iPhone 17: ‘Designed in US, made in China’ o el diabólico divorcio de Apple y el gigante asiático

El icónico iPhone es, desde hace años, uno de los mayores símbolos de la globalización: diseñado en California, fabricado en China y consumido por millones en todo el planeta.

Sin embargo, la relación entre Apple y el gigante asiático atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sumadas a los nuevos aranceles y restricciones tecnológicas, han obligado a la compañía liderada por Tim Cook a replantear su estrategia productiva.

Pero ¿es realmente posible para Apple romper su dependencia de China?

La respuesta, según los últimos movimientos del mercado y las declaraciones de la propia empresa, es mucho más compleja de lo que parece.

Aunque hay gestos claros hacia la diversificación —con nuevas fábricas en India y movimientos hacia países como Vietnam o Tailandia— la realidad es que cambiar el corazón manufacturero del iPhone resulta una tarea titánica.

En definitiva, detrás del logo brillante del iPhone late una realidad compleja donde economía global, política internacional e innovación tecnológica se entrelazan cada vez más.

Mientras tanto, Apple sigue buscando el equilibrio imposible entre eficiencia industrial y autonomía estratégica. El desenlace dependerá no solo de decisiones empresariales sino —sobre todo— de cómo evolucionen las relaciones entre Washington y Pekín.

El futuro del «Designed in US, made in China» está más abierto —y más condicionado— que nunca.

"iPhone 17" Porque se confirman las características que tendrá el teléfono móvil que sacará a la venta Apple en septiembre. pic.twitter.com/oRxBmpUSFh — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 11, 2025

¿China es insustituible para Apple?

Aunque los aranceles estadounidenses sobre productos fabricados en China han alcanzado niveles históricos —hasta un 145% para ciertos dispositivos— Apple no puede simplemente trasladar toda su producción fuera del país asiático. El motivo no es solo económico. Según explicó recientemente el propio Tim Cook, la clave está en el «ecosistema industrial» chino.

Este ecosistema implica mucho más que fábricas: hablamos de una red inmensa de proveedores de componentes, ensambladoras ultraespecializadas, empresas logísticas y fabricantes de herramientas de precisión que colaboran a diario con Apple. Este tejido industrial integrado permite responder con agilidad a cambios de diseño, picos de demanda o problemas técnicos. En palabras de Cook: «China ha avanzado hacia una manufactura muy avanzada, con una infraestructura que no existe en Estados Unidos ni en ningún otro país».

Mano de obra cualificada y abundante.

Proximidad entre proveedores y ensambladores.

Capacidad para producir a gran escala y con rapidez.

Logística optimizada para exportar millones de unidades al año.

Los intentos (y obstáculos) para diversificar la producción

No obstante, la presión política y comercial ha llevado a Apple a buscar alternativas. En los últimos meses, se ha acelerado la apertura de plantas en India con el objetivo de fabricar hasta 50 millones de iPhones fuera de China antes de fin de año. Este movimiento supondría un aumento del 40% respecto a las previsiones iniciales.

Sin embargo, incluso estas nuevas plantas dependen todavía en gran medida de componentes y maquinaria procedentes desde China. El traslado completo del proceso productivo es lento y enfrenta múltiples barreras:

Restricciones chinas a la exportación de tecnología avanzada y al traslado de personal especializado.

Falta de una red industrial tan densa como la china en países alternativos.

Problemas logísticos para replicar procesos altamente automatizados fuera del entorno chino.

Por ejemplo, algunos socios clave chinos han recibido presiones oficiales para justificar por qué envían maquinaria a India, lo que ralentiza cualquier intento real de deslocalización completa.

El impacto directo en precios y consumidores

El encarecimiento arancelario ya tiene efectos visibles. Un iPhone producido íntegramente en China podría aumentar su precio hasta un 30% solo por efecto arancelario. Y aunque Apple busca fórmulas como suscripciones o servicios añadidos para evitar trasladar estos costes al consumidor estadounidense, es probable que parte del aumento acabe reflejándose en el precio final.

Mientras tanto, los consumidores asisten a una paradoja: nunca antes un producto tan global ha estado tan condicionado por las decisiones políticas bilaterales. La guerra comercial ha convertido al iPhone —y por extensión a todo el sector tecnológico— en una pieza clave del tablero geopolítico.

India, Vietnam y Tailandia: ¿la nueva fábrica mundial?

La apuesta más firme es India. Apple ayuda activamente a sus proveedores a adquirir maquinaria avanzada para aumentar allí su capacidad productiva. Vietnam también recibe inversiones crecientes; aunque las cifras son menores respecto a India, ya produce placas base y componentes clave para otros dispositivos como AirPods o MacBooks.

Pese a ello, ninguno de estos países puede igualar aún la eficiencia ni la escala china. Además, siguen dependiendo tecnológicamente del gigante asiático: muchos materiales críticos provienen directamente desde China o empresas chinas instaladas en terceros países.

Tabla comparativa: Producción del iPhone por regiones

País Ventajas clave Desafíos principales China Ecosistema industrial completo Aranceles altos; presión geopolítica India Mano de obra barata; incentivos Dependencia tecnológica; infraestructura Vietnam Flexibilidad; proximidad Menor escala; logística EE.UU. Control político Costes elevados; falta infraestructura

Innovación bajo presión: el caso del iPhone 17 Pro

En paralelo a este complejo contexto industrial y comercial, Apple sigue apostando por innovaciones como el próximo iPhone 17 Pro, que según filtraciones recientes presentará un diseño completamente renovado con materiales más ligeros y tecnologías avanzadas. Sin embargo, incluso estos avances dependen directamente del acceso al ecosistema chino para componentes específicos e innovación aplicada.

La cadena global es tan intrincada que cualquier alteración —ya sea por un nuevo arancel o una restricción tecnológica— puede repercutir directamente en los plazos o costes finales del producto.

¿Hay salida al laberinto?

A corto plazo, parece improbable que Apple logre independizarse totalmente del modelo «designed in US, made in China». Las inversiones en India y Vietnam servirán para diversificar riesgos y cumplir con ciertas exigencias regulatorias o comerciales. Pero la esencia productiva del iPhone —su capacidad para combinar innovación radical con producción masiva— sigue ligada al ecosistema manufacturero chino.

Para los consumidores occidentales esto implica mayor incertidumbre sobre precios futuros; para los trabajadores asiáticos supone oportunidades (y riesgos) laborales ligados al pulso comercial global. Y para Apple significa navegar entre dos gigantes enfrentados mientras intenta mantener su estatus como líder tecnológico mundial.