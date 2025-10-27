La DGT endurece las restricciones para conductores mayores de 65 años

La movilidad de los mayores en España está experimentando un cambio significativo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido revisar el modelo de control para aquellos conductores que superan los 65 años, implementando restricciones adaptadas a cada situación y controles médicos más rigurosos. Esta decisión surge ante el envejecimiento de la población y la necesidad de garantizar la seguridad vial sin comprometer la autonomía de los adultos mayores.

Hasta hace poco, el permiso de conducir para quienes tienen más de 65 años se renovaba cada cinco años, pero ahora la DGT está introduciendo limitaciones personalizadas en lugar de aplicar una retirada automática del carnet por edad. Esto implica que no hay un límite de edad para conducir; las condiciones se ajustan según las capacidades físicas y cognitivas de cada individuo. Las restricciones se indican en el carnet a través de códigos numéricos en su reverso.

¿Qué tipo de limitaciones se están aplicando?

Prohibición para conducir durante la noche.

Restricciones geográficas: no alejarse más allá de una cierta distancia del hogar.

Obligatoriedad de ir acompañado por un conductor con licencia.

Uso obligatorio de gafas o audífonos, según lo indique el informe médico.

Velocidades máximas determinadas para algunos conductores.

Prohibición de transportar pasajeros en determinados casos.

Este sistema ya afecta a aproximadamente 250.000 conductores, en un país donde más de cuatro millones tienen más de 65 años y siguen al volante. Según la DGT, el propósito es mantener la movilidad entre los mayores mientras se refuerza la protección tanto del conductor como del resto de usuarios en las vías.

Cambios en la renovación del permiso: más controles y menor vigencia

Uno de los grandes temas debatidos es la reducción del periodo de vigencia del carnet. Hasta ahora, entre los 65 y 70 años, era necesario renovarlo cada cinco años; sin embargo, a partir de los 70, este plazo se acorta a solo dos años. La DGT está considerando reducir aún más estos periodos y endurecer las pruebas psicotécnicas, aunque estas medidas aún no cuentan con aprobación oficial.

Los reconocimientos médicos tendrán lugar en Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados, donde se valorarán aspectos como:

Agudeza visual y capacidad para conducir por la noche.

Reflejos y coordinación motora.

Estado cognitivo y toma de decisiones mientras se conduce.

Enfermedades cardiovasculares y neurológicas que puedan comprometer la conducción.

Si un conductor no supera estas evaluaciones, podría enfrentarse a la denegación en la renovación o a nuevas restricciones, como plazos aún más cortos para renovar o limitaciones sobre su circulación.

Seguridad vial y envejecimiento: datos y argumentos

La DGT argumenta que estas restricciones no buscan castigar a los mayores, sino asegurar su seguridad. Estudios recientes indican que los conductores mayores de 65 no presentan una mayor tasa de accidentes que otros grupos etarios; su índice medio de siniestralidad es inferior, compensando una posible disminución en reflejos con experiencia y prudencia al volante. Sin embargo, los datos correspondientes a 2022 muestran que el 26% de las víctimas mortales en accidentes viales eran mayores de 65 años, a pesar de representar solo el 16,5% del total de conductores.

Este desajuste justifica ante la DGT el refuerzo en los controles médicos y psicológicos. La movilidad resulta esencial, especialmente en áreas rurales donde el transporte público escasea, pero debe equilibrarse con la seguridad colectiva.

No todos los mayores de 65 quedarán sujetos a restricciones. Estas limitaciones solo se aplican a aquellos conductores con condiciones médicas, sensoriales o psicológicas que requieran mayor precaución. El mensaje es claro: seguir conduciendo es posible, pero adaptando el permiso a las necesidades reales individuales.

Cifras actuales en España

Dato clave Situación actual Conductores mayores de 65 años Más de cuatro millones Restricciones impuestas en 2023 Unos 70.000 conductores Conductores con alguna restricción hoy Alrededor de 250.000 Medidas valoradas (no vigentes) Renovación cada dos años desde 65; posible endurecimiento del test psicotécnico

Renovación gratuita para ciertos colectivos

Además, la DGT ha confirmado que algunas personas estarán exentas del pago por renovar su carnet, aunque este beneficio no depende exclusivamente de la edad sino también por circunstancias específicas como el reconocimiento oficial de discapacidad o ciertas condiciones relacionadas con dependencia. Es fundamental verificar los criterios actuales en los centros autorizados antes iniciar cualquier trámite.

Estas nuevas restricciones han suscitado un intenso debate sobre cómo garantizar una circulación segura sin restringir injustamente la autonomía de nuestros mayores. La DGT sostiene que este modelo es más humano y justo al reemplazar decisiones automáticas por evaluaciones personalizadas. Paralelamente, colabora con el Ministerio de Sanidad para estandarizar criterios médicos y reforzar los reconocimientos periódicos.

La hoja de ruta incluye formación e iniciativas que fomenten tanto la concienciación social como personal respecto a riesgos e importancia sobre seguridad vial. En este marco, se prevé que la movilidad sénior siga evolucionando con medidas adaptadas a los desafíos demográficos y tecnológicos venideros.

El futuro del volante para quienes superan los 65 años en España se define hoy entre controles médicos más estrictos, restricciones personalizadas y un compromiso hacia una conducción segura y responsable.