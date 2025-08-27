Desactiva esta función de tu móvil si quieres evitar que te estafen digitalmente

La escena es conocida: suena el teléfono, un número desconocido te llama y, con tono serio, te alerta sobre un supuesto problema urgente con tu cuenta bancaria, tu correo electrónico o algún servicio digital.

Las estafas telefónicas y los fraudes en línea no solo no han disminuido, sino que se han sofisticado gracias a la inteligencia artificial y a dispositivos que cualquiera puede comprar en internet, sin necesidad de ser un genio informático.

Un gesto tan sencillo como desactivar la opción «Mostrar ID de llamada» o «ID de llamadas y antispam» en tu móvil puede reducir notablemente la cantidad de llamadas fraudulentas que recibes.

En Android, basta con abrir la app de Teléfono, acceder a Ajustes y desactivar esta función en Servicios complementarios.

En iPhone, entra en Ajustes, selecciona Teléfono y desactiva «Mostrar ID de llamada«.

Así evitarás que tu número circule por redes de spam y, de paso, dificultarás que los estafadores te localicen o suplanten tu identidad.

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, algunos móviles ya incorporan sistemas automáticos de bloqueo de llamadas sospechosas, pero no está de más reforzar la seguridad con aplicaciones adicionales o, sobre todo, evitando compartir tu número en webs o formularios online innecesarios.

Esta medida, aunque parezca menor, ayuda a cortar el flujo de llamadas indeseadas y pone una barrera adicional entre tu privacidad y los cibercriminales.

Phishing en Gmail y la nueva generación de trampas digitales

Mientras los móviles se llenan de llamadas falsas, el correo electrónico tampoco se libra. En los últimos meses, una ola de phishing dirigida especialmente a usuarios de Gmail ha puesto en jaque la seguridad de millones de cuentas. Los ciberdelincuentes aprovechan técnicas cada vez más sofisticadas, como suplantar la identidad de Google con notificaciones falsas o incluso crear páginas de inicio de sesión idénticas a las originales, para robar contraseñas y datos sensibles.

El método es directo y, por desgracia, muy efectivo: recibes un correo que parece legítimo, a menudo desde la cuenta de un conocido que ha sido previamente hackeada. El mensaje incluye un archivo adjunto o un enlace, y al hacer clic te pide que inicies sesión de nuevo en Google. La página se ve igual que la original, pero tus credenciales van directas a manos de los atacantes. Estos no pierden el tiempo y, en cuestión de minutos, pueden tomar el control de tu cuenta, acceder a tus datos y lanzar nuevos ataques desde tu propia dirección.

Aprovechando el revuelo por filtraciones recientes, como la de Salesforce de Google, los criminales también han intensificado las llamadas de «vishing» (phishing por voz). Simulan ser empleados de Google y te piden que restablezcas tu contraseña, para después bloquear tu acceso y tomar el control de tu correo. Un recordatorio básico pero clave: jamás compartas tu contraseña por teléfono o correo electrónico, y accede siempre a Gmail desde la web oficial.

Los dispositivos de los cacos: tecnología al alcance de cualquiera

Uno de los factores que ha disparado las estafas es la facilidad para conseguir dispositivos que permiten suplantar números de teléfono, interceptar llamadas o lanzar campañas masivas de spam. Estos aparatos, disponibles en tiendas online por unos pocos euros, no requieren conocimientos técnicos avanzados. Cualquiera puede manejarlos con unas sencillas instrucciones que circulan por foros y redes sociales.

Este fenómeno, unido a la enorme cantidad de datos personales expuestos por filtraciones y el descuido con el que a veces compartimos información, ha creado el caldo de cultivo perfecto para los ciberdelincuentes. El resultado: ataques cada vez más personalizados y difíciles de detectar, que combinan ingeniería social, suplantación de identidad y manipulación digital.

La inteligencia artificial: ¿aliada o amenaza en ciberseguridad?

La inteligencia artificial juega un papel ambiguo en este tablero. Por un lado, las empresas la utilizan para mejorar los sistemas de detección de fraudes, analizar patrones de comportamiento sospechosos y bloquear amenazas en tiempo real. Los asistentes virtuales emocionales, por ejemplo, ya son capaces de identificar señales de manipulación en llamadas o mensajes, alertando a los usuarios antes de que caigan en la trampa.

Sin embargo, los estafadores también han incorporado IA a sus arsenales. Los nuevos modelos de lenguaje permiten crear mensajes de phishing casi indistinguibles de los legítimos, adaptar las estafas a cada víctima y automatizar ataques a gran escala. Incluso existen bots capaces de mantener conversaciones creíbles por teléfono o chat, engañando a sus interlocutores con un nivel de realismo inédito hasta ahora.

Frente a este panorama, la formación y la prevención siguen siendo las mejores armas. Las empresas refuerzan sus filtros, pero la responsabilidad última recae en el usuario: estar alerta ante cualquier comunicación inesperada, no proporcionar datos sensibles sin verificar la identidad del interlocutor y, sobre todo, activar todas las medidas de protección disponibles en los dispositivos.

Consejos prácticos para blindar tu móvil y tu correo

No hace falta ser ingeniero para mantener la seguridad digital a raya. Aquí van algunas recomendaciones esenciales:

Desactiva la opción de mostrar tu ID de llamada en el móvil.

Usa aplicaciones de bloqueo de llamadas y mantén actualizado el sistema operativo.

No compartas tu número de teléfono en webs o formularios que no sean imprescindibles.

Desconfía de llamadas o mensajes que pidan datos urgentes o personales.

Accede a Gmail solo desde la web oficial y activa la verificación en dos pasos.

Si recibes una notificación sospechosa, consulta directamente con el servicio afectado.

La tecnología avanza, pero también lo hacen los timadores. Mantenerse informado y actuar con sentido común es el mejor cortafuegos frente a la ingeniería social y los trucos digitales. Porque en la era de la inteligencia artificial, hasta el móvil más listo puede caer en la trampa… si no le ayudamos a protegerse.