personas que «colaboren” con el ejecutivo hebreo.

Además, en otra declaración institucional ante la prensa en la que no ha admitido preguntas, el presidente ha confirmado que aumentará la ayuda humanitaria en 150 millones de euros para entregarla al ejecutivo palestino controlado por los terroristas islámicos y todo ello a pesar de las evidencias de que dicha ayuda no llega a las personas necesitadas y han aparecida evidencias de que acaba revendida en el mercado negro.