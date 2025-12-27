El PP calcula que puede subir 400.000 votos integrando a Espinosa de los Monteros y a ‘huérfanos’ de Ciudadanos

El marido de Begoña insiste en que él aguanta hasta 2027, pero los rumores están disparados.

El periodista Luis Sordo revela en EsDiario que el exministro Ábalos asegura desde prisión que Sánchez adelantará nlas elecciones generales para hacerlas coincidir con unas autonómicas.

El diario ‘El País’, convertido desde hace tiempo en un panfleto sanchista titula que ‘España entra en modo electoral‘ y explica que la cadena de comicios autonómicos, la sombra de las generales y la corrupción socialista tensa a todos los partidos.

El PSOE duda, los zarrapastrosos de ultraizquierda se pelean, el PP sopesa la moción de censura y VOX parece eufórico.

Y todos hacen cálculos, miran encuestas y analizan escenarios.

El Partido Popular ha comenzado a mover sus piezas en el ajedrez político de la derecha española.

Los líderes de Génova están en conversaciones con Iván Espinosa de los Monteros, antiguo miembro de VOX, y otros expulsados por Santiago Abascal, con el objetivo de recuperar hasta 400.000 votos que se encuentran en el limbo electoral.

Estos votos pertenecen a exsimpatizantes liberales que no se sienten cómodos con la deriva extrema de Vox, pero tampoco ven al PP de Alberto Núñez Feijóo lo suficientemente combativo, lo que les lleva a contemplar la abstención.

La estrategia consiste en ampliar la base electoral sin endurecer el mensaje.

Fuentes del partido popular consideran que este es un caladero esencial dentro del bloque de derechas, donde destacan figuras como Espinosa, conocido por sus propuestas económicas bien recibidas por empresarios, o Rubén Manso, quien fue responsable del programa económico de VOX en 2019.

La conexión es palpable: Miguel Tellado, vicesecretario de Organización, asistió el 25 de septiembre a la presentación del think tank Atenea, creado por Espinosa, junto a otros destacados como Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo.

Desde Génova, se respalda sin reservas la iniciativa liderada por Espinosa. «A Vox le quedó pequeño», afirmó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación del PP, deseándole éxito en su nuevo camino.

El exdiputado, cofundador de la formación verde, decidió abandonar el partido en 2023 debido a diferencias con la dirección y ahora encabeza Atenea, un laboratorio liberal-conservador que busca generar propuestas para enriquecer el debate público. Su discurso se centra en una firmeza económica y un institucionalismo alejado del tono «bronco».

Diálogo con exvoxistas liberales

En las oficinas de Génova, se mantienen abiertas las puertas hacia exresponsables de Vox con un perfil más liberal. El objetivo es claro: atraer a votantes desencantados con la radicalización que caracteriza a la sede central de Vox, conocida como Bambú. Estos electores anhelan una alternativa que complemente el proyecto propuesto por Feijóo, pero sin caer en la agresividad extrema. En las filas de Vox, los purgados, entre ellos Espinosa, han sido parte del giro hacia alianzas con figuras como Orbán y Le Pen en el Europarlamento, dejando atrás al grupo liderado por Giorgia Meloni.

Los contactos entre ambos lados incluyen encuentros privados y gestos públicos significativos. Desde el entorno popular consideran a Espinosa como un «hombre valioso» y «sensato», perfecto para recuperar esos votantes que han desertado hacia las filas de Vox. Un barón regional advierte sobre las consecuencias: sería un «desastre» si decidiera formar otro partido, ya que eso fragmentaría el voto útil, favoreciendo así a una posible victoria de Sánchez. Por ello, prefieren mantenerlo cerca, potenciando así las fuerzas alrededor del PP.

Esta operación recuerda a lo sucedido con la absorción de Ciudadanos. Tras la marcha de figuras como Albert Rivera e Inés Arrimadas al seno del PP, la formación naranja fue desvaneciéndose poco a poco. Ahora, desde Génova se dirigen tanto hacia ‘huérfanos’ procedentes de Ciudadanos como hacia exvoxistas para incrementar su representación en las elecciones programadas para 2027. Empresarios cansados por la inestabilidad valoran positivamente propuestas sólidas como las planteadas por Manso.

Contraste con el auge de Vox entre jóvenes y clases populares

Mientras tanto, mientras el PP pesca en el sector liberal, parece que Vox está creciendo en otros segmentos demográficos. Las encuestas indican avances significativos entre los jóvenes y los trabajadores, quienes son atraídos por su discurso centrado en temas como la inmigración y la seguridad. En respuesta, Feijóo ha optado por endurecer sus posiciones: recientemente firmó un acuerdo con barones autonómicos en Murcia para establecer un plan destinado a «recuperar el orden», priorizando a inmigrantes hispanohablantes y regulando prácticas islámicas tras ciertos incidentes ocurridos en Torre Pacheco.

Por su parte, Espinosa atribuye el descontento relacionado con la inmigración a políticas fallidas y aboga por fomentar culturas compatibles, respaldándose en diversos estudios. Su think tank Atenea ha incorporado a exdirigentes tanto del PP como de Vox o Ciudadanos, incluyendo nombres relevantes como José Ramón Bauzá, todo ello con vistas a dar batalla cultural contra la izquierda. Hace un llamado al «cese de hostilidades» entre PP y Vox, reconociendo que Feijóo necesitará aliados para alcanzar el poder.

Antecedentes y posibles consecuencias

Espinosa ganó notoriedad como portavoz de Vox en el Congreso y ha sido considerado uno de sus ideólogos económicos más influyentes. Su salida del partido en 2023 ocurrió tras unos resultados electorales decepcionantes (pérdida de 19 escaños) alegando «motivos personales», aunque muchos críticos apuntan hacia tensiones internas con Abascal. Desde su nueva trinchera en Atenea no solicita cargos ni siglas partidarias específicas; sin embargo, su sintonía con Génova es notoria: Tellado justifica este apoyo ante las críticas provenientes desde Vox, quienes sienten que se ha quebrado cualquier puente hacia el PP.

Las implicaciones podrían ser cruciales desde una perspectiva electoral. Si Espinosa expresa su apoyo explícito hacia Feijóo, podría aglutinar al centroderecha e erosionar así las bases electorales sobre las cuales se sostiene Vox (que ha logrado arrebatar un millón de votos al PP). En un contexto electoral ajustado, esos potenciales 400.000 sufragios evitarían cualquier dependencia hacia Abascal. La prudencia reina entre los populares: no hay fichajes formales previstos sino una colaboración intelectual destinada a «ampliar por la derecha sin radicalizarse».

Las relaciones con Bambú están rotas; Vox prefiere destruir cualquier posibilidad antes que buscar alianzas estratégicas. Espinosa insiste en trascender las trincheras existentes dentro del bloque derechista contra lo que él denomina sanchismo. Su think tank cobra cuotas anuales (entre 99-210 euros) y cuenta ya con embajadores tales como Inés Cañizares, vicealcaldesa toledana vinculada también a Vox.

En los ayuntamientos, Feijóo promueve una ‘repesca’ dirigida a antiguos concejales voxistas desplazados por Abascal, buscando así ampliar su espectro municipal generalizado. Los dirigentes populares creen firmemente que esta «operación retorno» podría frenar cualquier avance demoscópico rival.

Para ilustrar mejor estas estrategias electorales comparativas:

Estrategia PP (Génova) Vox (Bambú) Público objetivo Liberales desencantados, empresarios, ex-Ciudadanos Jóvenes, obreros, clases populares Figuras clave Espinosa, Manso, Bauzá Abascal, Ortega Smith Votos estimados +400.000 flotantes Crecimiento en encuestas Enfoque Liberal-conservador; propuestas económicas Seguridad; discurso duro sobre inmigración

Espinosa considera factible un gobierno conjunto entre PP y Vox bajo el liderazgo directo de Feijóo durante 2027; sin embargo advierte sobre la urgencia necesaria para implementar reformas profundas. Su libro España tiene solución junto con presentaciones realizadas recientemente en Barcelona anticiparon ya su proyecto **Atenea***.

Por último cabe mencionar algunos detalles interesantes: Atenea reúne diversas corrientes dentro del espectro derechista; incluso Javier Ortega Smith (quien mantiene cierto distanciamiento respecto a Abascal) estuvo presente durante su lanzamiento inicial. A pesar de ser un promotor inmobiliario proveniente de una familia noble tradicionalista , Espinosa no descarta regresar al ruedo político activo; no obstante prioriza siempre «la discusión sobre ideas a medio plazo». Asegura también que Vox desempeñó un papel importante al abrir debates previamente cerrados aunque manifiesta desacuerdo respecto a cómo ha evolucionado dicha formación política recientemente . En Quórum Podcast , lanza advertencias acerca del estado actual del derecho estatal español .