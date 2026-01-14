Troleo colosal contra Rita Maestre por exigir contundencia contra Julio Iglesias: «Lo dice la que tenía a Errejón, presunto agresor sexual, en casa»

Julio Iglesias es el nuevo mantra al que recurre la izquierda para tapar sus problemas.

Para esas formaciones ya es suficiente para condenar al cantante el testimonio de sus dos exempleadas.

Y claro, en cuanto partidos como el PP pidieron cautela a la hora de mandar a la hoguera al artista, se montó el zaperoco.

Todo vino a cuenta de este mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso:

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento capitalino, reaccionó así:

Defender a un presunto agresor utilizando los muertos por la represión criminal del régimen iraní. La catadura moral de Ayuso. https://t.co/1BvOF9szTo — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) January 13, 2026

❗️Pedimos a Almeida que se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias. Gracias a @eldiarioes conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Y gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos… pic.twitter.com/2pgpTLJz3F — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) January 13, 2026

Y las reacciones ante las exigencias de la ‘asalta capillas’ no se hicieron esperar:

Tú tenías al presunto agresor sexual en casa y tu propia «catadura moral» te impidió intuir nada. — Benita dos Carallos (@criaturina) January 13, 2026

Lo

Dice la ex de Errejon imaginemos una chica que consigue trabajo por hacerse novia de un tipo mayor, al cabo de los años esta chica que ha estado con el tipo a cambio de trabajo decide denunciar que este hombre y decir que me agredió.

que pasa?? — María (@Malvcasj) January 13, 2026

Rita, no defiendas lo indefendible con malabarismos morales.

Nadie está “defendiendo a un agresor”. Se está señalando una hipocresía obscena: vuestra indignación selectiva.

Cuando las mujeres son violadas por regímenes que blanqueáis o relativizáis, miráis a otro lado.

Cuando el… — Juan Antonio (@ja_correard) January 13, 2026

Soltar violadores CONDENADOS mientras pones el grito en el cielo con las supuestas andanzas sexuales de un octogenario a ver si así no se habla de los financiadores iranís que ESTÁN MATANDO a miles de mujeres. La catadura moral de Maestre y el resto de zurdos — Silvis Her 🇪🇸 (@Silvis_Her) January 13, 2026

A ver si está más feo condenar sin juicio a un presunto agresor, así como idea loca … no ha colao lo de Suarez, vamos a lanzar otra bomba de humo con Julio Iglesias… — N (@yasololeo) January 13, 2026

Hombre es q estáis utilizando una denuncia q no es tal legalmente para echar mierda a la gente y hay q creérselo porq te lo juro por Snoopy, y lo otro si es de verdad — loriekun 💚 (@loriekun) January 13, 2026

Rita usted es impresentable. Los habéis tenido en casa y no los habéis acusado. El PSOE los defienden si son suyos et, etc pero no he visto una defensa de las mujeres iranies violadas y asesinadas. Impresentable — Carlos Pirrata (@CPirrata) January 14, 2026

Está sinvergüenza que escribe esto de Ayuso lleva 5 años utilizando a los muertos de las residencias de Madrid contra Ayuso y un año de los muertos de la Dana contra Mazón, eres una gusana — air-ford-juan (@Antonio96098272) January 13, 2026