  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

LA DE MÁS MADRID HACIENDO GALA DEL DOBLE RASERO

Troleo colosal contra Rita Maestre por exigir contundencia contra Julio Iglesias: «Lo dice la que tenía a Errejón, presunto agresor sexual, en casa»

Estallido en redes sociales: "Rita, nadie está defendiendo a un agresor, se está señalando vuestra indignación selectiva"

Troleo colosal contra Rita Maestre por exigir contundencia contra Julio Iglesias: "Lo dice la que tenía a Errejón, presunto agresor sexual, en casa"
Archivado en: Íñigo Errejón | Isabel Díaz Ayuso | Julio Iglesias | Más Madrid | Partidos Políticos | Periodismo | Rita Maestre

Más información

Isabel Preysler (1)

Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "No corresponde con el hombre que yo conocí"

Julio Iglesias es el nuevo mantra al que recurre la izquierda para tapar sus problemas.

Para esas formaciones ya es suficiente para condenar al cantante el testimonio de sus dos exempleadas.

Y claro, en cuanto partidos como el PP pidieron cautela a la hora de mandar a la hoguera al artista, se montó el zaperoco.

Todo vino a cuenta de este mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso:

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento capitalino, reaccionó así:

Y las reacciones ante las exigencias de la ‘asalta capillas’ no se hicieron esperar:

OFERTAS PLATA

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 21 Y EL 40% !!!

Te ofrecemos un amplio catálogo de ofertas, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]