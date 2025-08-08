El iPhone 17 sacude el mercado: el mejor momento para comprar modelos anteriores

Apple ha vuelto a hacerlo.

Cada septiembre, los de Cupertino logran que el mundo tecnológico gire en torno a una sola cosa: su nuevo iPhone.

Pero este 2025 el movimiento ha sido sísmico.

El lanzamiento del iPhone 17 no solo ha traído novedades técnicas y un diseño más delgado que nunca, sino que ha provocado una estampida de precios en los modelos de generaciones anteriores, que se pueden encontrar por cifras nunca vistas.

Los iPhone 15 y 16, que hace un año parecían imposibles de conseguir por menos de 800 euros, han pasado a pelearse en la gama media, con ofertas desde los 229 euros en reacondicionados y alrededor de 600 euros para modelos nuevos.

En el sector, se habla ya del “efecto iPhone 17”: una reacción en cadena en la que los comercios han rebajado el precio de los anteriores en cuestión de días.

El motivo es doble. Por un lado, Apple ha subido ligeramente los precios de salida del iPhone 17 y sus variantes, sobre todo en los modelos Pro y Pro Max, que por primera vez parten de 256 GB de almacenamiento base.

Por otro, la compañía ha dejado de fabricar versiones con menos memoria, lo que ha empujado a minoristas y operadores a liquidar el stock de los iPhone 15 y 16 a toda velocidad.

Los precios del iPhone 17: entre la subida y la estrategia

El nuevo catálogo de Apple para 2025 incluye los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Las filtraciones más fiables sitúan el precio base del iPhone 17 en torno a los 799 dólares, aunque en Europa la cifra final depende de impuestos y aranceles, que este año han sido especialmente polémicos. El modelo Air, el más delgado jamás fabricado por Apple, parte de 899 dólares, mientras que el Pro y el Pro Max superan los 1.099 y 1.199 dólares respectivamente.

Esta subida de precios, que algunos analistas cifran en entre 50 y 100 dólares adicionales en los modelos Pro, se justifica por varios factores. Apple afronta un incremento de costes en la producción, especialmente por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que podría encarecer cada unidad entre 20 y 25 dólares. Además, la marca ha apostado por diferenciar claramente su gama alta, eliminando las versiones de 128 GB y partiendo de 256 GB, una decisión que también empuja al alza el precio de salida.

Lo curioso es que, pese a estos aumentos, la percepción del consumidor no es de encarecimiento radical. Apple ha dejado de fabricar los modelos más baratos, lo que hace que la gama arranque en una versión más avanzada y cara, pero la marca intenta mantener los precios mínimos en el rango habitual para no asustar a su fiel clientela.

Adiós al Plus, hola al Air: diseño ultrafino y más IA

Uno de los grandes titulares del año es la llegada del iPhone 17 Air. Apple ha decidido jubilar el modelo Plus y apostar por un terminal de diseño ultradelgado, rozando los 5,5 milímetros de grosor, frente a los 8,25 mm del iPhone 16 Pro Max. Es el iPhone más delgado de la historia, y probablemente el móvil más fino de la gama premium global. Este reto de ingeniería ha obligado a la marca a optimizar el espacio al máximo y, según los rumores más sólidos, a eliminar la ranura física para tarjetas SIM en favor de la eSIM.

No solo cambia el diseño: los nuevos iPhone 17 estrenan pantallas de 120 Hz en toda la gama, una mejora largamente esperada que por fin se hace realidad, con paneles LTPO más eficientes y resistentes a los arañazos gracias a una nueva capa antirreflejos. Además, los cuatro modelos llevarán el chip A19 Pro, fabricado en 3 nm, y los Pro y Pro Max subirán la RAM hasta los 12 GB LPDDR5, lo que se traduce en mayor fluidez, multitarea real y un rendimiento optimizado para inteligencia artificial.

Modelos anteriores, precio en caída libre

El efecto dominó ha sido inmediato. Las tiendas y plataformas de segunda mano han rebajado los iPhone 15 y 16 a mínimos históricos, con unidades reacondicionadas desde 229 euros y modelos nuevos en torno a los 600 euros. Este fenómeno no solo beneficia al consumidor que busca renovar móvil sin dejarse medio sueldo, sino que refleja el nuevo posicionamiento de Apple: quien quiera lo último, paga la novedad; quien busca calidad a buen precio, tiene acceso a modelos previos mucho más baratos.

La bajada de precios ha sido especialmente visible en los modelos Pro y Pro Max del año pasado, que ahora se pueden encontrar por casi la mitad de lo que costaban hace apenas seis meses. Los minoristas reconocen que, tras la keynote, las ventas de iPhone de generaciones anteriores se han disparado, sobre todo entre quienes priorizan la relación calidad-precio sobre la obsesión por la última novedad.

IA en el iPhone: mucho más que marketing

El salto a chips más potentes y más RAM tiene una razón de fondo: la integración masiva de avances en inteligencia artificial en iOS 19, el sistema que debutará con los iPhone 17. Apple ha reforzado su apuesta por la IA con funciones que van desde la edición de fotos en tiempo real y la traducción simultánea de voz hasta la gestión inteligente de la batería y la personalización del sistema según los hábitos del usuario.

La IA no solo mejora el rendimiento y la autonomía, sino que también está presente en la seguridad, la privacidad y la experiencia de usuario. El iPhone 17 se apoya en algoritmos avanzados para optimizar la carga, proteger datos sensibles y anticiparse a las necesidades del usuario, aunque Apple sigue cuidando su discurso de privacidad y procesamiento en local, lejos de la nube.

¿Revolución o reajuste? El consumidor decide

La llegada del iPhone 17 y el desplome de precios de los modelos anteriores son un claro síntoma de la madurez del mercado smartphone. Apple juega a dos bandas: por un lado, lanza un dispositivo más avanzado, caro y exclusivo; por otro, facilita que muchos usuarios accedan a la experiencia iPhone sin hipotecar el bolsillo, aprovechando las rebajas de los modelos 15 y 16.

La estrategia parece funcionar. La demanda de los iPhone 17 será alta, pero la verdadera sorpresa es el auge de ventas de los modelos previos, ahora convertidos en auténticos chollos tecnológicos. Y todo esto, mientras la inteligencia artificial se convierte, por fin, en el verdadero motor de innovación en la gama iPhone.

El futuro del móvil premium pasa por aquí: innovación, sí, pero también accesibilidad y versatilidad. Y, por supuesto, con el toque inconfundible de Apple, que sigue marcando el ritmo en la industria, aunque sea a base de hacer temblar los precios de sus propios dispositivos.