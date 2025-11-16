La Guardia Civil te detalla el uso que debes hacer de las luces V16 para esquivar multas en 2026

Con menos de 40 días para que las luces V16 conectadas sean de uso obligatorio en España, muchos conductores aún tienen dudas sobre su correcta utilización.

La Guardia Civil ha decidido aclarar las inquietudes más habituales, con el fin de que los automovilistas no se lleven sorpresas en forma de multas que pueden alcanzar los 200 euros por incumplir la normativa.

Desde el 1 de enero de 2026, los clásicos triángulos de emergencia dejarán de ser aceptados en carreteras y vías rápidas.

En su lugar, todos los vehículos deberán estar equipados con una baliza V16 homologada y conectada a la plataforma DGT 3.0. Esta medida busca aumentar la seguridad vial y evitar que los conductores tengan que abandonar el coche para señalizar un accidente o avería.

Lo que dice la Guardia Civil sobre el uso adecuado de la V16

La Guardia Civil ha elaborado una serie de recomendaciones para garantizar que los conductores utilicen correctamente la luz V16:

Solo debe activarse en caso de avería o accidente. No es un accesorio para cualquier tipo de parada, sino que se usa exclusivamente cuando el vehículo se encuentra inmovilizado en la calzada.

Colocación en el punto más alto del coche. Lo ideal es situarla en el techo, aunque si esto no es posible, puede fijarse en cualquier parte metálica que sea visible desde el exterior.

No es necesario salir del coche. La mayoría de las balizas V16 cuentan con imán y pueden colocarse desde dentro del vehículo, evitando así riesgos innecesarios.

Activación desde el interior. Solo hace falta pulsar un botón y colocarla en el techo sin necesidad de bajar del coche.

No se permite su uso en motos ni ciclomotores. Por ahora, es obligatoria únicamente para turismos, furgonetas, camiones y autobuses.

Errores comunes que pueden resultar en multa

La Guardia Civil señala varios errores frecuentes entre los conductores que podrían llevar a sanciones:

Utilizar una V16 sin conectividad. A partir de 2026, solo serán válidas las balizas homologadas y conectadas; aquellas que no envíen la ubicación a la DGT 3.0 no cumplirán con la normativa.

No colocarla adecuadamente. Si la baliza no es visible desde todos los ángulos posibles, no cumple con los requisitos mínimos de seguridad.

Activarla en situaciones inapropiadas. Usar la V16 en paradas legales o dentro de zonas urbanas puede generar confusión entre otros conductores y agentes de tráfico.

No verificar la homologación. Es esencial asegurarse de que el dispositivo cuenta con el código de homologación oficial y está incluido en la lista proporcionada por la DGT.

¿Qué vehículos deben cumplir esta normativa y cuándo comienza a aplicarse?

La obligación de contar con la luz V16 conectada afecta a:

Turismos

Furgonetas

Camiones

Autobuses

Vehículos mixtos adaptables

Vehículos destinados al transporte de mercancías

Las motocicletas y ciclomotores no están obligados a tenerla, aunque pueden optar por llevarla si así lo desean.

La normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Hasta entonces, los conductores podrán seguir utilizando triángulos o balizas V16 sin conectividad, pero tras esa fecha solo serán válidas las versiones conectadas y homologadas.

Consejos para evitar problemas

Verifica que tu baliza V16 esté homologada y conectada.

Asegúrate de que la luz sea visible hasta 1 km y desde todos los ángulos.

No utilices la baliza en situaciones innecesarias.

Colócala siempre en el punto más alto del vehículo.

No olvides revisar su estado antes de guardarla en el maletero.

La Guardia Civil subraya que esta normativa tiene como objetivo proteger a los conductores y prevenir accidentes. Usar correctamente la luz V16 no solo ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a mejorar la seguridad vial.

El cambio hacia la baliza V16 conectada representa un avance significativo hacia una señalización más moderna en nuestras carreteras y una mayor protección para quienes circulan por ellas ante situaciones críticas.